Despliegan 500 efectivos de la Guardia Nacional a la espera de los alegatos finales del juicio contra Kyle Rittenhouse

(CNN) — Mientras los abogados en el juicio por homicidio de Kyle Rittenhouse se preparan para los argumentos finales este lunes, el gobernador de Wisconsin, Tony Evers, tiene 500 tropas de la Guardia Nacional en espera fuera de Kenosha, antes de un posible veredicto.

Escenas dramáticas –como el llanto de Rittenhouse en el estrado y la amonestación del juez a la fiscalía la semana pasada– ya se han producido dentro de la sala. Evers se prepara ahora para escenas fuera de la sala.

“La comunidad de Kenosha ha sido fuerte, resistente y se ha unido en momentos increíblemente difíciles estos dos últimos años, y ese proceso de sanación sigue en marcha”, dijo Evers en un comunicado el viernes. “Insto a la gente que no es de la zona a que, por favor, respete a la comunidad reconsiderando cualquier plan para viajar allí y animo a aquellos que puedan elegir reunirse y ejercer sus derechos de la Primera Enmienda a hacerlo de forma segura y pacífica”.

Este lunes se presentarán los alegatos finales durante un máximo de cinco horas y el jurado, compuesto por ocho hombres y diez mujeres, se reducirá a 12 mediante un sorteo de nombres, según el juez. Es posible que esta semana se emita un veredicto en un caso que ya atrae la atención de una nación dividida.

Algunos ven a Rittenhouse, de 18 años, como un vigilante armado que debería ir a la cárcel, y otros dicen que actuó en defensa propia cuando estaba allí para ayudar a prestar primeros auxilios y proteger la propiedad de la gente.

Rittenhouse disparó y mató a Joseph Rosenbaum y Anthony Huber utilizando un rifle tipo AR-15 durante las protestas y manifestaciones en Kenosha, Wisconsin, el 25 de agosto de 2020. Rittenhouse también hirió a Gaige Grosskreutz. El tiroteo tuvo lugar durante las protestas a raíz de que un agente de policía de Kenosha disparara a Jacob Blake.

Rittenhouse se enfrenta ahora a cinco cargos de delito grave y a un cargo de delito menor relacionado con las armas. Si Rittenhouse es declarado culpable del cargo más grave que se le imputa, se enfrenta a una condena obligatoria de cadena perpetua.

Se ha declarado inocente de los seis cargos.

El juez está considerando cargos menores para Kyle Rittenhouse

El juez del circuito del condado de Kenosha, Bruce Schroeder, se reunió con los abogados el viernes por la mañana para celebrar una conferencia sobre las instrucciones al jurado, y le dijo a Rittenhouse que presentar cargos menores al jurado reduce la posibilidad de un segundo juicio pero aumenta el riesgo de una condena.

Schroeder explicó que si la fiscalía no es capaz de establecer la culpabilidad de Rittenhouse en el delito imputado más allá de una duda razonable, entonces el jurado debe absolverlo.

El juez indicó que permitiría al jurado considerar cargos menores en la muerte a tiros de Anthony Huber. Rittenhouse está acusado de homicidio intencional en primer grado mientras usaba un arma peligrosa en la muerte de Huber.

Rittenhouse está acusado de homicidio premeditado mientras usaba un arma peligrosa en la muerte de Joseph Rosenbaum.

Por poner en peligro la seguridad de Richard McGinnis, Rittenhouse está acusado de homicidio imprudente calificado mientras usaba un arma peligrosa.

Por disparar a Gaige Grosskreutz, Rittenhouse está acusado de intento de homicidio premeditado mientras usaba un arma peligrosa.

Y por poner en peligro la seguridad de un hombre desconocido –conocido como el “hombre de la patada” en el tribunal– Rittenhouse está acusado de tentativa de primer grado por poner en peligro la seguridad con el uso de un arma peligrosa.

Los fiscales solicitaron que se instruyera al jurado sobre la provocación, tras argumentar que Rittenhouse provocó a Rosenbaum al levantar su arma y apuntar a alguien, lo que llevó a Rosenbaum a correr tras él. El juez accedió a permitir que el tribunal considerara si Rittenhouse provocó a Rosenbaum para que le atacara, negando así la defensa propia.

Ellie Honig, analista jurídica de CNN y exfiscal, dijo que la instrucción sobre la provocación fue una importante victoria para la acusación.

Honig dijo que la instrucción permite a los fiscales argumentar que “el acusado fue demasiado lejos, usó la fuerza mortal cuando no era razonablemente necesario” y que “provocó el ataque, y por lo tanto no puede argumentar defensa propia”.

Los fiscales también pidieron al juez que diera al jurado instrucciones para considerar los cargos por imprudencia temeraria de segundo grado, pero la petición fue denegada.

El único superviviente del tiroteo dice que vio a Rittenhouse como un “atacante activo”

Rittenhouse subió al estrado en su propia defensa la semana pasada, ofreciendo un emotivo testimonio en el que dijo que actuó en defensa propia cuando disparó mortalmente a Joseph Rosenbaum, que le había lanzado una bolsa de plástico y le había perseguido.

Durante el interrogatorio, Rittenhouse indicó que sabía que Rosenbaum estaba desarmado cuando corrió hacia él, y dijo que apuntó el arma a Rosenbaum para disuadirlo. Rittenhouse señaló que era consciente de que apuntar a alguien con un rifle es peligroso.

“Me estaba persiguiendo, estaba solo, me amenazó con matarme esa misma noche. No quería tener que dispararle”, declaró Rittenhouse. “Le apunté porque seguía corriendo hacia mí y no quería que me persiguiera”.

Kyle Rittenhouse dijo que temía que Rosenbaum -que no le tocó- cogiera su arma y matara a la gente.

Pero Gaige Grosskreutz, el único de los tres hombres a los que disparó Rittenhouse que sobrevivió, dijo en el estrado que veía a Rittenhouse como un atacante activo.

Grosskreutz, de 27 años, dijo al tribunal que se encontró por primera vez con Rittenhouse cuando “el acusado había estado ofreciendo esencialmente ayuda médica” a la gente en la protesta.

Más tarde, Grosskreutz dijo que escuchó los disparos y oyó a la gente gritar pidiendo un médico, por lo que corrió en dirección al tiroteo.

Se detuvo y se dio la vuelta cuando momentos después Rittenhouse se cruzó con él en la calle, dijo Grosskreutz, añadiendo que cuando Rittenhouse se cruzó con él, le pareció oírle decir: “Estoy trabajando con la policía y no hice nada”.

Grosskreutz dijo que después de escuchar a la gente gritar que Kyle Rittenhouse acababa de disparar a alguien, pronto creyó que Rittenhouse era un atacante activo.

“Más gente estaba señalando al acusado, diciendo que acababa de disparar a alguien, que está tratando de escapar”, dijo Grosskreutz.

“Deduciendo aún más de las cosas que había oído, experimentado y presenciado antes en la noche, pensé que el acusado era un atacante activo”, dijo Grosskreutz a los miembros del jurado.

