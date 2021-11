Los mandatos de uso de mascarillas en las escuelas están empezando a desaparecer. ¿Es demasiado pronto?

Juan Pablo Elverdin

(CNN) — Cuando el superintendente de la escuela de Perrysburg, Thomas Hosler, envió una encuesta a los padres de su distrito del área de Toledo para ver cuántos querían vacunar a sus hijos contra el covid-19, recibió más de 20.000 respuestas negativas. Su distrito solo tiene 5.700 alumnos.

“Está claro que alguien pasó mucho tiempo en su sótano trabajando duro para invalidar nuestra encuesta”, dijo Hosler. “Eso te da una idea de cómo está reaccionando la gente ante las decisiones de la pandemia. Este año, para nuestros profesores especialmente, se siente mucho más estresante y solo estamos en noviembre”.

El cuestionamiento de la política del distrito “se ha disparado”, dijo, en particular sobre un tema: las mascarillas.

El de Hosler es uno del 65% de los distritos escolares de Ohio que, según el departamento de educación del estado, han abandonado los mandatos de uso de mascarillas al haber disminuido los casos de forma significativa.

“No importa la decisión que tomemos, va a haber una fuerte reacción vocal en contra”, dijo Hosler. “Es un poco liberador en cierto sentido, porque vamos a seguir adelante y tomar la mejor decisión para los niños para mantenerlos seguros”.

Aunque los estudios demuestran que las mascarillas en la escuela funcionan, el hecho de que un niño tenga que llevar una mascarilla en la escuela en este momento de la pandemia de covid-19 depende en gran medida del lugar del país en el que viva.

Las guías de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) no han cambiado. Debido a la variante delta, que es muy contagiosa, las directrices de los CDC recomiendan que todo el mundo -alumnos, personal, profesores y visitantes de las escuelas K-12- lleve mascarilla en el interior, independientemente del estado de vacunación. La Academia Americana de Pediatría hace una recomendación similar.

Sin embargo, cientos de distritos de todo el país hicieron que las mascarillas fueran opcionales, según un análisis de los registros escolares realizado por CNN.

Las mascarillas siguen siendo obligatorias en estados como Illinois, California, Nueva York y Washington.

El estado de Washington incluso prometió retener el dinero de los distritos que no cumplan. En esos estados y en muchos otros, los padres han organizado grandes protestas y han demandado a los distritos por la obligatoriedad de las mascarillas, lo que ha dejado a los directores de las escuelas ante la difícil decisión de cómo mantener a los niños seguros.

Algunas escuelas están revocando los mandatos de uso de mascarillas

Algunas escuelas, aunque no todas, de Georgia, Louisiana, Carolina del Sur, Tennessee, Kentucky y Ohio han hecho que las mascarillas en las escuelas sean opcionales, a menudo citando la disminución de casos de covid-19. En Texas, las escuelas ni siquiera pueden exigir mascarillas, aunque algunos distritos, incluido el de Dallas, han ignorado al estado y han mantenido los mandatos de uso. Hay una investigación federal para determinar si la prohibición de Texas sobre los mandatos de uso de mascarillas está afectando a los derechos de los estudiantes con discapacidades.

En Perrysburg, Hosler dijo que la política de mascarillas de su distrito ha cambiado con el número de casos. Comenzó el año con una política de “mascarilla muy recomendada” porque los casos eran bajos y la tasa de vacunación en la zona era alta. A los tres días de comenzar el nuevo curso escolar, hubo indicios de que el distrito necesitaba hacer algo más.

“Vimos este aumento de casos y lo vimos con los estudiantes más jóvenes, lo que realmente no habíamos visto el año anterior”, dijo Hosler.

En la segunda semana de clases, hizo que las mascarillas fueran obligatorias. Hace un par de semanas, cuando parecía que el número de casos había vuelto a disminuir, volvió a hacer que los tapabocas fueran opcionales. Dijo que su decisión se vio favorecida por un cambio en la política estatal de octubre que permitía a los niños expuestos al covid-19 en la escuela permanecer en clase si llevaban una mascarilla. “Eso abrió la puerta a que los niños permanecieran en la escuela”, dijo. “Así que eso fue lo que nos llevó a tomar la decisión de que la mascarilla fuera opcional”.

Incluso con la política de mascarillas opcionales, alrededor del 70% de sus alumnos siguen llevándolas, dijo. Las cifras son menores entre los estudiantes de secundaria.

