Así se investiga a los refugiados afganos que llegan a Estados Unidos

CNN - Spanish

Juan Pablo Elverdin

(CNN) — La promesa del gobierno de Joe Biden de ayudar a los afganos que trabajaron para y en nombre del gobierno y el Ejército de EE.UU. ha planteado preguntas sobre cómo es el protocolo de procesamiento, selección y examen de los solicitantes que buscan reubicarse en EE.UU. en medio de la lucha por la evacuación.

Aunque el programa de visados especiales para inmigrantes afganos (SIV, en inglés) existe desde 2009, la caída de Afganistán en manos de los talibanes ha supuesto una prueba de estrés para el programa que nunca antes se había visto.

Esto es lo que hay que saber:

¿Qué es el Visado Especial para inmigrantes afganos?

El programa de Visados Especiales para Inmigrantes tiene por objeto ofrecer una vía de acceso a Estados Unidos a los afganos que hayan sido empleados o hayan trabajado en nombre del gobierno de Estados Unidos.

¿Cuál es el proceso de selección de Estados Unidos para los solicitantes del SIV?

El proceso de solicitud de visados para EE.UU. por parte de los solicitantes del SIV es largo y consta de varios pasos. Los solicitantes deben cumplir ciertos requisitos de empleo y presentar documentos justificativos, como pruebas de empleo, una carta de recomendación y pruebas de la nacionalidad afgana.

En su mayor parte, los solicitantes del SIV no están siendo evacuados de Afganistán directamente a Estados Unidos. Antes de la caída de Kabul, EE.UU. llevó varios vuelos de solicitantes de SIV afganos que se encontraban en las últimas etapas del proceso y sus familiares a Fort Lee, Virginia, para finalizar el proceso.

El reto de mantener la labor humanitaria en Afganistán 1:58

Ahora, los vuelos que salen de Kabul pasan por países como Qatar y Kuwait, donde procesan a los pasajeros. “Todo el mundo está siendo investigado en algún momento, al menos una o dos veces”, dijo previamente un funcionario de la administración a CNN.

El asesor de seguridad nacional Jake Sullivan dijo a los periodistas este lunes que esta investigación incluye “controles de antecedentes biométricos y biográficos” que deben ser aprobados antes de que los evacuados afganos puedan ser traídos a EE.UU. o reubicados en otro país. La investigación biométrica suele referirse a las huellas de voz, los escaneos del iris, las huellas de la palma de la mano y las fotos faciales.

Colombia acogerá ciudadanos afganos en tránsito a EE.UU. 1:20

El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, también dijo este lunes: “Cuando se trata de los SIV, de nuevo, todos los que han recibido instrucciones para venir al aeropuerto ya han completado ciertas etapas del proceso de investigación de seguridad”.

“Así que esa investigación inicial de estos individuos se ha completado. En muchos casos, se les lleva a un tercer país, donde se les somete a una investigación más rigurosa si aún no se ha completado”, dijo Price.

Los talibanes dicen que no permitirán que los afganos abandonen el país y rechazan la extensión de la fecha de evacuación

Y como dijo a CNN Sunil Varghese, director de políticas del Proyecto Internacional de Asistencia a los Refugiados, que representa a los solicitantes de Visados Especiales de Inmigración y a los refugiados, los solicitantes del SIV no son “un grupo aleatorio”.

“Creo que lo que la gente debería saber sobre la investigación de esta población es que a menudo -las personas que trabajaron con afganos en Afganistán lo saben- los afganos en los que confiamos para trabajar para EE.UU. pasan por mucha investigación como parte de ese trabajo. Hacemos muchas comprobaciones para asegurarnos de que nuestros militares, los ojos y los oídos de nuestras tropas de tierra, son de confianza”, aseguró.

Los solicitantes del SIV, añadió, “son personas que trabajan codo a codo con los estadounidenses, y a menudo ya se los investigó para conseguir ese trabajo y servir”.

Biden sostiene salida de Afganistán el 31 de agosto 1:19

El Congreso aprobó una ley bipartidista como parte del proyecto de ley de gastos suplementarios de seguridad que pretende mejorar y agilizar el programa SIV para refugiados, y el presidente Joe Biden la firmó a finales de julio.

Los cambios incluían la reducción del requisito de elegibilidad para los solicitantes de dos a un año de servicio y la exención de la evaluación médica, la eliminación del requisito de que quienes estuvieran empleados por la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad y el Apoyo Resoluto realizaran actividades “sensibles y de confianza” y cambios en el proceso de apelación de las denegaciones.

¿Cuánto tiempo dura el proceso de solicitud del SIV?

El programa SIV se ha enfrentado a un enorme retraso y la tramitación puede llevar meses, si no años, para algunos. Un portavoz del Departamento de Estado dijo a mediados de julio que 20.000 solicitantes se encuentran en distintas fases del proceso de solicitud del VIS.

