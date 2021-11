Las tasas de suicidio disminuyeron en EE.UU. el año pasado, pero no para todos

Mariana Toro

(CNN) — Los suicidios en Estados Unidos disminuyeron un 3% de 2019 a 2020, a pesar de que los factores de riesgo de suicidio en general aumentaron, según los datos publicados el miércoles por el Centro Nacional de Estadísticas de Salud, parte de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC).

Los suicidios entre hombres disminuyeron un 2% y los suicidios entre mujeres disminuyeron un 8%, con la mayor caída en las mujeres blancas no hispanas. Los suicidios en este grupo cayeron un 10% entre 2019 y 2020.

Sin embargo, no todas las poblaciones experimentaron una disminución.

Lo que revelan los datos

Si bien las tasas de suicidio disminuyeron entre las mujeres de todos los grupos raciales y étnicos, solo la disminución del 10% para las mujeres blancas no hispanas fue estadísticamente significativa. Sin embargo, las tasas de suicidio aumentaron entre los hombres negros no hispanos, los indígenas americanos no hispanos y nativos de Alaska, y entre los hombres hispanos.

Los suicidios de hombres hispanos aumentaron en un 5% estadísticamente significativo, y las tasas en hombres de 25 a 35 años también experimentaron un aumento significativo del 5% de 2019 a 2020.

Los suicidios de menores en Japón están en un nivel récord

“El suicidio es un problema de salud pública complejo y multifacético con problemas sociales, ambientales, componentes interpersonales, biológicos y psicológicos”, escribieron los investigadores afiliados a la División de Estadísticas Vitales y la División de Análisis y Epidemiología de los CDC.

“La pandemia de covid-19 aumentó muchos de los factores de riesgo asociados con el comportamiento suicida (condiciones adversas de salud mental, abuso de sustancias y estrés laboral o financiero), y los adultos jóvenes y las personas negras e hispanas se vieron más afectadas que otros grupos demográficos”.

El impacto dispar de los factores estresantes de una pandemia podría ser parte de la razón por la cual la disminución de los suicidios no se observó en todos los grupos demográficos.

“Lo que ves cuando observas los diferentes grupos es que hay algunas diferencias, como que el número y la tasa generales dependen de lo que sucede con el grupo mayoritario: blancos no hispanos, tanto hombres como mujeres”, dijo a CNN Sally Curtin, miembro de la División de Estadísticas Vitales del NCHS y autora principal del informe.

“Creo que ahora es de conocimiento general que el covid afectó a diferentes grupos demográficos de manera diferente y algunos se vieron más afectados que otros”, dijo.

Esto es lo que puedes hacer ante el aumento de la ansiedad y la depresión por la pandemia

Todavía hay más trabajo por hacer

Si bien la disminución observada en este informe sigue a una disminución del 2% en las tasas de suicidio de 2018 a 2019, Curtin dijo que todavía es necesario “permanecer alerta” sobre el suicidio.

“En términos de 2021, por supuesto que debemos permanecer atentos. Quiero decir, esto no significa, ‘Oh, wow’, ya sabes, ‘Hemos llegado’ o ‘Esto se ha resuelto’ porque, históricamente, el número sigue siendo bastante alto. Fue poco menos de 46.000 muertes por suicidio en 2020”.

“Es más bajo que 2017, 2018, 2019, pero luego es más alto que cualquier número anterior. Entonces, aunque ha bajado en los últimos años, es, como dije, históricamente sigue siendo alto”, dijo.

“Como muestra este informe, algunos grupos continúan subiendo, y en su mayoría los grupos que tuvieron aumentos, fueron simplemente continuaciones de trayectorias ascendentes”.

Día Mundial de la Prevención del Suicidio 2021: cómo ayudar

Los datos presentados en el informe son provisionales, lo que significa que no son las tasas finales de suicidio para 2020. Las muertes por suicidio pueden tardar meses en contabilizarse con precisión porque puede llevar algo de investigación determinar cómo categorizar una muerte.

Los autores del estudio dijeron, en particular, que los datos provisionales sobre el suicidio en mujeres pueden estar a la zaga de los de los hombres porque las intoxicaciones tardan más en investigar, pero comprenden una mayor proporción de suicidios de mujeres que de hombres. Aún así, los autores dijeron que esperan los hallazgos provisionales de 2020 para “ser coherente con los datos finales de 2020”.

Curtin dijo que al comprender la disminución observada, es importante recordar que los factores de riesgo no siempre coinciden con el aumento de las tasas de suicidio.

“Sabemos que hubo más visitas a la sala de emergencias para mujeres jóvenes con, ya sabes, autolesiones. Entonces, hubo cosas que apuntaban a que quizá las muertes aumentarían”, dijo. “No es solo una cuestión de, ya sabes, automáticamente, ‘OK, los factores de riesgo aumentaron. Por lo tanto, podemos esperar que esto aumente’. No es tan simple con el suicidio”.

Cómo obtener ayuda

Mira aquí las líneas de atención y prevención del suicidio en América Latina, Estados Unidos y España.

Si vives en EE.UU. y tienes pensamientos suicidas, llama a la National Suicide Prevention Lifeline al 800-273-8255 (800-273-TALK) para recibir apoyo gratuito y confidencial. Está abierta las 24 horas del día, los siete días de la semana. Para asistencia en caso de crisis en español, llama al 888-628-9454.

TrevorLifeline, un servicio de consejería para la prevención del suicidio para la comunidad LGBTQ, puede ser contactado al 866-488-7386.

Befrienders Worldwide conecta a los usuarios con el centro de apoyo emocional más cercano para la parte del mundo en la que viven.

Crisis Text Line es un servicio internacional que brinda un asesor de crisis capacitado en vivo a través de un simple mensaje de texto para pedir ayuda. Las primeras respuestas se automatizarán hasta que tengan un consejero en la línea, lo que generalmente toma menos de cinco minutos.

Si te encuentras en EE. UU. o Canadá, envía un mensaje de texto al 741741. Si estás en el Reino Unido, envía un mensaje de texto al 85258 y aquellos en Irlanda pueden enviar un mensaje de texto al 50808. El Servicio Nacional de Salud también enumera una variedad de recursos en su sitio web.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.