“Estamos observando los casos de cerca”, dijo Hosler. “Ya hemos hecho ajustes y estamos preparados para hacer otro ajuste si es necesario”.

Cada vez que se ha modificado la política de mascarillas, dijo, ha recibido tanto rechazo como elogios. Es similar a cuando toma una decisión sobre el cierre de la escuela por un día de nieve.

“Este tipo de decisión es como aquella con esteroides”, dijo Hosler. “No importa la decisión que tomemos, va a haber una fuerte reacción en contra y la gente se va a enfadar”.

En el condado de Fulton, el cuarto distrito escolar más grande de Georgia, el superintendente Mark Looney decidió que las mascarillas podrían ser opcionales si el distrito cumplía uno de los dos puntos de referencia. Uno es si la proporción de casos en una escuela sigue siendo inferior al 1% de los alumnos matriculados. El segundo punto de referencia es 30 días después de la aprobación de las vacunas para los niños mayores de 5 años, independientemente del estado de vacunación de los alumnos.

“Hemos aprendido mucho de la gestión de covid durante casi dos años”, dijo Looney. “El número de casos de covid parece haber tocado techo y ha tenido una tendencia a la baja desde principios de septiembre. Creemos que hemos capeado la mayor parte del temporal”.

Todavía existe la opción de cambiar la política si las condiciones lo hacen necesario, dijo Looney.

En Massachusetts, a unos 56 kilómetros al oeste de Boston, la Comisión de la Escuela Secundaria de Hopkinton votó 3-2 para permitir un período de prueba de tres semanas eliminando los requisitos de uso de mascarillas para aquellos estudiantes que fueron vacunados. Los alumnos no vacunados siguen teniendo que llevar tapabocas.

Dado que la tasa de vacunación en la escuela es del 80%, se permitió al distrito hacer el cambio en virtud de la política de la Commonwealth. Este es un período de prueba por ahora. El distrito está trayendo los mandatos de nuevo el 22 de noviembre en previsión de las vacaciones de Acción de Gracias y los viajes. La junta también podría votar la política de nuevo si los casos aumentan. Hasta ahora, no se han reportado nuevos casos positivos.

Algunos estados mantienen la obligación de utilizar mascarilla

El estado de Washington ha mantenido la obligación de utilizar mascarillas en todas las escuelas y cualquier distrito que infrinja “deliberadamente” los requisitos sanitarios del estado se arriesga a perder la financiación estatal.

El Dr. Umair Shah, secretario de Salud de Washington, dijo que el uso de mascarillas es una pieza fundamental para proteger a los niños y mantenerlos en la escuela cuando la transmisión en la comunidad sigue siendo “más alta de lo que cualquiera de nosotros desearía”.

“Las mascarillas funcionan, además de otras modalidades”, dijo Shah. Las mascarillas, el lavado de manos, las vacunas y el distanciamiento físico adecuado pueden servir para mantener a los niños en clase. “Los niños quieren estar cerca de los demás, y hemos comprobado que todas esas precauciones deben ir unidas”, dijo.

Shah dijo que sabe que estos factores de mitigación funcionan porque, aunque las escuelas han tenido algunos brotes, Washington ha sido “notablemente mejor” que otros estados comparables del país.

“Todos reconocemos que queremos dejar atrás esta pandemia”, dijo Shah. “Pero para mantenerlos en la escuela, realmente depende de nosotros asegurarnos de que tenemos la mayor cantidad de precauciones para ayudar a mantenerlos seguros y protegidos”.

Lo que dice la ciencia

Según los CDC, cuando se aplican varias capas de protección -distancia física, lavado de manos, vacunas y mascarillas- se reduce la transmisión del covid-19.

Los estudios que analizan específicamente las mascarillas muestran que los brotes son mucho más probables en las escuelas que no exigen que los estudiantes y el personal lleven mascarillas, según los estudios de los CDC de septiembre. Un estudio realizado en Arizona demostró que las escuelas que no exigían el uso de mascarillas tenían 3,5 veces más probabilidades de sufrir un brote de covid-19 que las escuelas que exigían el uso universal de tapabocas.

Un segundo estudio de los CDC demostró que en los condados de Estados Unidos en los que las escuelas exigían el uso de mascarillas había menos transmisión del virus en la comunidad.

