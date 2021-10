¿Qué significará una vacuna contra el covid-19 para los niños más pequeños? Un experto opina

Juan Pablo Elverdin

(CNN) — Un comité asesor de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) recomendó el martes que la agencia conceda la autorización de uso de emergencia para la vacuna contra el covid-19 de Pfizer-BioNTech para niños de 5 a 11 años.

A continuación, la FDA decidirá si autoriza la vacuna, y luego el comité asesor sobre vacunas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) se reunirá para considerar si debe recomendarse para ese grupo de edad. Si la Dra. Rochelle Walensky, directora de los CDC, da su visto bueno a esa recomendación, los niños más pequeños podrían ser vacunados la próxima semana.

Muchos padres y niños tienen preguntas sobre lo que significa recibir esta vacuna. ¿Los niños vacunados tienen que seguir enmascarándose en las escuelas? ¿Pueden ver a más amigos y hacer fiestas de pijamas ahora? ¿Y los niños pequeños se ponen realmente tan enfermos por el covid-19?

He hablado de estas y otras cuestiones con la Dra. Leana Wen, analista médica de CNN, médico de urgencias y profesora de política y gestión sanitaria en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington. También es autora de un nuevo libro, “Lifelines: El viaje de un médico en la lucha por la salud pública”, y madre de dos niños pequeños.

CNN: ¿Qué sabemos sobre la eficacia de la vacuna covid-19 para niños de 5 a 11 años?

Dra. Leana Wen: Según los datos revisados por la Administración de Alimentos y Medicamentos, la vacuna covid-19 tiene una eficacia de más del 90% contra la enfermedad sintomática para los niños de este grupo de edad más joven. Eso es muy bueno, y da mucha seguridad a los padres de que sus hijos más pequeños tendrán una excelente capa de protección una vez que la vacuna esté autorizada y puedan vacunarse.

CNN: ¿Significa eso que una vez que los niños están vacunados, pueden dejar de usar mascarillas en las escuelas?

Wen: Los CDC han dicho que los niños deben seguir usando mascarillas en las escuelas, incluso después de ser vacunados. Creo que es una postura que debe modificarse con el tiempo, dependiendo de las circunstancias locales.

Podemos pensar en todas las medidas de protección como si fueran capas, del mismo modo que uno lleva capas cuando hace frío fuera. Cuanto más frío hace, más hay que ponerse para mantenerse caliente. Algunas capas son mejores que otras.

Si hay muchos virus en la comunidad, el riesgo es alto y necesitamos muchas capas de protección. Si el nivel de virus es bajo, necesitamos menos capas. La vacuna es la mejor capa que tenemos, así que una vez que los niños más pequeños estén vacunados, sería razonable discutir qué otras capas puede sustituir. En zonas de baja transmisión comunitaria, y especialmente si existen otras capas como las pruebas, podría ser razonable reconsiderar el enmascaramiento. Esto es especialmente cierto si se sabe que todos los niños de una clase están vacunados.

Dicho esto, los niños tardarán en vacunarse. También hay muchas partes del país que tienen una alta transmisión comunitaria. Yo no esperaría que las mascarillas desaparezcan de repente una vez que las vacunas para los niños más pequeños estén disponibles. Algunas escuelas ya no exigen mascarillas y, por supuesto, el hecho de que las mascarillas no sean obligatorias no significa que los niños tengan que quitárselas.

CNN: ¿Y qué hay de otras actividades sociales? ¿Pueden los niños más pequeños vacunados participar en más actividades, como por ejemplo ir a dormir fuera de casa o al cine?

Wen: Eso depende de los padres y del nivel de tolerancia al riesgo de la familia. Muchas familias no permiten que los niños pequeños participen en actividades de alto riesgo porque todavía no están vacunados. Una vez que los niños estén completamente vacunados, muchos padres podrían decidir volver a incluir ciertas actividades. Hay que recordar que la vacunación completa requiere dos dosis, y esperar hasta dos semanas después de la segunda dosis.

Tal vez los padres hayan retirado a sus hijos del baloncesto o del fútbol porque estos entrenamientos deportivos se celebran en el interior. Una vez que los niños están vacunados, podrían decidir que el riesgo de exposición es ahora mucho menor y que, por tanto, merece la pena el beneficio para el niño.

Si el niño está vacunado y va a una fiesta de pijamas con otros niños vacunados, el riesgo también sería mucho menor ahora que antes de que los niños fueran vacunados.

