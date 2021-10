Nicaragua comienza vacunación contra el covid-19 en niños y jóvenes

Ángela Reyes

(CNN Español) — Las autoridades sanitarias de Nicaragua están vacunando desde el lunes a niños y adolescentes de entre 2 y 17 años con dosis de las vacunas de fabricación cubana Soberana y Abdala.

La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Rosario Murillo, dijo en su habitual llamada a medios oficiales que esperan vacunar a más de 1,3 millones de niños de entre 2 y 11 años. Según Murilllo, el lunes se aplicaron 29.500 dosis de Soberana 02 a personas en esa franja de edades.

Las autoridades prevén asimismo inmunizar a más de 765.000 adolescentes de entre 12 y 17 años. Este martes, según la vicepresidenta, se aplicaron 20.548 dosis a ese grupo.

A comienzos de octubre, Nicaragua aprobó el uso de emergencia de las vacunas Abdala y Soberana, que no están autorizados para uso de emergencia por la Organización Mundial de la Salud, pero sí se aplican en Cuba, Irán, Vietnam y Venezuela, aparte de Nicaragua.

Iset Medina, médico especialista en medicina interna, comentó a CNN que la población acudió a los puestos de vacunación y que vio en las redes sociales historias de padres compartiendo fotos de sus hijos menores vacunados.

Medina cuenta que ha recibido muchas llamadas de pacientes que preguntan por la efectividad de las vacunas cubanas para niños. “Mi respuesta es que no he encontrado información en revistas médicas de prestigio, por lo que no puedo recomendarlas. Tendrá que ser una decisión de cada padre de familia si se la pone o no a su niño”, explicó.

Por su parte, la Asociación Médica del Exilio Nicaragüense, a través de un comunicado publicado este martes, denunció que el Gobierno de Nicaragua no fue capaz de adquirir vacunas autorizadas por la OMS, a pesar de haber obtenido para ese fin fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). “En el caso de las vacunas rusas al menos estas han publicado los estudios de investigación de fase III, pero las cubanas aún están en fase de experimentación”, expresa el comunicado de la Asociación.

Jóvenes de entre 18 y 29 reciben la Sputnik Light

Las autoridades sanitarias informaron que esta semana también comenzó la vacunación de personas de entre 18 y 29 años de edad, a quienes se les está aplicando la vacuna Sputnik Light, que tiene una sola dosis.

En este grupo poblacional, según Murillo, esperan vacunar a más de 1,4 millones de jóvenes. El lunes se inmunizaron 43.390 personas.

Medina reconoce que se habilitaron más puestos de vacunación en varios departamentos del país. “Pero también gran cantidad de personas optaron por ir a Honduras a ponerse las vacunas de Pfizer y Moderna”, agrega.

Simultáneamente, el Ministerio de Salud continúa la vacunación para madres lactantes, embarazadas y puérperas, a quienes se les está aplicando la vacuna de Pfizer y BioNtech. A la población mayor de 30 años se está aplicando la segunda dosis de AstraZeneca y Sputnik V.

El Ministerio de Salud instaló 149 puestos de vacunación en la ciudad de Managua, según informó el portal oficial El 19 digital.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, hasta el 22 de octubre solo 5,4% de la población nicaragüense había completado el esquema de vacunación.

