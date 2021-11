La tutela de Britney Spears finalmente llega a su fin

Alejandra Ramos Barreda

(CNN) –La tutela que controlaba partes de la vida y el patrimonio de Britney Spears, que fue ordenada por la corte hace 13 años, terminó este viernes.

La jueza de la Corte Superior del condado de Los Ángeles, Brenda Penny, aceptó la solicitud de Spears de terminar su tutela durante una audiencia judicial por la tarde.

La fecha de la corte llega poco más de un mes desde que el padre de Spears, Jamie Spears, fue suspendido como tutor del patrimonio de su hija. Un cargo que había desempeñado desde que se puso en marcha el acuerdo por primera vez en 2009.

El fallo sigue a una batalla legal prolongada y muy publicitada entre la cantante y su padre.

Jaime Spears ocupó el cargo desde 2008, supervisando el patrimonio de su hija y controlando gran parte de su vida personal y profesional.

Spears se pronunció públicamente contra la tutela por primera vez durante el verano, calificándola de abusiva y suplicando al tribunal que pusiera fin al acuerdo.

El camino hacia el fin

“¡Esta semana va a ser muy interesante para mí! No he rezado por algo más en mi vida”, escribió la cantante en una publicación de Instagram a principios de esta semana que fue eliminada.

Suspenden al padre de Britney Spears de su rol de tutor del patrimonio de la cantante

Sin embargo, incluso si se concede a Spears su solicitud de poner fin a la tutela, su abogado, Mathew Rosengart, ha dicho que su batalla legal continuará. Rosengart presentó una petición de 110 páginas el mes pasado en la que solicitaba destituir a su padre, además de solicitar un descubrimiento relacionado con la presunta vigilancia de su cliente. Este es un resultado directo de la investigación de The New York Times que indica que el padre de la ganadora del Grammy colocó ilegalmente dispositivos de grabación en su habitación sin su consentimiento.

CNN no ha podido confirmar de forma independiente estas acusaciones. Un abogado del padre de Spears lo ha negado.

La semana pasada, un nuevo abogado de Jamie Spears, Alex Weingarten, solicitó terminar la tutela sin más compensación financiera para el padre de la cantante.

“Jamie no ve ninguna razón por la que la tutela deba continuar durante un período de tiempo y afirma que no tiene interés en que continúe la tutela”, indicaron los documentos. “Para ser claros, esta solicitud no está sujeta a ninguna salvedad. Jamie no hace que esta solicitud esté sujeta a una demanda de liberación o compensación, es incondicional”.

Durante el verano, la cantante habló públicamente por primera vez sobre su tutela y le dijo a la corte que el arreglo era “abusivo”. La estrella del pop también dijo que a lo largo de los años se sintió obligada a actuar, usar anticonceptivos y tomar medicamentos en contra de su voluntad.

Britney Spears y la lucha sobre su tutela: todo lo que debes saber

“Solo quiero recuperar mi vida. Han pasado 13 años y es suficiente”, dijo en una audiencia en junio.

Se reportó que Spears aistiría virtualmente a la audiencia, mientras que se espera que cientos de seguidores del cantante realicen una manifestación fuera del juzgado durante la audiencia, el mismo grupo de fans que hizo del hashtag #FreeBritney un movimiento viral.

Spears ha agradecido a sus seguidores en publicaciones recientes en las redes sociales. Después de la suspensión de su padre, ella tuiteó: “Movimiento #FreeBritney… no tengo palabras… por ustedes y su constante resistencia para liberarme de mi tutela… ¡¡¡mi vida ahora va en esa dirección!!!!!”.

#FreeBritney movement … I have no words … because of you guys and your constant resilience in freeing me from my conservatorship … my life is now in that direction !!!!! I cried last night for two hours cause my fans are the best and I know it … pic.twitter.com/7OpsOKoHNc — Britney Spears (@britneyspears) October 4, 2021

La libertad de Spears es inminente.

