El covid-19 aumentó las muertes en un 16% y también afectó la salud mental en los países de la OCDE, según un informe

Mariana Toro

(CNN) — La pandemia de covid-19 provocó un aumento del 16% en las muertes esperadas entre los 38 miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), afectando la esperanza de vida general en 24 de los 30 miembros, dijo la organización el martes.

La esperanza de vida cayó más en España y Estados Unidos, dijo la OCDE, con Estados Unidos perdiendo 1,6 años de vida per cápita en promedio durante el año y medio de la pandemia hasta ahora, y España perdiendo 1,5 años.

“El covid-19 contribuyó, directa e indirectamente, a un aumento del 16% en el número esperado de muertes en 2020 y la primera mitad de 2021 en los países de la OCDE”, dijo el informe.

El número global de muertes por covid-19 superó la marca de 5 millones la semana pasada, según la Universidad John Hopkins. El virus ha matado a más de 750.000 personas solo en Estados Unidos. Varios informes han demostrado que ha afectado la esperanza de vida en EE.UU.

La mitad de la población mundial está vacunada al menos parcialmente contra el covid-19, según Our World In Data. Así va Latinoamérica

El informe encontró pocos cambios en los países que disfrutan de las expectativas de vida comparativas más largas. “Japón, Suiza y España lideran un gran grupo de 27 países de la OCDE en los que la esperanza de vida al nacer superó los 80 años en 2019”, se lee en el informe.

“Un segundo grupo, que incluía a Estados Unidos y varios países de Europa central y oriental, tenía una esperanza de vida de entre 77 y 80 años. México y Letonia tenían la esperanza de vida más baja, menos de 76 años”. La esperanza de vida ha ido en aumento durante el siglo pasado, aunque ese crecimiento se ha ralentizado en los últimos años y la pandemia ha tenido un efecto agudo.

“El covid-19 ha afectado de manera desproporcionada a poblaciones vulnerables. Más del 90% de las muertes registradas por covid-19 se han producido entre personas de 60 años o más. También ha habido un claro gradiente social, con personas desfavorecidas, personas que viven en zonas desfavorecidas y la mayoría de las personas en minorías étnicas y los inmigrantes corren un mayor riesgo de infección y muerte”, agrega el informe.

La OCDE, que agrupa a las naciones ricas y de nivel medio, y cuyos informes establecen algunos estándares internacionales para comparar el gasto, el nivel de vida, los resultados de salud y otros objetivos nacionales, publica informes periódicos que intentan analizar cómo el gasto en salud afecta los resultados como atención del cáncer y esperanza de vida en general.

El informe de este año encuentra que la tasa de mortalidad por covid-19 en EE. UU. estaba cerca del promedio de la OCDE.

Sobreviviente de covid-19 vuelve a hospital para pedir perdón a médicos 2:15

El grupo, cuyos miembros incluyen India, Indonesia, Japón, Suiza y EE.UU., analizó las tasas de muerte por covid-19 para encontrar 1.824 muertes por covid-19 por 1 millón de habitantes en 2020 y la primera mitad de 2021 para EE.UU. Estados Unidos tenía 13.197 casos de covid-19 por cada 100.000 personas, más que el promedio de la OCDE. Además, EE.UU. tiene tasas de vacunación promedio, con un 55% de la población completamente vacunada en el momento en que se redactó el informe.

Reino Unido tuvo 2.232 muertes por covid-19 por millón de habitantes, 11.608 casos de covid-19 por 100.000 habitantes y una tasa de vacunación del 66%. Japón tuvo 117 muertes por covid-19 por 1 millón de habitantes, 1.347 casos de covid-19 por 100,000 habitantes y una tasa de vacunación del 61,2%. Canadá tuvo 699 muertes por covid-19 por 1 millón de habitantes, 4.347 casos de covid-19 por 100.000 habitantes y una tasa de vacunación del 71,2%.

¿Cómo podría verse el final de la pandemia de covid-19?

La pandemia aumenta las tasas globales de depresión y ansiedad

El informe encontró grandes aumentos en ciertas enfermedades mentales con la pandemia.

“El impacto de la pandemia en la salud mental ha sido enorme, con una prevalencia de ansiedad y depresión de más del doble de los niveles observados antes de la crisis en la mayoría de los países con datos disponibles, sobre todo en México, Reino Unido y Estados Unidos”, dijo.

“La prevalencia de ansiedad y depresión a principios de 2020 fue el doble o más del nivel observado en años anteriores en varios países, incluidos Bélgica, Francia, Reino Unido y Estados Unidos”, agregó.

“En Francia, el Reino Unido y Estados Unidos, la prevalencia de síntomas de ansiedad y depresión aumentó durante los períodos en los que hubo picos en las infecciones y muertes por covid-19, y cuando se implementaron mayores medidas de contención”, dijo, citando informes de los departamentos de salud pública de Francia y el Reino Unido y del Centro Nacional de Estadísticas de Salud de EE.UU.

