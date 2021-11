El gobierno de Puerto Rico anuncia nuevo decreto de vacunación obligatoria contra covid-19 para empleados de empresas privadas y municipios

CNNEspañol sjv

(CNN Español) — El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, anunció este lunes la firma de un nuevo decreto contra el covid-19, en el cual hace compulsoria la vacunación a los trabajadores de las empresas privadas y municipios gubernamentales que tengan 50 empleados o más. En caso de que un empleado no se vacune, no se le requerirá presentar ninguna excepción, religiosa o médica, y tendrán la opción de presentar el resultado negativo de una prueba de covid-19 al menos cada 7 días.

El decreto también ordena la vacunación de estudiantes mayores de 5 años. Deberán estar vacunados en o antes del 31 de enero para poder tomar clases presenciales. Los estudiantes mayores de 12 años que tengan alguna exención médica o religiosa para no vacunarse deberán hacerse una prueba cada siete días para poder estar en clases de forma presencial. Aquellos estudiantes entre 5 y 11 años que tengan alguna exención no necesitarán hacerse una prueba de covid-19 y pueden estar de forma presencial. El comunicado indica que el Departamento de Salud puede realizar pruebas aleatorias, según lo vea necesario. Todos los estudiantes que no estén vacunados antes del 31 de enero solo podrán recibir clases de manera virtual.

“En aras de evitar aumentos significativos y ante las festividades que se aproximan, es necesario mantener ciertas medidas e incluir otras acciones afirmativas en sectores más vulnerables para así mantener las bajas tendencias que nos han hecho ser un ejemplo para otras jurisdicciones”, indicó Pierluisi en un comunicado de prensa.

Los menores podrán asistir a eventos multitudinarios en lugares cerrados hasta el 31 de enero con un resultado de prueba negativa de covid-19 realizada 72 horas antes de acceder al establecimiento. A partir del 1 de febrero, estos menores se regirán por las disposiciones que aplican a los adultos. Las disposiciones anteriores no aplicarán a eventos públicos o religiosos en los que se brinden servicios gubernamentales o medie dispensa del Departamento de Salud.

Uso obligatorio de mascarilla

El nuevo decreto mantiene el uso de mascarilla en actividades con 50 personas o más al aire libre y se recomienda en lugares turísticos en áreas urbanas donde haya aglomeraciones. Este requisito de mascarilla no incluye playas ni balnearios. El Departamento de Salud de Puerto Rico también podrá exigir el uso de mascarillas en otros escenarios que determine adecuado. Se seguirá exigiendo el uso de mascarilla en lugares cerrados como hasta el momento. Para reuniones privadas de 20 personas o menos, en las cuales todos están vacunados, la mascarilla será recomendada pero no obligatoria.

En cuanto a actividades multitudinarias en lugares cerrados, se mantiene que todas las personas deberán estar vacunadas para que el establecimiento tenga un 100% de ocupación; para los establecimientos que solo soliciten la prueba negativa, el aforo se limitará al 50% de ocupación.

