Algunos de los casos de mujeres desaparecidas que han puesto a hablar a todo Estados Unidos

(CNN Español) — El caso de Gabby Petito, la joven de 22 años, ha recibido la atención de los medios y de los detectives digitales en Estados Unidos y el mundo. Al momento, las autoridades trabajan para encontrar a su prometido, Brian Laundrie quien se cree es la última persona en verla con vida.

Los restos de Petito fueron encontrados en el Bosque Nacional Bridger-Teton de Wyoming después de que sus padres reportaran su desaparición a principios de septiembre. La joven se encontraba realizando un viaje por el país explorando los parques nacionales de Estados Unidos con Laundrie, quien regresó a casa de sus padres el 1 de septiembre sin su prometida.

Antes de su desaparición, Laundrie se negó a hablar con la policía sobre el paradero de Petito, pero no ha sido acusado ni es sospechoso de ningún delito, dijeron las autoridades.

Aunque el caso de Petito se ha convertido en una obsesión para muchos, esta no es la primera vez que la desaparición de una mujer en el país norteamericano ha conmocionado. Estos son algunos de los casos más mediáticos de mujeres estadounidenses que han desaparecido en los últimos años.

Kristin Smart

Kristin Smart era una estudiante de primer año de 19 años cuando desapareció en 25 de mayo de 1996. Fue vista por última vez cerca de su dormitorio en la universidad Cal Polytechnic en San Luis Obispo, después de caminar a casa después de una fiesta fuera del campus.

Smart nunca llegó a su habitación, y sus amigos y familiares nunca volvieron a saber de ella.

Paul Flores, de 44 años, ha sido el principal sospechoso en el caso. Las autoridades han dicho que Flores, que era una estudiante de primer año de 19 años en ese momento, caminó a Smart a casa y fue la última persona que la vio ese día.

Paul Flores enfrenta un cargo de asesinato en primer grado por presuntamente matar a Smart en su dormitorio de Cal Poly en San Luis Obispo. Los fiscales dicen que Flores violó o intentó violar a Smart. Su padre, Rubén Flores, de 80 años, es acusado de ser cómplice del asesinato y los fiscales dicen que ayudó a ocultar el cuerpo de Smart.

En los documentos presentados en el caso, un detective de la Oficina del Sheriff declaró que los investigadores están “en posesión de evidencia biológica que les hace creer que la víctima fue enterrada debajo del porche del acusado en un momento”.

Los dos hombres fueron arrestados en abril de 2021 después de una búsqueda de 25 años, y en septiembre un juez determinó que se presentaron pruebas suficientes para que los dos sean juzgados.

Ambos hombres se han declarado inocentes.

Kristin Smart nunca fue encontrada y fue declarada muerta en 2002.

Chandra Levy

Chandra Levy, una pasante de Washington de 24 años cuyo cuerpo fue encontrado en un parque de Washington en 2002.

Levy, una nativa de Californias, estaba en Washington trabajando como pasante para la Oficina Federal de Prisiones cuando fue vista por última vez el 1 de mayo de 2001. Su cráneo fue encontrado más de un año después, el 22 de mayo de 2002, en Rock Creek Park.

La desaparición de Levy ganó la atención nacional después de que sus padres descubrieron una conexión entre ella y Gary Condit, quien entonces era congresista del distrito de Levy en California. Condit nunca fue sospechoso en el caso, pero él y Levy estaban vinculados sentimentalmente y se interrogó intensamente a Condit sobre el paradero de Levy.

En 2010 Ingmar Guandique, un inmigrante ilegal de El Salvador, fue sentenciado a 60 años de prisión por matar y robar a Levy. Sin embargo, en 2016, un juez desestimó los cargos de asesinato contra Guandique. La Defensoría del Pueblo dijo que Guandique —quien siempre mantuvo su inocencia— pasó una prueba de detector de mentiras y fue víctima de “la evidencia más poco confiable: un informante de la cárcel”. Guandique fue deportado a El Salvador en 2017.

El asesinato de Chandra Levy sigue sin resolverse.

