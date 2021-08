El juicio de Elizabeth Holmes está por comenzar. Esto es lo que hay que saber

CNN - Spanish

Alexandra Ferguson

Nueva York (CNN Business) — Elizabeth Holmes, la desprestigiada fundadora y exCEO de Theranos, irá a juicio esta semana, más de tres años después de que se levantaran múltiples cargos federales en su contra por fraude y conspiración por presuntamente haber tergiversado a sabiendas las capacidades de la tecnología de análisis de sangre de su empresa. Durante un tiempo, Holmes fue aclamada como una visionaria. Tras abandonar la Universidad de Stanford, fundó Theranos en 2003, a los 19 años, con la noble misión de revolucionar los análisis de sangre.

Inspirada por su declarado miedo a las agujas, la empresa Theranos de Holmes prometió a los pacientes la posibilidad de detectar enfermedades como el cáncer y la diabetes con solo unas gotas de sangre.

En 2013 se asoció con Walgreens y atrajo a una poderosa junta de administración formada por titanes políticos, como los exsecretarios de Estado Henry Kissinger y George Shultz, así como el general de cuatro estrellas y futuro secretario de Defensa James Mattis. A medida que la valoración de la empresa se disparaba, alcanzando los US$ 9.000 millones en un momento dado, también lo hacían su perfil y su patrimonio neto. Fue alabada en las portadas de las revistas como la mujer más rica por sus propios medios y “la próxima Steve Jobs”, una imagen que ella ayudó a cultivar.

Luego todo se vino abajo. Una investigación condenatoria llevada a cabo por el diario The Wall Street Journal en octubre de 2015 puso en duda las capacidades de la máquina de análisis de sangre propiedad de la empresa, Edison, y los métodos de análisis de Theranos.

Posteriormente, Theranos fue demandada por los inversores por fraude, el gobierno de Estados Unidos le revocó la licencia de análisis de sangre, resolvió los cargos de “fraude masivo” con la Comisión de Valores y Bolsa (SEC, por sus siglas en inglés) y finalmente disolvió el negocio en septiembre de 2018.

Tras meses de retraso debido a la pandemia y al nacimiento de su primer hijo, Holmes, de 37 años, se enfrentará ahora al Gobierno en un tribunal federal de San José por dos cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y 10 cargos de fraude electrónico federal. La selección del jurado comienza este martes y se espera que el caso se prolongue durante meses.

Esto es lo que debes saber sobre el caso de alto perfil.

Los cargos

Holmes y el ex director de operaciones de Theranos, Ramesh “Sunny” Balwani, que tuvieron una relación sentimental mientras trabajaban juntos, están acusados de participar en un esquema multimillonario para defraudar a los inversores de 2010 a 2015, así como un esquema para defraudar a los médicos y pacientes que pagaron por sus servicios de análisis de sangre de 2013 a 2016. Ambos se han declarado no culpables y podrían enfrentarse a hasta 20 años de prisión, así como a una multa de US$ 250.000, más la restitución por cada cargo de fraude electrónico y cada cargo de conspiración.

Estuvo a punto de conquistar el mercado de los análisis de sangre pero…

El Departamento de Justicia afirma que, si bien la empresa nunca realizó sus esfuerzos para desarrollar una tecnología capaz de ejecutar una gama completa de pruebas clínicas en sus máquinas Edison con unas pocas gotas de sangre recogidas por pinchazo en el dedo y almacenadas en lo que llamó un “nanotainer”, no obstante se promocionó a sí misma y a sus dispositivos como capaces.

Los expertos jurídicos afirman que en el juicio serán fundamentales las preguntas sobre lo que Holmes sabía, desde cuándo lo sabía y si tenía intención de engañar. “O bien ella tenía un dispositivo que nunca podría funcionar, o que todavía no podía funcionar. Esto último es una situación más turbia”, dijo Nancy Gertner, ex juez federal de EE.UU. y profesora titular de la Facultad de Derecho de Harvard.

“Lo más difícil de probar es la intención”, dijo Thomas Joo, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Davis, especializado en gobierno corporativo y delitos de “cuello blanco”. “¿Mintió intencionadamente para engañar a la gente?”.

Elizabeth Holmes, CEO de Theranos.

La defensa

No está claro cuál será la estrategia precisa de la defensa, pero los abogados de Holmes han allanado el camino para que ella pueda señalar a Balwani como culpable. Los dos consiguieron que los juzguen por separado, y los documentos judiciales recientemente desvelados revelan por qué: Holmes planea acusar a Balwani de abuso psicológico, emocional y sexual, detallando las tácticas que supuestamente utilizó para ejercer el control sobre ella y el impacto psicológico de dicho abuso. Según un documento, Balwani “niega rotundamente” las acusaciones.

En una presentación de los abogados de Balwani, reconocen que Holmes planea presentar pruebas de que Balwani la menospreció verbalmente, controló lo que comía, cómo se vestía y con quién se relacionaba, “esencialmente dominándola y eliminando su capacidad de tomar decisiones”. La presentación califica las acusaciones de “profundamente ofensivas para el Sr. Balwani” y “devastadoras personalmente para él”.

Antes de las nuevas revelaciones de documentos que habían sido previamente sellados, los abogados de Holmes habían indicado el año pasado que planeaban introducir pruebas “relacionadas con una enfermedad o defecto mental o cualquier otra condición mental del acusado que tenga que ver con … la cuestión de la culpabilidad”, según una presentación. Indicaron que planeaban utilizar el testimonio de un psicólogo clínico cuyo trabajo se centra en las consecuencias psicosociales de la violencia, el trauma y la victimización.

