¿Cómo podría verse el final de la pandemia de covid-19?

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN) — El covid-19 llegó para quedarse.

Es muy poco probable que Estados Unidos, y mucho menos el mundo, pueda eliminar por completo el coronavirus que causa el covid-19.

Pero llegará el día en que dejará de ser una pandemia, cuando los casos ya no estén fuera de control y los hospitales no corran un gran riesgo de desbordarse de pacientes. Muchos expertos predicen que la propagación del coronavirus se verá y se sentirá más como una influenza estacional.

Lo que está menos claro es cómo y cuándo sucederá.

“Ni siquiera hay una medida que diga que algo es una epidemia o una pandemia. Todo esto está en el ojo del espectador, y eso es parte del problema”, le dijo a CNN el Dr. Arnold Monto, profesor de epidemiología en la Universidad de Michigan y presidente en funciones del Comité Asesor de Vacunas y Productos Biológicos Relacionados de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos.

“Entonces, todo esto no se basa en reglas. Se basa típicamente en lo que tienes que hacer para controlar el brote”, dijo Monto. “Lo que es tan diferente aquí es que nuestras vacunas son mucho más efectivas de lo que solemos ver”.

La buena noticia, según Monto, es el poder de las vacunas.

Las malas noticias son el poder del virus para cambiar y evolucionar.

Nadie puede predecir cómo será el futuro del covid-19, y la aparición de variantes de coronavirus, como la delta, ha cambiado la trayectoria de la pandemia, dijo.

“Con el cambio en los patrones de transmisión, a medida que han surgido las variantes, yo lo llamo un desfile de variantes, ahora vemos una transmisión mucho más extensa y una propagación mucho más uniforme a nivel mundial. Esto hace que declarar el fin de la pandemia sea más difícil”, dijo Monto. “Porque todo el patrón de propagación ha cambiado, y es posible que todavía haya focos que realmente no han pasado por el tipo de olas por las que ha pasado el resto del mundo”.

Tenemos que “esperar y ver y contener la respiración”

Un trabajador desinfecta la estación de tren Belorussky de Moscú el mes pasado. Rusia está luchando contra su peor aumento en los casos de covid-19 desde que comenzó la pandemia.

Monto y otros líderes de salud pública anticipan que en el futuro, el mundo podría rastrear la propagación del SARS-CoV-2, el coronavirus que causa el covid-19, de manera similar a como se controla la gripe estacional.

“No tenemos idea de si veremos ese tipo de patrón estacional con el SARS-CoV-2, pero nos recuerda que la mayoría de nuestros virus respiratorios comienzan a comportarse como eventos estacionales”, dijo Monto.

“Existe el precedente de un patrón muy estacional para algunos de los coronavirus que han estado infectando a las personas”, agregó. “Si el SARS-CoV-2 comienza a comportarse así, no lo sabemos, pero al menos nos da un escenario de que podría comenzar a comportarse así”.

Como dijo Monto, tenemos que “esperar y ver y contener la respiración” para descubrir cómo podría ser una fase endémica del coronavirus.

Endémica significa que una enfermedad tiene una presencia constante en una población, pero no afecta a un número alarmante de personas como se ve típicamente en una pandemia. Incluso a principios de 2020, cuando la pandemia aumentaba, los funcionarios de la Organización Mundial de la Salud predijeron que el nuevo coronavirus “podría convertirse en otro virus endémico en nuestras comunidades” y nunca desaparecer.

“Cuando piensas en las pandemias, estás en la fase pandémica y luego tienes una fase de desaceleración, luego tienes una fase de control, luego, con suerte, tendrás la eliminación y tal vez la erradicación”, dijo el Dr. Anthony Fauci, director de la El Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, a la Comisión de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado de Estados Unidos en una audiencia el jueves.

“A lo que esperamos llegar es a un nivel tan bajo que, aunque no se elimine por completo, no tiene un impacto importante en la salud pública o en la forma en que manejamos nuestras vidas”, dijo Fauci. “Entonces, si conseguimos que más personas se vacunen a nivel mundial y más personas se vacunen ahora, es de esperar que dentro de un período de tiempo razonable lleguemos a ese punto en el que ocasionalmente puede haber altibajos en el fondo, pero no nos dominará de la forma en que lo está haciendo ahora mismo”.

Si bien el mes pasado el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. renovó su determinación de que todavía existe una emergencia de salud pública en Estados Unidos debido al covid-19, los funcionarios de salud federales ya están pensando en cómo medir el fin de la pandemia y cómo continuar rastreando el coronavirus una vez que se vuelva endémico.

“Todavía queda mucho por hacer” para el fin de la pandemia

Para la transición de una pandemia a una endémica, la nación tiene que desarrollar inmunidad al coronavirus, lo que significa que muchas más personas deben vacunarse, Dr. Philip Landrigan, pediatra y epidemiólogo de Boston College, le dijo a CNN.