Otro estudio preimpreso, lo que significa que aún no ha sido revisado por pares, demostró que las mascarillas reducen la transmisión en aproximadamente un 50%. El estudio se realizó predominantemente en adultos, dijo el coautor del estudio Joseph Lewnard, pero dijo que hay algunas lecciones aquí que pueden aplicarse a los niños.

“Descubrimos que los beneficios del uso de mascarillas son mayores para las personas que aún no están totalmente vacunadas, y ahí es donde se encuentra la mayoría de los niños hoy en día”, dijo Lewnard, profesor adjunto de epidemiología en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de California en Berkeley.

Según los CDC, el 87% de la población de EE.UU. vive en un condado que actualmente tiene un nivel de transmisión alto o considerable. Los casos están disminuyendo y cada vez más niños se vacunan, pero hasta que muchos más se vacunen, Lewnard cree que las mascarillas son una buena idea.

“Los beneficios del uso de mascarillas podrían ser mayores entre esta población, en la que todavía se da una situación potencialmente volátil si se tiene en cuenta que los niños, muchas de sus interacciones, se producen realmente con personas de su misma edad que tampoco están vacunadas. Se encuentran en el mismo lugar en el que se encontraban los adultos el año pasado antes de las vacunas”, dijo.

¿Saltar al vacío?

Los casos de covid-19 han disminuido en todo el país, pero los casos entre los niños siguen considerándose “extremadamente altos”, según la Academia Americana de Pediatría. Constituyen un número desproporcionado de casos, aproximadamente una cuarta parte del total de casos en EE.UU.

Sigue siendo menos probable que los niños sean hospitalizados con covid-19 en comparación con los adultos y menos probable que mueran, pero el covid largo también se produce en alrededor del 4-6% de los niños. Muchos de esos casos eran leves al principio. Además, el covid-19 puede ser mortal para los niños, incluso para los que no tienen problemas de salud subyacentes.

Al menos 897 niños han muerto de covid-19 en Estados Unidos desde el inicio de la pandemia, según los CDC.

La Dra. Richina Bicette-McCain, directora médica asociada del Baylor College of Medicine, dijo que ha observado el fin de las políticas de mascarilla obligatoria con inquietud.

“Definitivamente me preocupa. Creo que nos estamos precipitando un poco”, dijo Bicette-McCain a Jake Tapper de CNN. “Vimos que esto ocurrió en junio, durante el verano, cuando declaramos que la pandemia había terminado un poco antes de tiempo. Decidimos que los vacunados no tenían que llevar mascarillas, lo que se convirtió en que todo el mundo no llevaba máscaras y, posteriormente, se produjo el pico y la ola delta”.

La Dra. Claudia Hoyen, directora de control de infecciones pediátricas del UH Rainbow Babies and Children’s Hospital de Cleveland, cree que, dado que hay tanto contacto con los niños a lo largo del día, probablemente tenga sentido seguir usando mascarillas.

“Sabemos que el contacto en interiores es el mayor riesgo”, dijo Hoyen. “Estés o no vacunado, no significa que no puedas infectarte”.

Hoyen entiende que a la mayoría de la gente no le gusta llevar mascarilla, pero cree que los niños entienden por qué deben hacerlo.

“Muchos niños saben que los va a mantener seguros y los va a mantener en la escuela y esas son las cosas que realmente quieren”, dijo Hoyen. “Ya sabes, para muchos niños, no es un gran problema”.

Hoyen dijo que con el frío exterior y la gente pasando aún más tiempo en el interior, podría ser más seguro mantener el enmascaramiento obligatorio en su lugar por lo menos hasta el final del año.

“Darles coherencia y expectativas puede ser útil”, dijo Hoyen. “Las máscaras están funcionando. La gente lo está haciendo bien. Solo hay que seguir adelante con ellos hasta que se ponga un poco más adelante”.

El Dr. Anthony Fauci, que cree que las mascarillas han ayudado a reducir los casos en la escuela, confía en que los niños no tengan que llevarlas siempre.

“No hay duda de que las mascarillas marcan la diferencia”, dijo Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, en el programa New Day de CNN.

“Las vacunas van a suponer una gran, gran diferencia. Creo que una combinación de estas cosas, con la esperanza de que en algún momento en el futuro, no solo podemos conseguir que los niños vuelvan a la escuela, sino que podemos deshacernos de la situación de enmascaramiento. Tenemos que hacerlo paso a paso”.

Mallory Simon de CNN contribuyó a este informe

