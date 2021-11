Aaron Rodgers dice en un programa de radio que no está vacunado y recibe consejos sobre el covid-19 de Joe Rogan

Alexandra Ferguson

(CNN) — El quarterback estrella de los Green Bay Packers, Aaron Rodgers, confirmó que no está vacunado contra el covid-19 y que está decepcionado por cómo lo están tratando los medios de comunicación, en su reciente aparición este viernes en el The Pat McAfee Show.

“Me doy cuenta de que ahora mismo estoy en el punto de mira de la ‘gente woke’”, dijo Rodgers. “Así que, antes de que pongan el último clavo en mi ataúd de la cultura de la cancelación, creo que me gustaría aclarar muchas de las mentiras descaradas que hay sobre mí”.

Rodgers dijo que los medios de comunicación estaban en una “cacería de brujas” para averiguar qué jugadores estaban vacunados y culpó a los periodistas por la confusión luego de que él dijera que estaba “inmunizado” en agosto.

Mientras hablaba con McAfee en su programa de SiriusXM, el tres veces “Jugador más valioso” (MVP) repitió algunas ideas confusas acerca del covid-19 y dijo que consultó con el presentador del podcast Joe Rogan sobre cómo afrontar una infección por coronavirus.

El quarterback, que ha llevado a Green Bay a un récord de 7-1, no jugará en el partido de los Packers contra los Kansas City Chiefs este fin de semana debido a los protocolos de covid-19, anunció este miércoles el entrenador en jefe del equipo, Matt LaFleur.

Rodgers, de 37 años, dijo que si algún reportero le hubiera hecho una pregunta de seguimiento, habría explicado que “no es un antivacunas que cree que la Tierra es plana”, sino que es un “pensador crítico”.

Rogers añadió que ha seguido al pie de la letra los estrictos protocolos de la NFL para los jugadores no vacunados. Rodgers describió las pruebas diarias a las que se somete todos los días, incluso en sus días de descanso, y cree que las normas fueron impuestas para avergonzar a las personas no vacunadas. Rodgers dijo que se ha sometido a más de 300 pruebas antes de dar positivo esta semana.

Rodgers dijo que experimentó algunos síntomas leves durante unas 48 horas, pero que actualmente “se siente muy bien”. No estaba seguro de cuándo volvería a jugar ni de los protocolos que se han establecido para él ahora que dió positivo al coronavirus.

El quarterback siguió los consejos de Joe Rogan

Rodgers dijo que consultó con el presentador del podcast Joe Rogan y siguió sus consejos sobre cómo tratar su propio covid-19.

Joe Rogan, controvertido presentador de podcasts, dice que dio positivo por covid-19

“Consulté con un ahora buen amigo, Joe Rogan, después de que él tuvo covid, y tengo muchas de las cosas que me recomendó en su podcast y por teléfono”, dijo Rodgers.

“Ahora voy a tener la mejor inmunidad posible, basándome en el estudio de 2,5 millones de personas realizado en Israel, según el cual las personas que se contagian de covid y se recuperan, tienen la inmunidad más fuerte. Estoy agradecido por gente como Joe por haber dado un paso adelante y haber usado su voz. Estoy agradecido por mi equipo médico y por todo el amor y el apoyo que he recibido, pero he estado tomando anticuerpos monoclonales, ivermectina, zinc, vitamina C y DHCQ y me siento bastante increíble”.

De todos ellos, solo los anticuerpos monoclonales son tratamientos aprobados para el covid-19, pero bastarían para explicar cualquier mejora de sus síntomas.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) señalaron que un estudio israelí analizó a personas que habían sido vacunadas seis meses antes o más. “Entender la inmunidad inducida por la infección y la inducida por la vacuna a lo largo del tiempo es importante, sobre todo para que los estudios futuros lo tengan en cuenta”, escribieron.

La vacunación ofrece mayor protección contra el covid-19 que la infección, según un estudio de los CDC

Rodgers dijo que no se vacunó porque es alérgico a un ingrediente de las vacunas contra el covid-19 de Moderna y Pfizer y tenía miedo de los posibles efectos secundarios de la vacuna de Johnson & Johnson. El atleta dijo que la decisión de buscar tratamientos alternativos fue “lo mejor para mi cuerpo”.

Rodgers dijo que la NFL sabía que no estaba vacunado y que tuvo múltiples conversaciones con los médicos de la NFL, incluida una en la que un médico le dijo que “es imposible que una persona vacunada se contagie de covid o lo propague”.

Rodgers dijo a McAfee que había intentado previamente “solicitar” a la liga que su tratamiento homeopático para aumentar sus anticuerpos fuera considerado como una alternativa a la vacunación completa a través de las vacunas de Moderna, Pfizer o Johnson & Johnson. Rodgers continuó: “en ese momento supe que definitivamente no iba a ganar la apelación”.

