El elenco de la serie “Vecinos” reacciona ante la muerte de Octavio Ocaña

Alejandra Ramos Barreda

(CNN Español) — Tras confirmarse este sábado la muerte del actor Octavio Ocaña, de 22 años, el elenco de la serie “Vecinos” lamentó la muerte del joven actor a través de sus redes sociales.

Ocaña interpretó al conocido personaje de Benito Rivers en la popular serie de la cadena Televisa lanzada en 2005.

El famoso actor mexicano, Eugenio Derbez, quien es productor ejecutivo de la serie “Vecinos”, compartió un mensaje a través de su cuenta de Twitter y una fotografía de los inicios de Ocaña en la serie. “La violencia una vez más nos arrebató a uno de los nuestros”, escribió Derbez quien exigió justicia para él y su familia”.

La violencia una vez más nos arrebató a uno de los nuestros. Octavio desde niño, se ganó el corazón de muchos mexicanos. Me uno a todas las voces que exigen justicia para él y su familia. A sus papás y hermanas les mando un abrazo fraterno. Descansa en paz #Benito . 🖤 pic.twitter.com/uTwp0W0Mv7 — Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) October 30, 2021

Elías Solorio, el productor de la comedia familiar, también lamentó la muerte del joven actor a través de sus redes sociales. “No lo puedo creer. Descansa en paz , mi querido Octavio. Nos dejas muy tristes a todos los que te conocimos. Buen viaje, Benito”, escribió Solorio en Twitter.

No lo puedo creer. Descansa en paz , mi querido Octavio . Nos dejas muy tristes a todos los que te conocimos . Buen viaje , Benito. — Elías Solorio (@eliassolorio) October 30, 2021

Estas fueron algunas de las reacciones del elenco de “Vecinos”.

Eduardo España, protagonista de la serie quien le da vida al personaje Germán Martínez, escribió:

Estamos deshechos. No puedo dormir, no paro de llorar y temblar. Q.E.P.D. Octavio Ocaña, nuestro queridísimo Benito en #Vecinos Mis condolencias para sus padres y hermanas. Un fuerte abrazo lleno de amor. Gracias por tantas risas y por compartir tu angelote. — Eduardo España (@laloespana) October 30, 2021

César Bono, quien interpreta a Francisco Ríos o Frankie Rivers, y que en la serie era el padre de Benito, dijo:

Descanse en Paz el querido ,respetado y ADMIRADO AMIGO ,Oscar Cadena . — César Bono (@cesarbono) October 29, 2021

La actriz Mayrin Villanueva, quien interpreta a Silvia Olvera de San Román, recordó al actor y lamentó la muerte del alegre actor.

Frustración , Dolor, no me puedo quitar esa cara de Alegría , nos lleno esa vida ,tus carcajadas , bromas,esa energía en cada programa, tú genuino carisma y talento!!! Que falta nos harás !!🙏🏼vuela alto Octavio !! Un abrazo y todo mi Amir para la familia 🙏🏼 — Mayrin Villanueva (@MayrinVillanew) October 30, 2021

Ana Bertha Espín, conocida en la serie como Lorena Ruiz de Ríos y la madre de Benito, escribió:

Estoy con el corazón destrozado por tu partida. Mi más sentido pésame a tu querida familia.Descansa en paz Octavio de mi corazón.💔💔💔😭😭 — Ana Bertha Espin (@Anaberthaespin) October 30, 2021

Daniela Perea, que interpreta a Alejandra López Pérez, expresó:

No puedo creerlo. Se me amontonan las lagrimas en la garganta y no salen porque aún no puedo creerlo. Tuve el placer de conocerlo desde que era un niño, un actor fuera de serie. Todo mi cariño y un abrazo enorme y solidario para su familia. Descanse en paz Octavio Ocaña. — Danny Perea (@DanielaPerea) October 30, 2021

Darío Ripoll, quien interpreta a Luis San Román en “Vecinos” expresó su dolor ante la noticia de la muerte de Ocaña.

Todavía no acabo de asimilar la muerte de mi compañero ,mi amigo @octapl con el que conviví y al que vi crecer durante 16 años ,tengo rabia y dolor , no cabe duda que estamos solos, no hay gobierno que nos proteja ,vuela alto mi Benito ,te vamos a extrañar mucho 🥲 🙏#vecinos 💔 — Dario Ripoll® (@darioripoll) October 30, 2021

Pablo Valentín, quien interpreta a Pedro Medina escribió un breve mensaje recordando a su otro compañero de set, Polo Ortín, que falleció en 2016 a sus 88 años.

Hay junta. Ya llegaron dos. Allá nos vemos. ❤️❤️ — Pablo Valentín (@elpablovalentin) October 30, 2021

El actor Markin López, quien interpreta a Rocko compartió una fotografía en blanco y negro con el actor:

pic.twitter.com/G1XTC0AoLC — Markin López (@markinlopez) October 30, 2021

El joven actor Saíd Casab conocido en la serie como un niño bajo el nombre de Morrison o “Morris” compartió un mensaje desde su cuenta “supervisada por un adulto”.

Te extrañaremos por siempre….! pic.twitter.com/UUmatkGri6 — Said Casab Oficial (@saidcasab) October 30, 2021

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.