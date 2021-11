El país más grande del mundo pasa a la categoría de viajes de mayor riesgo de los CDC

Mariana Toro

(CNN) — Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC) agregaron a Rusia a su lista de destinos de viaje de riesgo “muy alto” esta semana.

El lunes por la tarde, el país más grande del mundo por área (que cubre más de 17 millones de kilómetros cuadrados), pasó al Nivel 4, la categoría de mayor riesgo de la agencia. Anteriormente figuraba como Nivel 3 o riesgo “alto” por covid-19.

Bélgica también fue uno de los pocos destinos que se agregaron a la categoría de Nivel 4.

Los destinos que caen en la categoría de nivel 4 “Covid-19 muy alto” han tenido más de 500 casos por cada 100.000 residentes en los últimos 28 días, de acuerdo con los criterios de los CDC.

Las personas deben evitar viajar a lugares designados con un aviso de “Nivel 4”, recomiendan los CDC. Cualquiera que deba viajar debe vacunarse completamente primero, advierte la agencia.

Reino Unido sacará de su lista roja de viajes a los países restantes (todos son latinoamericanos)

Un total de cuatro destinos pasaron al Nivel 4 el 1 de noviembre:

• Bélgica

• Burkina Faso

• Rusia

• Eslovaquia

Destinos populares que permanecen en el Nivel 4

Una vista del Molino de Viento de Bonis y el Puerto Viejo de Mykonos, Grecia. Este popular destino de vacaciones permanece en el Nivel 4 de los CDC. Byron Smith / Getty Images

Muchos lugares de vacaciones internacionales populares permanecieron en este nivel más alto de alerta, evidencia del control continuo de covid-19.

Había casi 80 países en el Nivel 4 al 1 de noviembre.

La lista actual de destinos del Nivel 4 incluye:

• Austria

• Barbados

• Botswana

• Croacia

• Grecia

• Irlanda

• Maldivas

• Suiza

• Tailandia

• Turquía

• Reino Unido

En el caso del Reino Unido, ha estado en el Nivel 4 desde el 19 de julio. Grecia ha estado allí desde el 2 de agosto. Tailandia ha estado allí desde el 9 de agosto.

Nuevas entradas en el Nivel 3

La categoría de Nivel 3, que se aplica a los destinos que han tenido entre 100 y 500 casos por cada 100.000 residentes en los últimos 28 días, tuvo cuatro actualizaciones esta semana:

• Fiji

• Jamaica

• Laos

• Polonia

Estar en el Nivel 3 fue una señal de progreso en Fiji y Jamaica, que bajaron del Nivel 4.

Para Polonia, el paso al Nivel 3 fue un signo de empeoramiento de las condiciones. La nación de Europa del Este había estado en el Nivel 2 (riesgo “moderado”). Laos figuraba anteriormente en la categoría “desconocido” de los CDC debido a la falta de información.

Puedes ver los niveles de riesgo de los CDC para destinos globales en su página de recomendaciones de viajes.

Cómo empacar tu maleta de mano y no tener que pagar por equipaje extra

Hay otros factores que los viajeros deben considerar más allá de las tasas de incidencia de covid-19 que ocupan un lugar destacado en los avisos de viaje de los CDC, según la Dra. Leana Wen, analista médica de CNN.

“Las tasas de transmisión son una guía. Otra es qué precauciones se requieren y se siguen en el lugar al que vas y luego la tercera es qué planeas hacer una vez que estés allí”, dijo Wen, médica de emergencias y profesora de política y gestión de la salud en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington.

“¿Estás planeando visitar muchas atracciones e ir a bares cerrados? Eso es muy diferente de ir a algún lugar donde planeas estar en la playa todo el día y no interactuar con nadie más”, dijo Wen, quien también es autora de un nuevo libro, “Lifelines: A Doctor’s Journey in the Fight for Public Health”.

Lo más importante es que los viajeros deben vacunarse, dijo.

Algunas opciones en el Nivel 2

No hubo adiciones a la categoría de Nivel 2 esta semana. Los destinos que llevan la designación “Nivel 2: Covid-19 Moderado” han visto de 50 a 99 casos de covid-19 por cada 100.000 residentes en los últimos 28 días.

Los destinos populares en esta categoría menos riesgosa al 1 de noviembre incluyeron los siguientes:

• Colombia

• Perú

• India

Ten en cuenta que la lista de los CDC se actualiza semanalmente y que la situación en cualquier país puede cambiar para bien o para mal de una semana a otra.

Estas son las tasas de vacunación contra el covid-19 por país en América Latina, según las cifras de Our World In Data

Nivel 1 y sin calificaciones

En la categoría de destinos “Nivel 1: Covid-19 Bajo”, se han registrado menos de 50 casos nuevos por cada 100.000 residentes en los últimos 28 dias. Nueva Zelandia, que acaba de comenzar a aliviar sus restricciones de viaje, se encuentra en esta categoría.

Por último, como se mencionó anteriormente, hay destinos para los que el CDC tiene un riesgo “desconocido” debido a la falta de información. A partir del 1 de noviembre, eso incluía a Mónaco, las Azores y Tanzania.

Tonga entra en confinamiento días después de informar su primer caso de covid-19

En su guía de viaje más amplia, los CDC han recomendado evitar todos los viajes internacionales hasta que estés completamente vacunado.

“Los viajeros completamente vacunados tienen menos probabilidades de contraer y propagar el covid-19. Sin embargo, los viajes internacionales presentan riesgos adicionales, e incluso los viajeros completamente vacunados podrían tener un mayor riesgo de contraer y posiblemente propagar algunas variantes del covid-19”, dijo la agencia.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.