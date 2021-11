Jeff Bezos bromea sobre encuentro entre su novia y Leonardo DiCaprio

Alexandra Ferguson

(CNN) — Cuidado, Leonardo DiCaprio. Jeff Bezos podría tener una entrega especial para ti.

El poderoso magnate tuvo una respuesta divertida a un tuit de Variety en el que muestra un video de su editor Marc Malkin en el que se ve a DiCaprio charlando con Jeff Bezos y su novia Lauren Sanchez en la Gala de Arte y Cine del LACMA.

En él, Sánchez parece mirar con adoración a DiCaprio mientras Bezos está a su lado.

Por supuesto, la gente en internet no dejó pasar la oportunidad de comentar la imagen, apodando a DiCaprio “Mr. Steal Your Girl” (Sr. Me robo a tu chica) y jugando con la grabación.

Bezos también decidió seguir el juego. Tuiteó una foto suya posando con un cartel rojo en el que se leía “¡Peligro! Acantilado empinado caída fatal”.

“Leo, ven aquí, quiero enseñarte algo…”, dice el tuit.

Leo, come over here, I want to show you something… @LeoDiCaprio https://t.co/Gt2v9JZTNz pic.twitter.com/KqGLB839NI — Jeff Bezos (@JeffBezos) November 8, 2021

Por supuesto, Bezos bromeaba con la posibilidad de convertir a DiCaprio en uno de “The Departed”.

Tu turno, Leo.