CNN cuestionó a la NFL sobre esta afirmación y está a la espera de algún comentario.

No hay pruebas de que los tratamientos homeopáticos puedan afectar a los anticuerpos de una persona, dicen los expertos.

McAfee, exjugador de la NFL y luchador de la WWE convertido en comentarista deportivo, dijo en Twitter en agosto que dio positivo al covid-19 a pesar de estar totalmente vacunado.

Prevea Health y Aaron Rodgers terminan su colaboración

Prevea Health y el mariscal de campo de los Green Bay Packers, anunciaron el sábado que pondrían fin a su colaboración en un comunicado conjunto emitido por la compañía.

“Prevea Health sigue profundamente comprometida con la protección de sus pacientes, personal, proveedores y comunidades en medio de la pandemia de covid-19”, escribió la compañía en un comunicado. “Esto incluye alentar y ayudar a todas las poblaciones elegibles a vacunarse contra covid-19 para evitar que el virus tenga un impacto significativo en vidas y medios de vida”.

Rodgers ha sido portavoz de Prevea Health, que tiene su sede en Green Bay, Wisconsin, desde 2012. En 2019, Prevea Health anunció que ampliaría su relación con Rodgers otros cuatro años.

“Como uno de los atletas más respetados del país, Aaron es verdaderamente un apasionado de mejorar la salud y el bienestar de nuestras comunidades”, dijo el Dr. Ashok Rai, presidente y director ejecutivo de Prevea, en un comunicado en ese momento.

Las vacunas son mejores que las infecciones previas, según los CDC

Quienes no se vacunen se contagiarán, según infectólogo 4:03

Rodgers dijo que “las vacunas ofrecen cierta protección, pero hay muchas cosas que no sabemos sobre ellas. … La inmunidad natural tiene mucho que ver. … Si te contagiaste de covid y te recuperaste, ése es el mejor refuerzo de la inmunidad que puedes tener”.

Rodgers no se equivoca al pensar que las personas que se han recuperado del covid-19 tienen cierta inmunidad, pero no es ni de lejos la misma que tienen las personas vacunadas. Un equipo de investigadores dirigido por los CDC informó en octubre que la vacunación protege a las personas contra la infección por coronavirus mucho mejor que una infección previa.

Su estudio descubrió que las personas que no se habían vacunado y que acabaron en el hospital tenían cinco veces más probabilidades de tener covid-19 que las personas que se habían vacunado en los últimos tres a seis meses.

“Todas las personas que cumplan con los requisitos deberían vacunarse contra el covid-19 lo antes posible, incluidas las personas no vacunadas que se hayan infectado previamente con el SARS-CoV-2”, escribieron los investigadores en el informe semanal de los CDC, el MMWR.

¿Qué hay en un nombre? El término “infección posvacunación” suscita dudas sobre la vacuna, pero no debería

Rodgers expresa sus dudas

El quarterback de Green Bay parafraseó al reverendo Martin Luther King Jr. al explicar su postura: “El gran MLK dijo que ‘tienes la obligación moral de oponerte a las reglas injustas y a las que no tienen sentido'”. Rodgers dijo que ciertos protocolos estrictos de la NFL no se basaban en la ciencia, y señaló que si daba negativo en las pruebas de covid-19 todos los días y estaba rodeado de personas vacunadas, por qué debía ser “avergonzado” para usar una mascarilla en las instalaciones de los Packers.

En agosto, le preguntaron a Rodgers si había recibido la vacuna contra el covid-19. Rodgers dijo que había sido “inmunizado”.

Estos son los ganadores de los NFL Honors de la temporada

“Hay mucha conversación alrededor de esto, alrededor de la liga, y muchos tipos que han hecho declaraciones y no han hecho declaraciones”, dijo Rodgers. “Los propietarios han hecho declaraciones. Hay chicos en el equipo que no se han vacunado. Creo que es una decisión personal. No voy a juzgar a esos chicos. Hay chicos que se han vacunado y se han contagiado de covid. Así que es un tema interesante”.

La NFL dijo que está revisando la situación. Un portavoz de la liga dijo a CNN en un comunicado: “La responsabilidad principal de hacer cumplir los protocolos de covid dentro de las instalaciones de los clubes recae en cada uno de ellos”.

“El incumplimiento de los protocolos ha dado lugar a la aplicación de medidas disciplinarias contra los clubes en el pasado. La liga es consciente de la situación actual en Green Bay y la revisará con los Packers”.

Los jugadores vacunados que den positivo y permanezcan asintomáticos podrán volver después de dar negativo dos veces en un periodo de 24 horas. Los jugadores no vacunados deben estar en cuarentena durante 10 días y luego presentar una prueba negativa para volver.

Steve Almasy y Maggie Fox de CNN contribuyeron con este reportaje.

