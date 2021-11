Champions League, 2 y 3 de noviembre: estos son los partidos de la jornada 4 de la fase de grupos

urielblanco

(CNN Español) — La Champions League, el torneo de fútbol más importante del mundo a nivel de clubes, comienza este martes la jornada cuatro de la fase de grupos y, por tanto, la segunda vuelta de esta etapa.

Los 32 equipos en competencia ya jugaron tres partidos cada uno, por lo que ahora restan otros tres encuentros por club para que finalice la fase de grupos.

Este martes da inicio la jornada cuatro con ocho partidos y equipos como el Chelsea, Manchester United, Barcelona, Juventus, Bayern Múnich tienen actividad.

En tanto, el miércoles se juega el resto de la jornada con ocho partidos más, en los cuales figuran el Liverpool vs. Atlético de Madrid. Dortmund vs. Ajax y el Leipzig vs. PSG (en el que no estará Lionel Messi debido a molestias en los isquiotibiales de la pierna izquierda y dolor en la rodilla por una contusión).

A continuación, te presentamos los partidos del martes y miércoles de la Champions League.

Jornada 4 de la Champions League

2 de noviembre

Malmö vs. Chelsea

Wolfsburg vs. Salzburg

Villareal vs. Young Boys

Juventus vs. Zenit

Bayern Múnich vs. Benfica

Sevilla vs. Lille

Dinamo Kiev vs. Barcelona

Atalanta vs. Manchester United

3 de noviembre

Real Madrid vs. Shakhtar

Milán vs. Porto

Sporting Lisboa vs. Besiktas

Dortmund vs. Ajax

Sheriff vs. Inter de Milán

Liverpool vs. Atlético de Madrid

Manchester City vs. Brujas

Leipzig vs. PSG

