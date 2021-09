¡Feliz cumpleaños, Beyoncé! 5 canciones para celebrar los 40 años de la “Queen Bey”

CNN - Spanish

Marysabel E. Huston-Crespo

(CNN Español) — Beyoncé está de cumpleaños y sus seguidores celebran.

La cantante tiene razones de sobra para festejar. En 2021 rompió todos los récords en los Grammy convirtiéndose en la artista (mujer) con más gramófonos en la historia. También es la cantante femenina más nominada a los mismos premios.

Hace un mes, su éxito “Halo” llegó al codiciado club de las mil millones de reproducciones en Spotify.

Y su carrera sigue viento en popa.

Celebramos los 40 años de “Queen Bey” con cinco de sus más icónicos temas, incluídos algunos en español.

5 canciones para celebrar a Beyoncé en su cumpleaños

“Halo”

Este es el primer video de la cantante en alcanzar las mil millones de reproducciones en la plataforma. Fue lanzada como sencillo en 2009, pero forma parte de su tercer disco, “I Am… Sasha Fierce”, que salió a la venta a finales de 2008.

Con el sencillo Beyoncé ganó el Grammy a la mejor interpretación vocal femenina en 2009.

El tema fue escrito por Ryan Tedder (vocalista de One Republic), Evan Bogart y Beyoncé. Recientemente, Tedder contó a Jimmy Fallon en su programa “The Tonight Show” cómo escribió la canción.

“Estaba lesionado por lo que no estaba de gira, así que tenía tres horas para escribir una canción. Mi esposa no estaba, llamé a un amigo y le dije: ‘ven, Beyoncé quiere que le escribas una canción. Vamos a hacerlo juntos’, él ya había escrito un éxito para Rihanna. Prendo el teclado y desearía que cada sesión fluyera como esta, pero no es así. Las primeras melodías que salen cuando toco el teclado, es el inicio de la canción. Sonaba como ángeles y dije: ‘¿por qué no hacemos una canción sobre ángeles? Su ángel de la guarda. Jay-Z es su ángel de la guarda. Minutos después evolucionó a Halo, es un nombre muy bueno, así que vayamos con ese. Tres horas después la canción estaba lista y como un año después se lanzó”, contó Tedder.

“Single Ladies (Put A Ring On It)”

La canción es un clásico de Beyoncé y se convirtió en parte de la cultura popular mundial con la frase “put a ring on it”, que en español se traduciría como dale el anillo, en este caso de compromiso.

Este tema también forma parte de su tercer disco. El tema cuenta con la certificación de “4x Multi-Platinium” de la Asociación de la Industria de la Grabación de Estados Unidos, RIAA por sus siglas en inglés.

Muchos también recordarán el video y su icónico baile gracias al segmento del programa Saturday Night Live (SNL) en el que Beyoncé, Justin Timberlake (en tacones) y Paul Rudd, al final del video, bailan juntos el éxito.

“If I Were a Boy”

Otra poderosa canción de la cantante estadoundiense, que también se desprende de “I Am… Sasha Fierce” es “If I Were a Boy”.

La canción cuenta, en forma de crítica, la disparidad de género. Es por ello que el tema se ha convertido en una especie de himno feminista. Curiosamente, esta canción tiene una versión en español, “Si yo fuera un chico”.

“Irremplazable”

Y hablando de versiones en español, si eres fan de Beyoncé sabrás que en 2007 la cantante sacó, en la edición deluxe de su segundo disco “B’Day”, versiones en español de varios de sus éxitos.

Entre ellos se encuentra este tema, que en inglés es “Irreplaceable” y que reconocerás por el inicio: “to the left, to the left, everything you own in the box to the left”.

“Beautiful Liar”

Mucho antes de colaborar con J Balvin en “Mi gente”, Beyoncé ya había cantado con la superestrella colombiana Shakira. Lo hizo para la versión tanto en inglés como en español de “Beautiful Liar”.

El sencillo fue nominado a los premios Grammy en 2007 en la categoría de mejor colaboración vocal y su versión en español, “Bello mentiroso”, fue nominado a los Latin Grammy en la codiciada categoría de grabación del año.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.