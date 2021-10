Hubo al menos dos disparos accidentales de armas en el set de ‘Rust’ antes del incidente que terminó con una muerte, dicen los informes

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN) — Días previos a que Alec Baldwin disparara y matara a su directora de fotografía en el set de “Rust”, hubo al menos dos descargas accidentales de armas de utilería en el set de la película, según múltiples informes de noticias.

Las descargas ocurrieron el 16 de octubre, cuando los miembros del equipo dispararon accidentalmente dos balas después de que les dijeron que el arma estaba “fría” (es decir que no tenía munición real ni salvas), informó el diario Los Angeles Times, citando a dos miembros del equipo de rodaje que presuntamente presenciaron el incidente. No se supo si las descargas incluyeron munición real. Nadie resultó herido en las descargas accidentales, informó The Wall Street Journal.

El director de ‘Rust’ dijo a las autoridades que Alec Baldwin estaba practicando sacar su arma cuando ocurrió el disparo

Fotografían a Alec Baldwin con la familia de Halyna Hutchins 1:14

Los productores de la película dijeron en un comunicado el viernes que no estaban al tanto de los problemas de seguridad de los accesorios antes del mortal incidente.

“La seguridad de nuestro elenco y equipo es la máxima prioridad de Rust Productions y de todos los asociados con la empresa. Aunque no se nos informó de ninguna queja oficial sobre seguridad de armas o accesorios en el set, llevaremos a cabo una revisión de nuestros procedimientos mientras la producción está cerrada. Continuaremos cooperando con las autoridades de Santa Fe en su investigación y ofreciendo servicios de salud mental al elenco y al equipo durante este trágico momento”, dijo Rust Movie Productions LLC.

1 de 7 | El actor Alec Baldwin disparó un arma de fuego de utilería este jueves en el rodaje de la película “Rust”. La directora de fotografía y el director recibieron impactos. Ella murió y el hombre resultó herido y fue trasladado a un hospital. Mira en esta galería las devastadoras imágenes del lugar de los hechos. 2 de 7 | El incidente ocurrió este jueves aproximadamente a la 1:50 pm hora local, dijeron los investigadores. En esta imagen se ve al actor Alec Baldwin en un momento de angustia en el estacionamiento frente a las oficinas del sheriff del condado de Santa Fe después de ser interrogado este jueves sobre los disparos en el set. 3 de 7 | Los funcionarios de la oficina del alguacil del condado de Santa Fe llegaron a la escena del tiroteo accidental. 4 de 7 | El incidente tuvo lugar en el Rancho Bonanza Creek. En la foto, una patrulla de la policía sale del lugar tras investigar los hechos. (Wasson/Getty Images) 5 de 7 | Alec Baldwin habla por teléfono frente a las oficinas del sheriff del condado de Santa Fe. 6 de 7 | La directora de fotografía Halyna Hutchins, de 42 años, fue trasladada al hospital en helicóptero y el personal médico del Hospital de la Universidad de Nuevo México la declaró muerta, según la Oficina del Sheriff del condado de Santa Fe. 7 de 7 | El director de la película, Joel Souza, de 48 años, fue trasladado al Centro Médico Regional Christus St. Vincent en ambulancia para recibir atención. No se dieron a conocer detalles sobre su estado.

end div.modal

Alec Baldwin descargó una pistola de utilería el jueves durante un ensayo, matando a Halyna Hutchins e hiriendo al director de la película, Joel Souza. Baldwin ha dicho que está cooperando con la investigación del tiroteo.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.