Laci Peterson

Un niño se detiene para mirar un monumento y una pancarta que ofrece una recompensa de medio millón de dólares por el regreso seguro de Laci Peterson en el East La Loma Park en Modesto, California, el 4 de enero de 2003.

Laci Peterson fue reportada como desaparecida por su esposo, Scott Peterson, el 14 de diciembre de 2002. Laci, quien tenía siete meses de embarazo, desapareció de su casa en Modesto, California poco antes de la Navidad de 2002.

En los primeros días de la búsqueda de Laci se presentó una mujer que había estado teniendo una aventura con Peterson. En abril de 2003, el cuerpo de Laci y el de su hijo aparecieron en la bahía de San Francisco. Scott Peterson fue arrestado poco después.

En noviembre de 2004, Scott Peterson fue declarado culpable de asesinar a su esposa, Laci, y a su hijo Conner, que estaba por nacer. Los fiscales alegaron que el motivo de Peterson para los asesinatos era escapar de la vida matrimonial y la próxima paternidad.

Peterson fue sentenciado a muerte en 2005, pero en 2020 la Corte Suprema de California revocó la sentencia de muerte. El tribunal superior determinó que el juicio en sí fue justo y que las condenas por asesinato siguen vigentes.

Natalee Holloway

Natalee Holloway, una joven de Alabama fue vista con vida por última vez el 30 de mayo de 2005 en Aruba.

Holloway se encontraba en Aruba un viaje de graduación de su escuela secundaria cuando desapareció. La joven de 18 años fue vista por última vez en la madrugada del 30 de mayo de 2005, cuando salía de un club nocturno en la isla caribeña de Aruba con Joran van der Sloot, quien entonces tenía 17 años, y otros dos hombres.

Van der Sloot —quien fue detenido dos veces en relación con la desaparición de Holloway, pero nunca acusado— confesó en 2012 en un tribunal de Lima haber asesinado a Stephany Flores, una mujer peruana de 21 años, cinco años después de la desaparición de Holloway. Van der Sloot está cumpliendo una sentencia de prisión de 28 años y se espera que sea extraditado a Estados Unidos después de su liberación.

En Estados Unidos, van der Slootha fue acusado formalmente de cargos federales de extorsión y fraude electrónico. Las autoridades estadounidenses lo acusan de extorsionar a la madre de Holloway al ofrecer información falsa sobre la desaparición de su hija.

El padre de Natalee, Dave Holloway, presentó una petición para declarar muerta a su hija en junio de 2012, seis años después de que su hija fuera a la isla caribeña con 100 compañeros de clase para celebrar su graduación de Mountain Brook High School en los suburbios de Birmingham.

Nadie fue acusado por la desaparición de Natalee Holloway y su cuerpo nunca fue encontrado.

Lauren Spierer

Lauren Spierer, una estudiante de segundo año de 20 años, fue vista por última vez el 3 de junio de 2011 después de salir de un bar deportivo de Bloomington, Indiana, con un estudiante.

Las imágenes de la cámara de vigilancia de un callejón colocada entre los edificios de apartamentos de los dos estudiantes los mostraron caminando hacia el edificio del estudiante masculino alrededor de las 3:00 a.m.

Uno de los vecinos del estudiante informó haber visto a Spierer irse alrededor de las 4:30 a.m., pero la policía dijo que no se encontraron señales de ella después del avistamiento de las 3:00 a.m.

Sherri Papini

Sherri Papini desapareció el 2 de noviembre de 2016 mientras trotaba cerca de su casa en el condado de Shasta en el norte de California.

Su esposo, Keith Papini, denunció su desaparición después de que Sherri no recogió a sus hijos de la guardería.

Tres semanas después, en el Día de Acción de Gracias, Sherri fue encontrada abandonada en la Interestatal 5 en el condado de Yolo, a unas 225 kilómetros del sendero para corredores de Mountain Gate, donde fue vista por última vez.

Sherri dijo a las autoridades que sus dos secuestradores se habían cubierto la cara y la habían marcado durante su cautiverio. Las autoridades dijeron que ella les dijo que sus captores hablaban español la mayor parte del tiempo en cautiverio.

El caso de Sherri Papini sigue sin resolverse.

