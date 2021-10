Primero en CNN: la Casa Blanca de Biden rechaza más reclamos de privilegio ejecutivo por parte de Trump

olivertapia

(CNN) — El presidente Joe Biden se ha negado una vez más a hacer valer el privilegio ejecutivo sobre más documentos que el expresidente Donald Trump ha tratado de mantener fuera del alcance de la comisión que investiga el ataque del 6 de enero al Capitolio de Estados Unidos.

Según una carta obtenida por CNN, la consejera de la Casa Blanca, Dana Remus, informó el lunes al Archivero Nacional David Ferriero que Biden no haría valer su privilegio sobre materiales adicionales que Trump solicitó que permanezcan en secreto como una cuestión de privilegio ejecutivo.

El expresidente ya presentó una demanda para evitar que los Archivos Nacionales, el custodio de los registros de la Casa Blanca de su administración, entreguen documentos al Congreso que él cree que están bajo privilegio, y los documentos más recientes probablemente se convertirán en parte de ese reclamo. Los Archivos Nacionales comenzarán a entregar los registros a la Cámara de Representantes el 12 de noviembre, a menos que Trump obtenga una orden judicial.

“El presidente Biden ha considerado la afirmación del expresidente y yo he entablado consultas con la Oficina del Asesor Jurídico del Departamento de Justicia”, escribió Remus.

“El presidente Biden ha determinado que una afirmación del privilegio ejecutivo no es lo mejor para los intereses de Estados Unidos y, por lo tanto, no está justificada, según los documentos proporcionados a la Casa Blanca el 16 de septiembre de 2021 y el 23 de septiembre de 2021. En consecuencia, el presidente Biden no defiende la afirmación de privilegio del expresidente”.

Mira el asalto al Capitolio desde el medio de la multitud 0:42

Remus citó su carta anterior a los Archivos Nacionales destacando los “eventos extraordinarios” de ese día. La abogada principal de la Casa Blanca también señaló que Biden instruye a los Archivos Nacionales para que proporcionen los documentos a la comisión 30 días después de notificar a Trump, “sin ninguna orden judicial interviniente”.

La Casa Blanca había informado a los Archivos Nacionales a principios de este mes que no haría valer el privilegio ejecutivo sobre un lote inicial de documentos solicitados por la comisión del 6 de enero.

Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca en ese momento, la secretaria de prensa Jen Psaki dijo que “el presidente ha determinado que una afirmación del privilegio ejecutivo no está justificada para el primer conjunto de documentos de la Casa Blanca de Trump que nos ha proporcionado Archivos Nacionales”.

“Como dijimos anteriormente, este será un proceso continuo y este es solo el primer conjunto de documentos”, dijo. “Y evaluaremos las cuestiones de privilegio caso por caso, pero el presidente también ha dejado claro que cree que es de suma importancia para el Congreso y el pueblo estadounidense tener una comprensión completa de los eventos de ese día para evitar que vuelvan a ocurrir”.

Como parte de la amplia investigación del comité selecto de la Cámara de Representantes, el panel ha enviado solicitudes de información a varias agencias federales. La comisión solicitó específicamente “todos los documentos y comunicaciones dentro de la Casa Blanca” del 6 de enero, incluidos registros de llamadas, horarios y reuniones con altos funcionarios y asesores externos, entre ellos Rudy Giuliani.

Expertos legales dicen que Biden tiene la última palabra sobre si estos documentos están cubiertos por el privilegio ejecutivo, y considerando que el comité está dirigido por miembros del partido de Biden, el poder de Trump para influir en el resultado es una pregunta abierta.

Evan Perez, Zachary Cohen y Katelyn Polantz de CNN contribuyeron a este informe.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.