Tus bocadillos favoritos se están volviendo más caros

Nueva York (CNN Business) — Prepárate para pagar aún más por las cosas que más tu gustan en tu carrito de compras.

Los principales fabricantes de bocadillos Kraft Heinz y Mondelez dicen que aumentarán los precios para los clientes minoristas en los productos de Kraft Mac & Cheese, Jell-O, Bagel Bites, Cool Whip, Toblerone, Sour Patch Kids y otros artículos a partir del próximo año. Si los clientes de estas empresas —como lo son los grandes almacenes, supermercados, farmacias y otros— deciden traspasar esos aumentos, las billeteras de los compradores se verán afectadas, al igual que con los precios más altos para la carne de cerdo, carne de res y otros artículos.

“Los minoristas pueden querer absorber parte del aumento de precios para seguir siendo competitivos”, dijo Neil Saunders, director gerente de GlobalData Retail. Pero “muchos de ellos no lo harán, porque tienen sus propios aumentos de costos”, señaló. “Gran parte [del aumento de precios] probablemente se trasladará al consumidor”.

Los bocadillos Bagel Bites y otros artículos son cada vez más caros para los minoristas.

Como la mayoría de las empresas estadounidenses, los fabricantes de alimentos y productos de consumo se enfrentan a mayores costos de mano de obra, materias primas, transporte y otros gastos. Muchos han respondido en los últimos meses aumentando los precios, reduciendo la producción de artículos complementarios y limitando la cantidad de productos que los clientes minoristas pueden comprar. Y están viendo que, hasta ahora, los consumidores están dispuestos a pagar.

La pandemia ha provocado una mayor demanda de bocadillos y dulces, ya que los compradores pasan más tiempo en casa y, a veces, comen por estrés. Pero los precios de los bocadillos y los dulces se han quedado rezagados con respecto al aumento de los precios de los alimentos en general. En septiembre, los precios de los comestibles aumentaron un 4,5% con respecto al mismo mes del año pasado, según los últimos datos de la Oficina de Estadísticas Laborales. Los precios de los bocadillos aumentaron un 1,9% en septiembre, mientras que los precios de los dulces y chicles aumentaron un 2%.

Ahora, es probable que se produzcan precios aún más altos en los alimentos que nos causan confort a medida que las empresas intentan combatir las persistentes presiones de costos.

Un distribuidor regional de tiendas de comestibles recibió una carta de Kraft Heinz con fecha del 1 de noviembre notificando a la compañía que aumentará los precios a partir del 9 de enero en cientos de artículos. Los productos incluyen una variedad de gelatinas y pudines Jell-O, que aumentarán entre un 7% y un 16%; bocadillos congelados Bagel Bites, que aumentarán aproximadamente un 10%; y una variedad de productos Cool Whip, programados para aumentar entre un 7% y un 10%.

Los macarrones con queso de Kraft se están volviendo hasta un 20% más caros para los minoristas.

Docenas de versiones de Kraft Mac & Cheese experimentarán aumentos de precios, desde un aumento del 3,5% en un paquete de EZ Mac hasta un 20% para un tazón de 205 gramos del Big Bowl Mac & Cheese de Kraft. El distribuidor compartió la carta con la condición de mantener el anonimato para proteger la relación de la empresa con los proveedores.

La fuerte demanda, las limitaciones de la oferta y la incertidumbre aumentaron los costos de insumos para Kraft, dijo la compañía en la carta, y agregó que “la tendencia al alza en los costos de empaque, transporte, ingredientes y mano de obra persiste, alcanzando niveles no vistos en décadas”. Esos costos más altos llevaron a la empresa a tomar la decisión de subir los precios.

En un correo electrónico a CNN Business, un portavoz de Kraft no dijo si los aumentos de precios se aplicaban a todos los clientes de Kraft.

Pero la compañía ha aumentado los precios en un promedio de 5% en el 80% de sus productos “para ayudar a compensar la creciente inflación que enfrenta toda la industria”, dijo el vocero. Al mismo tiempo, Kraft también está introduciendo precios y tamaños más asequibles en marcas como Lunchables, Mio y Kraft Mac & Cheese.

“Un deseo continuo de confort”

Mientras tanto, Mondelez, que fabrica Oreos y Ahoy además de dulces, dijo “hemos estado aumentando los precios y planeamos aumentar los precios más de lo que lo hemos hecho… probablemente durante bastante tiempo como empresa”, dijo el CEO Dirk Van de Put durante una llamada el martes para discutir los resultados del tercer trimestre de la compañía.

Según Mondelez, un aumento de precios del 6% al 7% entrará en vigencia en EE.UU. en enero de 2022.

La compañía proporcionó detalles sobre algunos productos que se verán afectados en una carta enviada por correo electrónico el 1 de noviembre al distribuidor de comestibles, que fue vista por CNN Business.

La carta establece que a partir de enero, una gran variedad de las barras Toblerone serían aproximadamente un 7% más caras. El precio de las bolsas Sour Patch Kids de unos 280 gramos también aumentará un 5,9%.

La demanda de los productos de Mondelez ha sido fuerte. Los consumidores “tienen un deseo continuo de confort, dijo Van de Put en la llamada de ganancias.

Y esa demanda no parece estar disminuyendo a medida que suben los precios, señaló Van de Put, diciendo que los consumidores casi no tienen elasticidad en este momento, lo que significa que sus hábitos de gasto no están cambiando como lo hacen los precios.

De hecho, los compradores parecen estar aceptando precios más altos de los alimentos reconfortantes, por ahora. McDonald’s espera que los precios de su menú sean aproximadamente un 6% más altos en 2021 en comparación con 2020, dijo el CEO Chris Kempczinski durante una llamada reciente con analistas. El aumento “ha sido bastante bien recibido por los clientes” hasta ahora, señaló. Chipotle también ha podido subir los precios sin ser castigado por los clientes.

Los consumidores pueden estar dispuestos a gastar más para obtener los bocadillos que aman, señaló Saunders de GlobaData.

Las personas que aman las galletas Oreos, por ejemplo, “probablemente no quieran rebajarse a lo que ven como una alternativa insatisfactoria”. Pero las empresas aún deben tener cuidado al subir los precios, porque en un cierto umbral, incluso los clientes leales pueden terminar comprando menos en lugar de cambiar de marca, dijo.

