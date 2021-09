Inicia el juicio contra Elizabeth Holmes, quien pasó de ser “la próxima Steve Jobs” a enfrentar prisión por fraude

CNN - Spanish

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN) — Elizabeth Holmes, fundadora y exdirectora ejecutiva de la fallida startup de biotecnología Theranos, pasó de ser aclamada como la próxima Steve Jobs a enfrentar hasta 20 años de prisión por cargos federales de fraude. ¿Cómo llegó Holmes aquí? Mira aquí una línea de tiempo de la carrera de Holmes, cuyo juicio inicia este miércoles.

Holmes, que abandonó la Universidad de Stanford, inspirada por su propio miedo a las agujas, fundó la empresa Theranos a sus 19 años, con la misión de crear una alternativa más económica y eficiente a un análisis de sangre tradicional. Theranos prometió a los pacientes la posibilidad de realizar pruebas para detectar enfermedades como el cáncer y la diabetes con solo unas gotas de sangre. Con esta idea atrajo cientos de millones de dólares en fondos, una junta de figuras políticas reconocidas y socios minoristas clave.

El juicio de Elizabeth Holmes está por comenzar. Esto es lo que hay que saber

Acusan a fundadora de Theranos de fraude 0:54

Pero una investigación de The Wall Street Journal descubrió irregularidades en las pruebas y la tecnología de Theranos, y las fichas de dominó cayeron desde entonces. Holmes y su exsocio comercial, Ramesh “Sunny” Balwani, fueron acusados en 2018 por el gobierno de Estados Unidos de múltiples cargos de fraude electrónico y conspiración para cometer fraude electrónico. (Ambos se han declarado inocentes). Más de tres años después, Holmes finalmente irá a la corte.

Estos son los aspectos más destacados del ascenso y caída de Elizabeth Holmes y Theranos.

Marzo de 2004: Elizabeth Holmes abandona la Universidad de Stanford para fundar Theranos

Elizabeth Holmes, una estudiante de segundo año de la Universidad de Stanford que estudia ingeniería química, abandona la escuela para fundar su startup, Theranos, que creó en 2003 a los 19 años. El nombre es una combinación de palabras en inglés “terapia” (therapy) y “diagnóstico” (diagnosis).

Elizabeth Holmes el 29 de septiembre de 2015 en la ciudad de Nueva York.

Septiembre de 2009: Ramesh “Sunny” Balwani se une a Theranos como la mano derecha de Holmes

Balwani se une como director de operaciones y presidente de la startup. Balwani, casi 20 años mayor que ella, conoció a Holmes en 2002 en un viaje a Beijing a través de la Universidad de Stanford. Más tarde se reveló que los dos están involucrados románticamente.

Septiembre de 2013: Holmes habla sobre Theranos; anuncia la asociación con Walgreens

Una década después de iniciar la empresa, Holmes da a conocer a Theranos y atrae la atención de los medios el mismo mes en que Theranos y Walgreens anuncian que han entablado una asociación a largo plazo. Se abre la primera ubicación del Theranos Wellness Center en un Walgreens en Palo Alto, donde los consumidores pueden acceder al análisis de sangre de Theranos.

El plan original había sido hacer que las pruebas de Theranos estuvieran disponibles en las ubicaciones de Walgreens en todo el país.

Septiembre de 2014: Forbes nombra a Holmes como una de las mujeres más ricas de Estados Unidos

Holmes es nombrada en la lista de multimillonarios estadounidenses de la revista y el medio informa que posee una participación del 50% en la startup, fijando su riqueza personal en US$ 4.500 millones.

Diciembre de 2014: Theranos ha recaudado US$ 400 millones

Theranos ha recaudado más de US$ 400 millones, según un perfil de la compañía y Holmes por The New Yorker. Cuenta con Larry Ellison de Oracle entre sus inversores.

Julio de 2015: Theranos obtiene la aprobación de la FDA para la prueba de herpes

La FDA autoriza a Theranos a usar sus diminutos viales patentados de extracción de sangre por punción en el dedo para el virus del herpes simple 1, su primera y única aprobación para una prueba de diagnóstico.

Octubre de 2015: Theranos es objeto de una investigación por The Wall Street Journal; Holmes responde

The Wall Street Journal informa que Theranos está usando su técnica patentada en solo una pequeña cantidad de las 240 pruebas que realiza, y que la gran mayoría de sus pruebas se realizan con viales tradicionales de sangre extraídos del brazo, no con las “pocas gotas” que se toman con el pinchazo en el dedo. En respuesta, Theranos defiende sus prácticas de prueba, calificando los informes del Journal como “objetiva y científicamente erróneos”.

Un día después, Theranos detiene el uso de sus viales de recolección de sangre para todas las pruebas excepto la del herpes debido a las presiones de la FDA. (A finales de ese mes, la FDA publicó dos informes muy redactados que citaban 14 preocupaciones, incluida la denominación del frasco patentado de la empresa como un “dispositivo médico no autorizado”).

Una semana después del informe de The Wall Street Journal, Holmes es entrevistada por el medio en una conferencia en Laguna Beach. “Sabemos lo que estamos haciendo y estamos muy orgullosos de ello”, dice.