“El impacto de la pandemia en la salud mental ha sido particularmente duro para los médicos, enfermeras, trabajadores de cuidados a largo plazo y otros trabajadores de la salud que trabajan cerca de los pacientes”, dijo la organización en su informe.

“Los trabajadores de la salud han informado altas tasas de ansiedad, depresión, agotamiento y rotación desde el inicio de la pandemia”, se lee en el informe.

Más mujeres están sufriendo el síndrome de agotamiento laboral o ‘burnout’, y eso es un problema

“En Estados Unidos, una encuesta de trabajadores de salud de primera línea encontró que más de tres quintos (62%) informaron que el estrés o la preocupación por el covid-19 afectó negativamente su salud mental, y cerca de la mitad (49%) informó que el estrés había afectado su salud física”, agrega. “Casi un tercio de los encuestados informó que necesita o ha recibido servicios de salud mental debido a la pandemia”.

Y es posible que las enfermeras se hayan visto más afectadas que los médicos. “Una encuesta de 33 asociaciones nacionales de enfermería encontró que tres quintas partes informaron que en ocasiones o recibían regularmente informes de enfermeras sobre problemas de salud mental relacionados con la pandemia”, agregó el informe, citando una encuesta realizada por el Consejo Internacional de Enfermeras.

“En una encuesta de la fuerza laboral en toda la Unión Europea, el 70% de los trabajadores del sector de la salud, más que cualquier otro sector de la fuerza laboral, informa que cree que su trabajo los pone en riesgo de contraer la infección por covid-19”, dice el informe.

“En una encuesta de marzo de 2020 a trabajadores de la salud en Italia, cerca de la mitad (49%) presentaba síntomas de síndrome de estrés postraumático y una cuarta parte de síntomas de depresión. Los trabajadores de primera línea tenían probabilidades significativamente más altas de presentar síndrome de estrés postraumático que los que no informaron haber trabajado con pacientes de covid-19”, agregó.

ANÁLISIS | El debate sobre la vacuna contra el covid-19 da un giro extraño

“Una encuesta de abril de 2020 a profesionales de la salud en España encontró que cerca de las tres quintas partes de los encuestados informaron síntomas de ansiedad (59%) y/o trastorno de estrés postraumático (57%), y cerca de la mitad (46%) presentaban síntomas de depresión. En Inglaterra (Reino Unido), casi la mitad de los que respondieron a la encuesta del personal del NHS (Servicio Nacional de Salud) (44%) informaron sentirse mal debido al estrés relacionado con el trabajo durante el año anterior, un aumento del 9% con respecto a 2019.”

La pandemia también provoca un aumento en el gasto en atención médica

La pandemia provocó un aumento en el gasto en salud en muchos de los 38 países miembros de la organización, según el informe.

“La pandemia de covid-19 ha provocado un fuerte aumento del gasto en salud en toda la OCDE. Junto con las reducciones en la actividad económica, la proporción promedio entre el gasto en salud y el PIB (producto interno bruto) saltó del 8,8% en 2019 al 9,7% en 2020, en los países de la OCDE con datos disponibles.

“Los países gravemente afectados por la pandemia informaron aumentos sin precedentes. Reino Unido estimó un aumento del 10,2% en 2019 al 12,8% en 2020, mientras que Eslovenia anticipó que su participación en el gasto en salud aumentaría del 8,5% a más del 10%”, se lee en el informe.

La proporción para EE.UU. fue la más alta para toda la OCDE con diferencia en 2019, un 16,8% del PIB, pero no se disponía de una cifra para 2020. “Con el inicio de la pandemia de covid-19, los datos iniciales para 2020 apuntan a un fuerte aumento en el gasto sanitario general, de alrededor de 5,1% en promedio”, dice el informe.

Y EE.UU. se mantuvo a la cabeza del grupo en términos de gasto general en salud. “Estados Unidos gasta considerablemente más que cualquier otro país (casi US$ 11.000 por persona, ajustado por poder adquisitivo, en 2019)”, dice el informe. A modo de comparación, Japón gasta un promedio de US$ 4.691 por persona en atención médica y Reino Unido gasta US$ 4.500.

Estados Unidos reabre sus fronteras a Europa, el epicentro global del covid-19

El gasto en atención médica per cápita también es alto en Suiza, Noruega y Alemania.

Siete países gastan mucho menos por persona en promedio en atención médica, pero tienen una esperanza de vida superior a la media, señaló el informe. “Estos siete países son Italia, Corea, Portugal, España, Eslovenia, Grecia e Israel”, se lee en el informe. “El único país en el cuadrante inferior derecho es Estados Unidos, con un gasto mucho más alto que en todos los demás países de la OCDE, pero una esperanza de vida más baja que el promedio de la OCDE”.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.