El gobierno reconoció esta situación, pero también ha dicho que heredó un enorme retraso cuando Biden asumió el cargo. La administración tomó algunas medidas para solucionarlos, incluyendo un aumento del personal del Departamento de Estado para procesar los visados, el Departamento de Seguridad Nacional trabajando horas extras en los controles de seguridad y la ayuda del Departamento de Defensa a medida que la situación sobre el terreno en Afganistán se deterioraba.

“El programa estuvo desde el principio plagado de errores administrativos y de largos retrasos. Se interpretó de forma restrictiva y dejó fuera a mucha gente que trabajaba en nombre de Estados Unidos”, declaró Varghese a CNN este lunes.

“La razón por la que muchos de nuestros clientes están atascados en el proceso SIV durante años es porque están atascados en el proceso de investigación. La investigación de Estados Unidos es básicamente una caja negra. Pones tu nombre y esperas que el nombre salga. No sabes lo que pasa y no sabes por qué tarda años”, señaló.

¿Cuál es la situación en Kabul para los solicitantes del SIV?

Muchos afganos no han podido llegar a los vuelos de evacuación en medio del caos y la confusión en el aeropuerto. La embajada de EE.UU. ha dado ahora instrucciones a todo el mundo -incluidos los beneficiarios del SIV- de no presentarse en el aeropuerto hasta que reciban instrucciones específicas para hacerlo.

En un aviso publicado este domingo, la embajada informó que los solicitantes del VIS “recibirán instrucciones sobre los próximos pasos”.

La desgarradora nota de voz de una mujer afgana 3:28

“Por favor, entiendan, sin embargo, que este proceso puede tomar un período prolongado”, comentó.

Estados Unidos también está dando prioridad a los ciudadanos estadounidenses y a los residentes permanentes legales para entrar en el aeropuerto, según declaró este lunes a CNN John Johnson, responsable de asuntos públicos de la embajada estadounidense en Kabul. “Debido al deterioro del entorno de seguridad, pedimos a todos los demás que no acudan al aeropuerto en este momento: las puertas permanecen cerradas”, dijo.

¿Qué dice el gobierno?

Los funcionarios del gobierno de Biden han dicho repetidamente que están comprometidos a ayudar a los afganos que trabajaron para Estados Unidos en su campaña militar de veinte años en Afganistán.

Este domingo, el secretario de Estado, Antony Blinken, dijo que “en lo que respecta al programa de visados especiales para inmigrantes, se trata de la gente que nos ayudó, que estuvo con nosotros, traductores, intérpretes, etc., a los que nos hemos comprometido a sacar de Afganistán si quieren irse”, y defendió las acciones de la administración de Joe Biden en el periodo previo a la caída de Kabul, pero reconoció que esos esfuerzos no eran lo mismo que “una evacuación completa”.

Los primeros soldados de EE.UU. comienzan a salir de Afganistán luego de que Biden decidiera no extender la evacuación

Indicó que el gobierno pensó que tendría más tiempo para ejecutar esos esfuerzos para reubicar a los afganos y sus familias que trabajaron junto al gobierno estadounidense.

“Como creíamos que el gobierno no estaba a punto, no iba a colapsar, el ejército no iba a desaparecer cuando lo hiciera, creíamos que podíamos hacer esto con, de una manera muy acelerada, más recursos, más esfuerzo, más gente fuera, pero que tendríamos tiempo para hacerlo efectivamente”, dijo en “Fox News Sunday”.

Biden dijo en declaraciones desde la Casa Blanca este domingo que “una vez investigados y autorizados, daremos la bienvenida a estos afganos, que nos ayudaron en el esfuerzo de guerra durante los últimos 20 años, a su nuevo hogar en Estados Unidos”.

“Porque eso es lo que somos”, dijo Biden. “Eso es Estados Unidos”, subrayó.

¿Cuáles son las otras vías para que los refugiados afganos lleguen a Estados Unidos?

Los funcionarios del gobierno indicaron que trabajan para reubicar a los “afganos vulnerables” de Afganistán. A principios de agosto anunciaron que ampliarían el acceso al programa de refugiados para los afganos que no reúnen los requisitos para el SIV.

El reto de mantener la labor humanitaria en Afganistán 1:58

Estos afganos, entre los que se encuentran los que trabajaban para empresas de comunicación y ONG con sede en EE.UU., son ahora elegibles para la designación de “Prioridad 2” o “P2”, que se aplica a “grupos de especial preocupación designados por el Departamento de Estado para acceder al programa en virtud de sus circunstancias y su aparente necesidad de reasentamiento”.

También existía una designación de “Prioridad 1” en el marco del Programa de Admisión de Refugiados de Estados Unidos.

“Trabajamos urgentemente en los esfuerzos para ayudar a los afganos que reúnen los requisitos en el marco del programa de visados especiales para inmigrantes afganos, las remisiones de prioridad 1 (P-1) y de prioridad 2 (P-2) al Programa de Admisión de Refugiados de EE.UU., y la libertad condicional humanitaria”, dijo Price la semana pasada.

Priscilla Álvarez y Geneva Sands, de CNN, contribuyeron con sus informes.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.