Holmes habla en una conferencia de tecnología de The Wall Street Journal en Laguna Beach, California, el 21 de octubre de 2015. (Crédito: GLENN CHAPMAN/AFP via Getty Images)

En medio de las críticas, Theranos supuestamente sacude su junta directiva, y despide a Henry Kissinger y George Shultz como directores mientras los traslada a una nueva junta de consejeros; la empresa también forma una junta médica separada.

Noviembre de 2015: la asociación entre Theranos y Safeway termina

Safeway, que invirtió US$ 350 millones en la construcción de clínicas en cientos de sus supermercados para ofrecer eventualmente análisis de sangre de Theranos, busca, al parecer, disolver su relación con la compañía antes de que ofreciera sus servicios.

Enero de 2016: Reguladores federales discrepan con el laboratorio de Theranos en California; Walgreens se retira

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) le envían a Theranos una carta diciendo que su laboratorio de California no ha cumplido con los estándares federales y que los pacientes están en “peligro inmediato”. Le da a la empresa 10 días para abordar los problemas.

En respuesta, Walgreens dice que no enviará ninguna prueba al laboratorio de Theranos en California para su análisis y suspende los servicios de Theranos en su ubicación de Walgreens en Palo Alto.

Marzo de 2016: CMS amenaza con prohibir a Holmes y Balwani del negocio de los laboratorios

CMS amenaza con prohibir a Holmes y Balwani del negocio de los laboratorios durante dos años, después de que la compañía supuestamente no solucionó los problemas en su laboratorio de California. Theranos dice que ese es “el peor de los casos”.

Mayo de 2016: Balwani dimite; Theranos anula dos años de análisis de sangre

Balwani se va de la compañía. La compañía también agrega tres nuevos miembros a la junta como parte de la reestructuración: Fabrizio Bonanni, exvicepresidente ejecutivo de la firma de biotecnología Amgen; William Foege, exdirector de los CDC, y Richard Kovacevich, exdirector ejecutivo de Wells Fargo.

Theranos anula dos años de resultados de análisis de sangre de sus dispositivos de análisis patentados, corrigiendo decenas de miles de informes de análisis de sangre, informa The Journal.

Junio de 2016: valor neto de la riqueza de Holmes es de US$ 0; Theranos pierde a su socio minorista más grande

Forbes revisa su estimación del patrimonio neto de Holmes pasando de US$ 4.500 millones a US$ 0. La revista también reduce la valoración de la empresa de US$ 9.000 millones a US$ 800 millones.

Walgreens, que alguna vez fue el socio minorista más grande de Theranos, finaliza su asociación con la empresa y dice que cerrará los 40 centros de bienestar de Theranos.

Julio de 2016: Holmes tiene prohibido ejecutar laboratorios durante dos años

CMS revoca la licencia de Theranos para operar su laboratorio de California y prohíbe a Holmes dirigir un laboratorio de análisis de sangre durante dos años.

Agosto de 2016: La compañía presenta el dispositivo ‘miniLab’

Holmes intenta superar los recientes reveses al presentar un mini laboratorio de pruebas, llamado miniLab, en una conferencia de la Asociación Estadounidense de Química Clínica. Al vender el dispositivo, en lugar de operar sus propias clínicas, Theranos busca eludir efectivamente las sanciones de CMS, que no le prohíben la investigación y el desarrollo.

Octubre de 2016: el inversor de Theranos demanda a la empresa; Theranos reduce el tamaño

El inversor de Theranos, Partner Fund Management, demanda a la empresa por US$ 96,1 millones, la cantidad que invirtió en la empresa en febrero de 2014, más los daños. Acusa a la empresa de fraude de valores. Theranos y Partner Fund Management llegaron a un acuerdo en mayo de 2017 por un monto no revelado.

La compañía también despide a 340 empleados al cerrar laboratorios clínicos y centros de bienestar mientras intenta girar y concentrarse en el miniLab.

Noviembre de 2016: Walgreens demanda a Theranos

Walgreens demanda a la empresa de análisis de sangre por incumplimiento de contrato. Walgreens buscó recuperar los US$ 140 millones que invirtió en la empresa. La demanda se resolvió en agosto de 2017.

Enero de 2017: Más despidos, seguidos de una inspección de laboratorio fallida

Theranos reduce su fuerza laboral una vez más luego del mayor escrutinio de sus operaciones, despidiendo a aproximadamente 155 empleados o alrededor del 41% del personal.

The Wall Street Journal informa que Theranos no pasó una segunda inspección de laboratorio reglamentaria en septiembre y que, como resultado, la compañía estaba cerrando su última ubicación de análisis de sangre.

Abril de 2017: Theranos llega a un acuerdo con CMS, y el fiscal general de Arizona

Theranos llega a un acuerdo con CMS, acordando pagar US$ 30.000 y no ser propietario ni operar ningún laboratorio clínico durante dos años.

