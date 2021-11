Las abejas hacen un escalofriante ruido de advertencia cuando los avispones asesinos atacan sus colonias

Alexandra Ferguson

(CNN) — Cuando un enjambre de avispones gigantes ataca una colmena de abejas, la matanza es brutal y rápida. Los avispones descienden en masa después de que un explorador haya identificado la colmena objetivo, matando a las abejas adultas defensoras, ocupando su nido y cosechando la cría de las abejas para alimentar a sus propias crías. Los avispones pueden diezmar una colmena en horas.

Pero las abejas melíferas no están indefensas ante los llamados avispones asesinos, que son nativos de Asia pero que aparecieron en Estados Unidos por primera vez en 2019. Las abejas tienen sus propias estrategias de supervivencia, incluyendo una señal de advertencia única y frenética que desencadena movimientos defensivos, que ahora ha sido documentada por los científicos por primera vez.

Avispones gigantes asiáticos atacan colmena de abejas melíferas de Vietnam.

“Siento una reacción visceral cuando las escucho porque es evidente que las abejas están agitadas”, dijo Heather Mattila, profesora asociada del Departamento de Ciencias Biológicas del Wellesley College, que formó parte de un equipo de científicos que identificó el ruido de advertencia.

Mattila describió la señal de advertencia, conocida como un “chillido antidepredador”, áspero y ruidoso, con diferentes duraciones y tonos similares a los chillidos, gritos y llamadas de pánico que utilizan mamíferos como los primates y las suricatas cuando tienen miedo.

“Los chillidos individuales tienen distintas duraciones, pero las abejas trabajadoras encadenan muchas de ellas en señales más largas. También cambian mucho de tono y de forma irregular, lo que los hace destacar”.

Se erradicó el segundo nido de “avispones asesinos” de 2021 en Estados Unidos y se localizó un tercer nido

La investigadora señala que este sonido parece ser utilizado por las abejas melíferas asiáticas (Apis cerana) solo cuando los avispones gigantes atacan las colonias de Vietnam estudiadas por el equipo. La investigación se publicó este martes en la revista Royal Society Open Science.

“Nuestro estudio demostró que las abejas no hacían el sonido si no había avispones. Lo hacían con muy poca frecuencia en respuesta a los avispones más pequeños, un poco más a menudo si las abejas olían un avispón gigante (pero no lo veían), y los hacían distintamente cuando un avispón gigante estaba directamente fuera de su nido”, dijo Mattila por correo electrónico.

“No hemos probado todos los escenarios depredadores que las abejas asiáticas podrían encontrar, pero esto es una buena prueba de que se necesita un ataque real de avispas para desencadenar esta respuesta”.

La señal se utiliza para desencadenar algunos de los mecanismos defensivos que las abejas tienen en su arsenal para desplegar contra los avispones asesinos, dijo.

Entre ellos se encuentran estrategias como la detección de estiércol, cuando las abejas recogen estiércol de animales y la aplican en las entradas de su colonia para repeler y confundir a los avispones, y la formación de enjambres para neutralizar al enemigo, lo que se conoce como “balling” o “enjambrado” de abejas.

El balling consiste en que cientos de abejas rodeen a un avispón en cuestión de segundos, lo aprieten y restrinjan su capacidad de respirar.

Las abejas elevan su temperatura corporal a un nivel que es letal para el avispón, explicó Mattila.

Los avispones gigantes son originarios de Asia, pero se han visto recientemente en Estados Unidos.

“Actúan como una boa constrictor colectiva sobrecalentada”, dijo.

Los primeros avistamientos en Estados Unidos del avispón gigante asiático se produjeron en el estado de Washington en 2019. No está claro cómo llegaron allí desde su Asia natal, pero es posible que hayan llegado con los barcos de contenedores internacionales, las compras enviadas a Estados Unidos o los viajeros que visitan o regresan. Hubo 14 avistamientos y se encontraron tres nidos en el estado de Washington en 2021.

Las abejas asiáticas han desarrollado algunas estrategias defensivas para ahuyentar a los avispones gigantes.

A diferencia de sus homólogas asiáticas, las abejas melíferas occidentales (Apis mellifera) no han desarrollado ninguna estrategia para defenderse de los avispones gigantes.

“Las abejas melíferas de EE.UU. no tienen la experiencia histórica de desarrollar defensas contra los avispones gigantes. No es de esperar que reaccionen con los sonidos que emiten las abejas asiáticas, y tampoco realizan muchas de las otras defensas importantes contra los avispones que utiliza Apis cerana”, dijo Mattila.

“Cuando la gente utiliza nuestras abejas melíferas estadounidenses para la apicultura en Asia, los avispones gigantes las atacan preferentemente porque están muy indefensas”.