Algunos estadounidenses que todavía se niegan a recibir sus vacunas de covid-19 y algunos se niegan a usar máscaras, la transición podría llevar más tiempo.

Actualmente, aproximadamente el 58% de la población total de Estados Unidos está completamente vacunada contra el covid-19.

“Tenemos que llegar a algún lugar muy por encima del 80%, posiblemente incluso muy por encima del 90% de la población con inmunidad, ya sea por haber tenido una infección o por haber recibido vacunas”, dijo Landrigan, quien trabajó en los CDC durante 15 años.

Para controlar la propagación del virus del sarampión en la población de Estados Unidos, por ejemplo, “tuvimos que elevar la tasa de inmunidad por encima del 95%, e incluso entonces, hemos tenido brotes esporádicos. Estos brotes suelen ocurrir cuando hay un grupo de personas en un lugar en particular que no están inmunizadas y, de repente, se introduce el virus porque un viajero ha entrado con el virus, y ¡bang, tienes 20 casos de sarampión en alguna ciudad!”, dijo Landrigan. “Pero eso no es una epidemia. Es un brote en un contexto de casi ningún caso o casos endémicos dispersos”.

Por ahora, los CDC dicen que hay mucho trabajo por hacer para controlar la propagación actual del coronavirus.

“Sabemos que aún queda mucho por hacer para detener la propagación del covid-19 y poner fin a la pandemia. Seguimos viendo demasiados casos nuevos, hospitalizaciones y muertes. El promedio diario de casos es de más de 70.000 por día con más de 1.000 muertes. Es por eso que estamos alentando a todas las personas mayores de 5 años a que se vacunen para protegerlas contra el covid-19”, escribió la portavoz de los CDC, Kristen Nordlund, en un correo electrónico a CNN la semana pasada.

“Mientras esperamos el otoño y el invierno, es importante seguir aplicando medidas de prevención que sabemos que funcionan: vacunarse, usar una máscara en lugares públicos, lugares cerrados, quedarse en casa cuando estás enfermo y lavarse las manos con frecuencia”.

Autoridades insisten en la vacunación

Los funcionarios de salud están familiarizados con el trabajo necesario para mejorar las tasas de vacunación.

Los CDC recomiendan que casi todas las personas mayores de 6 meses deben vacunarse contra la gripe todos los años. Pero durante la temporada de gripe 2019-2020, solo aproximadamente la mitad de esas personas (el 51,8%) lo hicieron, según los CDC. La agencia estima que la gripe ha causado alrededor de 12.000 a 52.000 muertes cada año entre 2010 y 2020.

El coronavirus ha matado a más de 750.000 personas en Estados Unidos hasta ahora.

La batalla contra el coronavirus cada año puede parecerse mucho a la lucha anual contra la gripe.

“Hemos estado pensando mucho sobre cómo se ve una fase endémica y los datos que necesitamos recopilar durante esa fase. Ciertamente, en este momento estamos recopilando datos sobre casos, hospitalizaciones, muertes”, dijo la Dra. Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU., dijo en la audiencia de la comisión del Senado del jueves. “La pregunta es: ¿Cuáles serán nuestras mejores métricas en el futuro? Y probablemente modelarlas en base a la gripe”.

De pandemia a una enfermedad estacional

Los CDC colaboran con los Departamentos de salud, laboratorios, hospitales y proveedores de atención médica para rastrear los casos de influenza diagnosticados, determinar qué virus de influenza están circulando y medir el impacto que esos virus están teniendo en las hospitalizaciones y muertes.

Una idea es que cuando el coronavirus se vuelve endémico, se podría usar un sistema de rastreo similar para monitorear el patógeno.

“Podríamos manejar los casos como lo hacemos con la gripe estacional, donde podemos decir que sabemos que veremos varios casos en la temporada de invierno, y podemos tener el personal adecuado, podemos tenemos los suministros adecuados listos y estamos listos para manejarlo, a diferencia de los aumentos repentinos con los que hemos estado lidiando aquí”, dijo a CNN el Dr. Stephen Parodi, líder nacional de enfermedades infecciosas de Kaiser Permanente.

“Todavía estoy en llamadas telefónicas hablando de cuál es nuestra capacidad de camas en la UCI? ¿Cuáles son nuestras cadenas de suministros que necesitamos para brindar atención a los pacientes? ¿Tenemos suficientes medicamentos? ¿Tenemos suficientes anticuerpos monoclonales?”, dijo Parodi. “Tenemos mucho más trabajo por hacer para llegar a donde queremos estar, y creo que veremos esta transición durante el año 2022. Pero para algunos lugares, donde hay menos inmunidad, será más largo de recorrer”.

Incluso la influenza es impredecible y los médicos han visto muchos casos a lo largo de los años.

“Sabemos que habrá casos”, dijo Monto. “Con la influenza, hemos tenido experiencia con pandemias de influenza antes. Por lo tanto, sabemos típicamente cómo se comportan. Esta ha sido una situación en evolución con un patógeno totalmente nuevo”.