En respuesta, se concedió a los fiscales federales la posibilidad de que Holmes fuera examinada por dos expertos, un psicólogo y un psiquiatra, durante dos días consecutivos y no más de 14 horas en total.

Un abogado de Holmes no respondió a una solicitud de comentarios para esta historia.

El tribunal ha descartado ciertas defensas en respuesta a la petición del gobierno de hacerlo. Por ejemplo, Holmes no puede argumentar que el gobierno estuvo “influenciado por la ‘coordinación’ con periodistas o competidores”, pero sí puede argumentar sobre los “detalles, la minuciosidad o la buena fe de la investigación criminal”.

El tribunal también descartó la idea de utilizar la ingenuidad o ser crédulo como defensa, según una orden judicial. El gobierno expresó su preocupación de que Holmes argumentara que ella llevó a cabo su negocio de una manera que estaba en línea con la práctica más amplia de las startups de Silicon Valley de exagerar sus negocios para conseguir financiación y que ella había sido señalada, según la orden. El tribunal dijo en la orden que Holmes se comprometió a no argumentar que fue señalada y que permitirá un “comentario general justo” sobre las estrategias de marketing de las startups.

Esta controvertida aplicación que alerta sobre delitos en tiempo real ahora vende acceso a sus agentes de seguridad

Según Gertner, es posible que se recurra a la defensa de la “exageración”, es decir, el intento de hacer pasar las declaraciones por optimismo corporativo o hipérbole, que a menudo surge en los casos en los que se acusa a una empresa de mentir a los inversores. Si ese es el caso, los jurados tendrán que decidir en última instancia si hay una “distancia sustancial” entre lo que se afirmó y lo que era cierto, dijo.

Quiénes son los posibles testigos

La fiscalía presentó una lista de testigos propuesta de casi 280 personas, que incluye a algunos de los socios más conocidos de Holmes.

Entre otros: el magnate de los medios de comunicación Rupert Murdoch, que en su día fue supuestamente el mayor inversor de la compañía con más de US$ 100 millones; David Boies, el destacado abogado que representó a Harvey Weinstein, y que fue inversor, miembro de la junta de administración y defensor legal de Holmes y Theranos durante un tiempo; así como Mattis y Kissinger.

También se espera que testifiquen, según la orden judicial, unos 11 pacientes que dicen haberse visto afectados por los resultados inexactos de las pruebas de Theranos, así como nueve médicos cuyos pacientes recibieron pruebas inexactas. Una de las mujeres de la lista ya ha hablado de que se le diagnosticó erróneamente un aborto.

“Ciertamente, cuanto más simpático sea el testigo será más probable que conecte con los jurados. Los testigos de alto perfil con patrimonios muy elevados no suelen generar la simpatía de los jurados si han perdido dinero en un fraude”, dijo George Demos, antiguo fiscal de la SEC y profesor adjunto de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Davis.

Holmes solicitó que se excluyera el testimonio de los pacientes, alegando la falta de pruebas sobre las causas de los resultados inexactos. En particular, el acceso a la base de datos que Theranos utilizaba para albergar todos los resultados de las pruebas de los pacientes y los datos de control de calidad, que fue citada por el Departamento de Justicia, no se citará en el juicio por ser inaccesible. Después de que Theranos entregara la base de datos en julio de 2018 con una contraseña, pero no la clave privada necesaria para acceder a la base de datos encriptada, desmanteló el servidor físico que albergaba la base de datos y lo puso en depósito, según otra orden judicial.

Los pacientes que testifiquen no podrán hablar de “ningún daño físico, financiero o emocional que puedan haber experimentado”, determinó el tribunal.

¿Subirá Elizabeth Holmes al estrado?

En el apogeo de la empresa, Holmes fue objeto de gran fascinación y de la atención de los medios de comunicación que la glorificaban a ella y a sus esfuerzos. En su decadencia, esa atención no ha disminuido: desde documentales, una próxima serie limitada y un largometraje previsto hasta al menos dos podcasts dedicados a cubrir el juicio.

El hecho de que Holmes suba o no al estrado sigue siendo una cuestión abierta y que probablemente no se decida próximamente.

“La mayoría de los abogados penalistas le dirían a un cliente que no lo hiciera, pero el cliente es quien manda”, dijo Joo. “Puede tener una creencia muy, muy fuerte en su inocencia. Puede insistir, por encima del consejo de los abogados, en que quiere declarar”, dijo, y añadió que, en el caso de una defensa por enfermedad mental, podría haber una inclinación a que suba al estrado para que el jurado la escuche directamente.

Shakira podría enfrentar un juicio en España por evasión fiscal, dictamina juez

Según los documentos recién revelados, es “probable” que Holmes testifique sobre los abusos que supuestamente sufrió a manos de Balwani.

“Si el jurado le cree y considera que es una figura simpática (y si el testimonio de los expertos apoya aún más sus afirmaciones de un defecto mental), la defensa podría cambiar el resultado del juicio a su favor”, dijo Miriam Baer, profesora de derecho en la Escuela de Derecho de Brooklyn, a CNN Business. “Por otro lado, si el jurado no le cree, o si el fiscal logra dañar su credibilidad, la defensa podría empeorar su situación”, añadió.

