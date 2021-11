Octubre fue un buen mes para las taquillas. Las salas de cine podrían tener una buena temporada navideña

Alexandra Ferguson

Nueva York (CNN Business) — La festividad de Halloween pone fin a un octubre fuerte para las taquillas de cine en Estados Unidos. Esto hace suponer que la temporada navideña será todavía más feliz.

Según Comscor, la taquilla nacional recaudará más de US$ 600 millones este mes, y cada semana de octubre tuvo un gran estreno de películas, gracias a éxitos como “Venom: Let There Be Carnage”, “No Time to Die”, “Halloween Kills” y “Dune”. Es el mes más taquillero de este año y dio un impulso muy necesario a los cines tras un septiembre flojo.

“Aunque todavía hay margen de mejora tanto en el frente nacional como en el internacional, octubre mostró el resurgimiento de la demanda para volver a las salas de cine gracias a una serie de éxitos”, dijo Shawn Robbins, analista jefe de BoxOffice.com, a CNN Business.

“No estoy seguro de que la industria pudiera haber pedido más en las circunstancias de la pandemia”.

Hollywood aún podría recibir más buenas noticias, ya que noviembre y diciembre cuentan con algunos pesos pesados en la cartelera cinematográfica.

En primer lugar: “Eternals”, de Marvel, se estrena el 5 de noviembre en los cines. Está protagonizada por Angelina Jolie y es tan esperada como la mayoría de las películas de Marvel. Dos semanas más tarde llega “Ghostbusters: Afterlife” de Sony, la siguiente película de la franquicia, protagonizada por Paul Rudd y que continúa la historia original del clásico de 1984.

“‘Eternals’ y ‘Ghostbusters: Afterlife’ deberían impulsar niveles positivos de negocio este mes antes de que la cartelera se recupere con un puñado de potenciales éxitos de taquilla en diciembre”, añadió Robbins.

En el Día de Acción de Gracias se estrenarán “Encanto”, una película familiar de animación con música de Lin Manuel Miranda, y “House of Gucci”, un drama sobre un crimen real protagonizado por Lady Gaga y Adam Driver.

La cartelera de diciembre incluye la versión de Steven Spielberg de uno de los musicales más queridos de todos los tiempos con “West Side Story”, de 20th Century Studios, y “The Matrix Resurrections”, de Warner Bros., la cuarta entrega de la franquicia Matrix y la primera desde “The Matrix Revolutions” en 2003. “Resurrections” se estrenará en HBO Max y en los cines simultáneamente. (CNN, HBO Max y Warner Bros. comparten la misma matriz corporativa).

Pero en realidad, el mes de diciembre se centra en una película: “Spider-Man: No Way Home”.

La última película de la serie de Spiderman se estrena el 17 de diciembre. Con tanta fanfarria a su alrededor, la película de Sony y Marvel podría ser la primera película de este año en estrenarse con una taquilla de US$ 100 millones. Tal vez incluso más.

“Marvel ha sido la piedra angular del cine durante bastante tiempo, y aunque la industria ha coqueteado con los US$ 100 millones, no ha regresado a ese terreno sagrado de la taquilla”, dijo Jeff Bock, analista principal de la firma de investigación de entretenimiento Exhibitor Relations, a CNN Business.

“Obviamente, tendrá un estreno a lo grande, pero el propio Hollywood sin duda respiraría profundamente de alivio al ver que una cifra masiva como esa cae durante la temporada de vacaciones”, dijo.

Si noviembre y diciembre son tan fuertes como octubre, eso abre la posibilidad de un 2022 fuerte.

“Los grandes estrenos señalan un crecimiento en la dirección correcta, pero la sostenibilidad cinematográfica necesita ver una mejora en el futuro”, dijo Bock.

