Incluso si se contagian posvacunación, las personas vacunadas no se enferman tan grave con el covid-19, muestran estudios

(CNN) — Incluso si contraen una infección posvacunación, las personas vacunadas no se enferman de forma tan grave con el covid-19, informaron el jueves dos equipos diferentes de investigadores.

Ambos estudios muestran que las vacunas protegen fuertemente contra la enfermedad grave y la muerte, incluso meses después de que las personas se vacunaron por primera vez y mientras la variante delta más transmisible renovó la propagación del virus.

Un gran estudio en curso de 780.000 veteranos muestra que las tres vacunas que se usan en EE.UU. brindan una fuerte protección contra la muerte por covid-19, incluso cuando su eficacia contra infecciones leves y asintomáticas se redujo drásticamente.

Los investigadores que analizaron a hombres y mujeres que recibían tratamiento en las instalaciones de la Administración de Salud de los Veteranos encontraron que la eficacia general de la vacuna contra todos los tipos de infección se redujo del 87,9% en febrero al 48,1% en octubre. Solo contaron a los veteranos completamente vacunados y solo contaron los resultados de las pruebas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR), el estándar de oro para determinar la infección.

“Aunque el avance de la infección aumentó el riesgo de muerte, la vacunación siguió protegiendo contra la muerte en las personas que se infectaron durante el brote repentino de delta”, escribieron los investigadores en su informe, publicado en la revista Science.

“Nuestro análisis por tipo de vacuna, incluidas las vacunas Pfizer-BioNTech, Moderna y (Johnson & Johnson de) Janssen, sugiere una disminución de la efectividad de la vacuna contra la infección con el tiempo, particularmente para la vacuna Janssen. Sin embargo, a pesar del aumento del riesgo de infección debido a la variante delta, la eficacia de la vacuna contra la muerte se mantuvo alta y, en comparación con los veteranos no vacunados, los que estaban completamente vacunados tenían un riesgo mucho menor de muerte después de la infección. Estos resultados demuestran una necesidad urgente de restablecer múltiples capas de protección, como el uso de mascarillas y el distanciamiento físico, incluso entre las personas vacunadas, al tiempo que se potencian los esfuerzos actuales para aumentar la vacunación”.

Los investigadores dicen que sus datos están más actualizados que los datos proporcionados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU.(CDC), aunque solo se refieren a los veteranos, que pueden no ser representativos de la población de EE.UU. El grupo estudiado representa el 2,7% de la población de EE.UU. y aunque se inclina más a favor de los hombres, puede representar a más minorías que otros grupos de estudio, dijo a CNN Barbara Cohn, epidemióloga del Instituto de Salud Pública de Oakland, California, que ayudó a realizar el estudio.

En marzo, la vacuna de Johnson & Johnson tuvo un 86,4% de efectividad en la prevención de cualquier tipo de infección. En septiembre, esto había caído al 13%, informaron.

En marzo, la vacuna de Moderna tuvo una efectividad del 89,2% en la prevención de cualquier infección. Esto cayó al 58% en septiembre.

La vacuna de Pfizer fue 86,9% efectiva contra cualquier infección en marzo y la efectividad cayó a 43,3% en septiembre, informaron.

De julio a octubre de 2021, encontraron que la efectividad de la vacuna contra la muerte entre los veteranos menores de 65 años fue del 73% para la vacuna Janssen de J&J, del 81,5% para la de Moderna y del 84,3% para la de Pfizer y para los mayores de 65 años fue del 52,2% para la de Janssen, 75,5 % para Moderna y 70,1% para Pfizer.

“A todos les va mejor si están vacunados, incluida la gente de Janssen”, dijo Cohn. “La vacunación mantiene a la gente fuera del hospital, incluso durante delta”.

Un segundo estudio fue coordinado con los CDC y encontró que las personas vacunadas con las vacunas de Pfizer o Moderna tienen muchas menos probabilidades de terminar en el hospital con un ventilador o de morir a causa de una infección que las personas no vacunadas.

Los pacientes no vacunados representaron el 91% de las muertes por covid-19 y casi el 94% de aquellos con una necesidad combinada de respiradores o muerte, informó el equipo en el Journal of the American Medical Association.

“Ahora estamos muy seguros de que la vacuna todavía te está ayudando, incluso si contraes covid”, dijo a CNN el Dr. Wesley Self, profesor asociado de la Universidad de Vanderbilt que dirigió el equipo del estudio. “Incluso aquellos que se enferman no se enferman tanto como lo harían si no estuvieran vacunados”.

El equipo de 21 hospitales de EE.UU. en 18 estados examinó a 4.513 pacientes hospitalizados por enfermedades respiratorias entre marzo y julio. “Los pacientes no vacunados representaron el 84,2% de las hospitalizaciones por covid-19. La hospitalización por covid-19 se asoció significativamente con una menor probabilidad de vacunación”, escribió el equipo.

No se había vacunado a suficientes personas con la vacuna Janssen de Johnson & Johnson para proporcionar datos suficientes para el estudio, dijo Self. Señaló que otros estudios han demostrado que la vacuna Janssen es menos eficaz que las vacunas de ARNm fabricadas por Pfizer y Moderna.

“Hace varios meses que sabemos que las vacunas de ARNm evitan que las personas se infecten con covid y evitan que las personas sean hospitalizadas con covid. Lo que no estaba claro a partir de los datos anteriores era si las personas aún contraen covid a pesar de estar vacunadas. ¿Es beneficiosa la vacuna? La respuesta es un rotundo sí “, dijo Self.

“Tienen muchas menos probabilidades de enfermarse gravemente y morir. Eso nos dice que las vacunas están atenuando la gravedad de la enfermedad”.

