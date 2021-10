Los niños podrían ser elegibles para la vacuna contra el covid-19 a principios de noviembre, dice Fauci

olivertapia

(CNN) — El principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos dice que unos 28 millones de niños de 5 a 11 años en el país podrían recibir su vacuna contra el covid-19 en las primeras dos semanas de noviembre.

El grupo asesor de vacunas de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) está listo para discutir una vacuna para niños esta semana, y el Dr. Anthony Fauci, asesor médico en jefe del presidente Joe Biden, dijo en el programa “This Week Sunday” de ABC que es optimista sobre que los niños puedan recibir vacunas en las dos primeras semanas de noviembre.

Experta asegura que niños con problemas de salud crónicos serán los más favorecidos con vacunación

“Uno nunca quiere adelantarse a la FDA en sus decisiones regulatorias, ni tampoco quiere adelantarse a los CDC y sus asesores en lo que sería lo recomendado”, dijo Fauci a George Stephanopoulos de ABC News. “Pero si nos fijamos en los datos que la empresa ha hecho públicos y anunciados, los datos se veían bien en cuanto a eficacia y seguridad”.

El viernes, tanto Pfizer como la FDA publicaron documentos sobre la eficacia de una dosis infantil de la vacuna contra el covid-19 de Pfizer. Los datos de la compañía encontraron que la vacuna fue 90,7% efectiva contra la enfermedad sintomática en niños de 5 a 11 años y la FDA dijo que los beneficios de administrar la vacuna a los niños superaban los riesgos.

La junta asesora de vacunas independiente de la FDA se reunirá el martes para discutir si la vacuna de Pfizer y BioNTech debe autorizarse para los niños más pequeños.

Si se autoriza, se convertiría en la primera vacuna disponible para niños más pequeños. La vacuna de Pfizer ya está autorizada para niños de 12 a 15 años y está aprobada para personas mayores de 16 años.

Fauci espera que la FDA otorgue su autorización y la pase al grupo asesor de vacunas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU. para su recomendación el 2 y 3 de noviembre. A partir de ahí, el director de los CDC aprobará una recomendación.

“Si todo va bien y obtenemos la aprobación regulatoria y las recomendaciones de los CDC, es muy posible, si no muy probable, que las vacunas estén disponibles para niños de 5 a 11 años dentro de la primera semana o dos de noviembre”, dijo Fauci.

Pfizer enviará dosis para niños tras la autorización de la FDA

El Dr. Scott Gottlieb, ex miembro de la FDA y de la Junta de Pfizer, dijo que la compañía enviará dosis para niños tan pronto como la FDA la apruebe.

“Si Pfizer obtiene la autorización de la FDA el martes, incluso antes de que los CDC voten el 2 y 3 de noviembre, comenzarán a enviarla a la cadena de suministro”, dijo Gottlieb en Face the Nation de CBS el domingo.

“Estará disponible para su uso una vez que haya un voto positivo de los CDC. Por lo tanto, podría ser tan pronto como el 4 o el 5 de noviembre cuando pueda ir a algunos lugares y vacunar a su hijo”.

Casi 6,2 millones de niños han dado positivo por covid-19 desde el comienzo de la pandemia. Si bien los casos han tenido una tendencia a la baja recientemente, solo la semana pasada cerca de 131.000 niños más fueron diagnosticados con covid-19, según la Academia Estadounidense de Pediatría.

Las enfermedades graves son poco frecuentes entre los niños: representan menos del 5% de las hospitalizaciones y menos del 0,025% de las muertes, pero ha habido 637 niños que han muerto por covid-19, según los CDC. El covid-19 estuvo entre las 10 principales causas de muerte de niños de 5 a 14 años en el primer semestre de este año.

“El covid no ha sido benigno entre los niños a pesar de que les va mejor que a los adultos mayores, hemos tenido cientos de niños que han perdido la vida, miles que han sido hospitalizados y cuyas vidas se han visto interrumpidas por el covid-19”, dijo el director general de Sanidad de EE.UU., el Dr. Vivek Murthy, a CNN. “Queremos proteger a nuestros niños. Queremos que recuperen sus vidas”.

La mutación más reciente de la variante delta

El país está mucho más cerca del final de la oleada de la variante delta que del comienzo, incluso con las mutaciones más recientes, dijo Gottlieb.

“Hemos visto casos en todo el país. Creemos que esta nueva variante podría ser más contagiosa. No creo que sea suficiente para cambiar la trayectoria general”, dijo el ex comisionado de la FDA a Margaret Brennan de CBS en ‘Face the Nation el domingo.

Sin embargo, Gottlieb también advirtió que si bien la nueva variante delta plus puede no tener un impacto significativo en la dirección de la pandemia, puede afectar las futuras formulaciones de vacunas.

“No creo que sea una nueva variante que se extienda por todo el mundo y volvamos al punto de partida”, dijo. “Creo que esto es algo que probablemente empujará en la dirección de eventualmente reformular nuestras vacunas, porque lo que estamos viendo es que las nuevas mutaciones están ocurriendo con ese linaje delta”.

“No creo que nadie deba morir de covid ahora. Esta es una muerte evitable”, agregó Gottlieb.

Si bien algunas personas pueden estar inmunodeprimidas y no presentar una respuesta tan agresiva a la vacuna, pueden protegerse aún más mediante infusiones adicionales de tratamientos con anticuerpos monoclonales sin prescripción para prevenir infecciones, según Gottlieb. Actualmente están autorizados por la FDA para su uso posterior a la exposición, pero no como profiláctico.

“Los medicamentos se pueden usar de esa manera, Regeneron los pone a disposición bajo una base de uso compasivo para ese uso”, dijo Gottlieb.

Tanto Regeneron como Eli Lilly han autorizado tratamientos con anticuerpos monoclonales para covid-19. Gottlieb agregó que Regeneron tiene una solicitud para este uso ante la FDA.

“Deberíamos proteger estas vidas”, dijo Gottlieb. “Estas son vidas frágiles. Tenemos las herramientas para hacerlo. No estamos haciendo un uso lo suficientemente agresivo de estas herramientas”.

