McDonald’s renueva los juguetes de la Cajita Feliz

(CNN) — McDonald’s se comprometió el martes a reducir significativamente el uso de plásticos en los juguetes de la Cajita Feliz o Happy Meal en todo el mundo, dos años después de que en el Reino Unido miles de personas enfrentaran al gigante de la comida rápida por preocupaciones ambientales.

Para los clientes más jóvenes de McDonald’s, eso significa que, en lugar de algunas figuras de plástico, recibirán juguetes 3D de papel que pueden armar ellos mismos. Algunos juguetes de papel, como las tarjetas coleccionables de Pokemon, ya están en el mercado estadounidense. Y en enero se sumarán nuevas opciones en las Cajita Feliz de Estados Unidos, que podrían incluir juegos de mesa con piezas tradicionales de plástico y otros tipos de juguetes.

Este es el último cambio de McDonald’s a la Cajita Feliz, que se introdujo en 1979 y ha estado sujeta a controversias a lo largo de los años. En la última década, la compañía también modificó el menú para hacerlo más saludable. En 2018, por ejemplo, prometió eliminar las hamburguesas con queso de las opciones para 2022.

McDonald’s hizo cambios a los juguetes de la Cajita Feliz hace un par de años a raíz de la reacción negativa de consumidores preocupados por los desechos plásticos que generan.

Un incidente en particular hizo olas. En 2019, una petición iniciada por dos niñas británicas que pedían a McDonald’s y Burger King que dejaran de distribuir juguetes de plástico comenzó a ganar tracción y atención de los medios. La petición llegó a obtener más de 500.000 firmas.

En 2019, McDonald’s comenzó a probar libros, juegos de mesa y peluches en las Cajitas Feliz del Reino Unido. A partir de este año, las cajitas que se producen allí y en Irlanda ya no incluyen juguetes fabricados con tipos de plástico duro no reciclados o no renovables. La compañía también comenzó a ofrecer libros y juguetes hechos de papel en toda la región este año para evitar el plástico por completo. Y a partir de febrero, la Cajita Feliz en Francia ya no viene con juguetes de plástico. Los esfuerzos han permitido a McDonald’s reducir el uso de plástico virgen (que se fabrica con combustibles fósiles) en un 30% desde 2018, dijo la compañía. Ahora apunta a una reducción del 90% para 2025 en comparación con 2018.

El anuncio sigue a un compromiso de Burger King de 2019, cuando anunció que eliminará los juguetes de plástico no biodegradables a nivel mundial para fines de 2025.

Cuando se le preguntó durante una conferencia de prensa si los compromisos se hicieron en respuesta a la reacción de los consumidores, incluida la petición del Reino Unido, Jenny McColloch, directora de sostenibilidad de McDonald’s, señaló que algunos compromisos se hicieron antes de 2019.

“Hemos tenido innovación en nuestros juguetes durante bastante tiempo”, dijo, y agregó que, en algunos casos, la compañía “comenzó a introducir algunos de estos materiales más sostenibles” en 2018. “Dicho esto, siempre escuchamos a nuestros clientes y nuestras familias, y entendemos dónde podemos mejorar”, agregó.

McDonald’s también dijo en la sesión informativa que la transición a nuevos materiales es una iniciativa gigante y que vende más de 1.000 millones de juguetes cada año. Los juguetes nuevos no tendrán un mayor costo para las franquicias que los viejos.

Empresas grandes como Burger King y McDonald’s también están respondiendo a las preocupaciones de los clientes sobre los residuos plásticos probando envases reutilizables en determinados mercados. McDonald’s estableció una meta en 2018 para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de sus oficinas y restaurantes en un 36% entre 2015 y 2030.

