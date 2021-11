Todo lo que tienes que saber antes de votar en Argentina

Betiana Martino

(CNN Español) — Este domingo en Argentina se celebran las elecciones legislativas en las que se eligen 127 representantes de la Cámara de Diputados y 24 del Senado en las distintas provincias. Por eso, si tienes dudas sobre los puntos principales a tener en cuenta antes de ir a votar en las urnas, te dejamos los aspectos principales que tienes que saber antes de ir a votar.

¿Puedo votar con el DNI virtual?

La aplicación para celulares “Mi Argentina” incluye datos personales, esquema de vacunación, permisos y, también, el Documento Nacional de Identidad -DNI-en formato virtual. Sin embargo, la Cámara Nacional Electoral advierte que este formato en el teléfono celular no es válido a la hora de emitir el voto.

El documento válido para votar es el que figura en el padrón o una versión posterior. Siempre en su versión física. Estos incluyen: Libreta cívica, Libreta de enrolamiento, DNI Libreta verde, DNI Libreta celeste, DNI tarjeta e, incluso, la DNI tarjeta con la leyenda “No válido para votar”.

¿Cómo saber si mi voto es válido?

Otro de los puntos a tener en cuenta a la hora de emitir el voto, son las formas válidas para contabilizar nuestra elección. Para que un voto sea válido puede ser un voto afirmativo, o un voto en blanco.

Para que el voto sea afirmativo, en el sobre debe haber una sola boleta oficial para cada cargo. Puede ser de la misma y única agrupación política o de distintas agrupaciones políticas o listas.

El voto se contabiliza como en blanco cuando el sobre está vacío, contiene un papel (de cualquier color), sin imágenes, textos ni objetos extraños o cuando el sobre contiene una boleta oficializada, pero le falta el cuerpo correspondiente a una categoría, en cuyo caso, se considerará “voto en blanco” solo para dicha categoría.

Los votos nulos, por su parte son aquellos que se emiten mediante boletas no oficializadas, o que contienen defectos suficientes como para anular la opción electoral. Pueden ser boletas de elecciones pasadas o falsificadas, boletas con destrucción parcial, total o tachaduras o con inscripciones y leyendas.

¿Dónde voto?

Si bien el padrón electoral no suele modificarse entre las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias y las generales, puedes confirmar tu lugar de votación con tu número de DNI en https://www.padron.gob.ar/

¿Cómo son los protocolos sanitarios?

En épocas de covid-19 los procedimientos a la hora de acceder a las urnas se actualizaron para adaptarse a la situación que atraviesa el mundo. Desde la Cámara Nacional Electoral pidieron que se respete el uso del barbijo, el distanciamiento social y la sanitización de manos.

Por su parte, gracias a la mejora en las cifras de contagios y muertes por covid-19, ya no se requiere que los votantes esperen fuera de los establecimientos para emitir su voto, sino que habrá una única fila dentro de cada lugar.

A su vez, se mantiene el máximo de 8 mesas por establecimiento y el horario de 10.30 a 12.30 con prioridad para que voten los adultos mayores se extiende durante todo el día.

Si no voté en las PASO, ¿puedo votar en las generales?

Si, la Cámara Nacional Electoral explicó que, si bien no votar implica una multa, aunque aún no hayan efectuado ese pago, quienes no hayan votado en las PASO pueden hacerlo de todos modos en las generales.