De hecho, después de la vacunación, todas las actividades -incluso ir al cine- serán mucho más seguras. Los padres deben evaluar los riesgos médicos de su hogar y mantener una conversación con sus hijos sobre lo que cada uno puede hacer una vez que esté vacunado.

Una familia que tenga bebés o niños de 4 años o menos, o que viva con un pariente anciano inmunodeprimido, puede decidir seguir tomando precauciones, como evitar los lugares cerrados y concurridos con personas de estado de vacunación desconocido. Por otro lado, una familia que ya está totalmente vacunada y que en general está sana puede optar por recuperar muchas de las actividades anteriores a la pandemia.

CNN: ¿Es segura la vacuna para los niños de 5 a 11 años? ¿Qué tipo de efectos secundarios deben esperar?

Wen: En un estudio realizado con más de 2.000 niños de entre 5 y 11 años, se ha comprobado que la vacuna es segura, con los mismos tipos de efectos secundarios que se observan en los adultos. Estos efectos secundarios incluyen dolor en el brazo, enrojecimiento en el lugar de la inyección, fatiga, fiebre, escalofríos y dolor de cabeza. Generalmente son peores durante las 24 horas siguientes a la vacuna, y desaparecen en unos días.

Es importante destacar que en el estudio no hubo casos de miocarditis, o inflamación del músculo cardíaco. Sin embargo, la miocarditis es poco frecuente y puede no observarse en un estudio de este tamaño. Es posible que, a medida que se vacunen más niños, se detecten algunos casos de miocarditis, ya que esta enfermedad inflamatoria se ha relacionado con la vacuna de Pfizer, principalmente entre hombres jóvenes menores de 30 años.

Es crucial tener en cuenta que la miocarditis también se produce con el covid-19, y el riesgo potencial de miocarditis asociado a la vacuna tiene que sopesarse con el beneficio de la vacuna en la prevención de toda una serie de problemas asociados a la enfermedad.

CNN: ¿Qué hay de los efectos secundarios a largo plazo de la vacuna?

Wen: Las vacunas covid-19 se han administrado a cientos de millones de personas en todo el mundo desde diciembre. Los efectos secundarios se observan en las primeras semanas de administración, no meses después. También tenemos experiencia con muchas otras vacunas infantiles, que siguen el mismo patrón. Por lo tanto, no hay ninguna razón científica o fisiológica para creer que las vacunas puedan causar efectos secundarios a largo plazo. Por otro lado, sabemos que el propio coronavirus sí provoca problemas a largo plazo, incluso en los niños.

CNN: ¿Qué pasa con los niños de 5 a 11 años que viven con hermanos menores que aún no pueden vacunarse? ¿Cómo deben seguir manejando el riesgo?

Wen: Los padres deben tomar una decisión sobre el nivel de riesgo que están dispuestos a tolerar. Muchos podrían seguir tomando precauciones adicionales. Pero sabiendo que sus hijos vacunados están mejor protegidos, podrían decidir permitir que vuelvan algunas actividades extracurriculares y algunas actividades en interiores, especialmente si sus hijos vacunados se asocian solo con otros que también están totalmente vacunados.

CNN: ¿Qué les diría a los padres que aún dudan en vacunar a sus hijos?

Wen: Lo entiendo. Todos los padres queremos lo mejor para nuestros hijos.

Creo que es importante señalar que los niños pueden enfermar, y de hecho lo hacen, a causa del covid-19. Según los datos presentados en la reunión de la FDA del 26 de octubre, ha habido 1,8 millones de casos de covid-19 en el grupo de edad de 5 a 11 años. Más de 8.000 niños de este grupo de edad han sido hospitalizados y, trágicamente, 143 han muerto. Aunque muchos han tenido afecciones subyacentes, alrededor de un tercio de esos niños con enfermedades graves estaban generalmente sanos.

Todo lo que hacemos por nuestros hijos consiste en sopesar los riesgos y los beneficios. Hay que considerar los riesgos conocidos de covid-19 junto con los beneficios de las vacunas. En mi familia, estamos deseando vacunar a nuestros hijos pequeños cuando se autorice, para poder reanudar muchas actividades que hemos dejado en suspenso por la preocupación por nuestros hijos. Para muchas otras familias, será un gran alivio cuando sus hijos puedan ser vacunados y recibir este excelente nivel de protección contra una enfermedad potencialmente mortal.

Si no está seguro, siempre es una buena idea hablar con su pediatr y, mientras tanto, asegurémonos de que todos los adultos y niños mayores que son elegibles para ser vacunados también lo hagan.