Theranos también llega a un acuerdo con el fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, sobre las acusaciones de que sus anuncios tergiversaron el método, la precisión y la confiabilidad de sus análisis de sangre y que la compañía no cumplió con las regulaciones federales que rigen las pruebas de laboratorio clínico. Theranos acuerda devolver US$ 4.650 millones a sus clientes de Arizona como parte de un acuerdo de conciliación.

Marzo de 2018: Acusan a Holmes de fraude masivo

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC por sus siglas en inglés) acusa a Holmes y Balwani de un “fraude masivo” que involucra más de US$ 700 millones de inversionistas a través de un “fraude elaborado de años en el que exageraron o hicieron declaraciones falsas sobre la tecnología de la compañía, negocios y desempeño financiero”.

La SEC alega que Holmes y Balwani sabían que el analizador patentado de Theranos podía realizar solo 12 de las 200 pruebas que publicó en su menú de pruebas para pacientes.

Theranos y Holmes acuerdan resolver los reclamos en su contra, y Holmes cede el control de la empresa y gran parte de su participación en ella. Balwani, sin embargo, está luchando contra los cargos, y su abogado dice que “representó con precisión a Theranos ante los inversores lo mejor que pudo”.

Mayo de 2018: “Bad Blood”

El reportero John Carreyrou, quien escribió por primera vez la historia de Theranos para el Wall Street Journal, publica “Bad Blood”, una mirada definitiva a lo que sucedió dentro de la deshonrada compañía. El director Adam McKay (quien dirigió “The Big Short”) se asegura los derechos para hacer la película del mismo nombre, protagonizada por Jennifer Lawrence interpretando a Holmes.

Junio de 2018: Acusan a Holmes y Balwani de fraude criminal

Holmes y Balwani están acusados de cargos federales de fraude electrónico por presuntamente participar en un plan multimillonario para defraudar a los inversores, así como un plan para defraudar a médicos y pacientes. Cada uno de ellos enfrenta hasta 20 años de prisión. (Ambos se han declarado inocentes).

Minutos antes de que se hicieran públicos los cargos, Theranos anunció que Holmes había dimitido como directora ejecutiva. El consejero general de la empresa, David Taylor, asume el cargo de director ejecutivo. Holmes sigue siendo presidenta del directorio de la empresa.

El exdirector de operaciones de Theranos, Ramesh “Sunny ‘Balwani, abandona el Tribunal Federal de Estados Unidos de Robert F. Peckham el 28 de junio de 2019 en San José, California. Enfrenta cargos de conspiración y fraude electrónico por presuntamente participar en un plan multimillonario para defraudar a los inversores con los servicios del laboratorio de análisis de sangre de Theranos. (Crédito: Justin Sullivan/Getty Images)

Septiembre de 2018: Theranos anuncia su disolución

Taylor envía un correo electrónico a los accionistas diciendo que Theranos se disolverá, según un informe de The Wall Street Journal. Taylor dijo que más de 80 compradores potenciales no estaban interesados en una venta. “Ahora estamos fuera de tiempo”, escribió Taylor.

Marzo de 2019: Theranos recibe el tratamiento documental

Alex Gibney, el prolífico documentalista detrás de “Dirty Money”, “Enron: The Smartest Guys in the Room” y “The Armstrong Lie”, estrena “The Inventor” en HBO, sobre el ascenso y la caída de Theranos.

Mayo de 2020: Se agrega un cargo adicional de fraude electrónico

Holmes ahora enfrenta una docena de cargos de fraude electrónico y conspiración para cometer fraude electrónico.

Septiembre de 2020: La posible estrategia de defensa de Holmes sale a la luz

Un nuevo documento judicial revela que Holmes puede buscar una defensa por “enfermedad mental” en su juicio por fraude criminal. Más tarde, en agosto de 2021, documentos judiciales sin sellar revelan que es probable que Holmes afirme que fue víctima de una relación abusiva de una década con Balwani. Las acusaciones llevaron a la ruptura de sus juicios. Su juicio está programado para comenzar en 2022.

Diciembre de 2020: el juicio penal de Holmes se retrasa hasta 2021

Inicialmente programado para comenzar en julio de 2020, el juicio penal de Holmes se retrasará aún más hasta julio de 2021 debido a la pandemia de coronavirus.

Marzo de 2021: el embarazo de Holmes retrasa aún más el juicio

La noticia sale a la luz de que Holmes está esperando su primer hijo, lo que una vez más retrasa aún más su juicio penal. El abogado de Holmes informó al gobierno de EE.UU. que Holmes debe entregarse en julio de 2021, según reveló un documento judicial. Ella dio a luz en julio.

Holmes recoge sus pertenencias después de pasar por seguridad en el Edificio Federal Robert F. Peckham con su equipo de defensa el 31 de agosto de 2021 en San José, California. (Crédito: Ethan Swope/Getty Images)

Agosto de 2021: El juicio penal de Holmes comienza con la selección del jurado

Más de 80 jurados potenciales son llevados a una sala de audiencias de San José para ser interrogados en el transcurso de dos días para determinar si son aptos para servir como jurados imparciales y justos para el criminal. juicio de Holmes. Se selecciona un jurado de siete hombres y cinco mujeres, con cinco alternativas.

— Jackie Wattles y Heather Kelly contribuyeron a este informe.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.