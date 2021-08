El mensaje de despedida de Cristiano Ronaldo a la afición de la Juventus

CNN - Spanish

(CNN Español)– Con un emotivo mensaje Cristiano Ronaldo se despidió este viernes de la Juventus y sus seguidores, pocas horas después de que se anunciara su regreso al Manchester United.

“Hoy salgo de un club increíble, el más grande de Italia y seguramente uno de los más grandes de toda Europa. Di mi corazón y mi alma por la Juventus y siempre amaré la ciudad de Turín hasta mis últimos días. Los tiffosi bianconeri siempre me respetaron y traté de agradecer ese respeto luchando por ellos en cada partido, cada temporada, cada competición. Al final, todos podemos mirar hacia atrás y darnos cuenta de que logramos grandes cosas, no todo lo que queríamos, pero aún así, escribimos una historia bastante hermosa juntos. Juve, la historia de un gran amor blanco que abraza al coro negro que realmente se levanta, la Juve siempre será…”, dijo.

“Siempre seré uno de ustedes. Ahora eres parte de mi historia, como siento que soy parte de la tuya. Italia, Juve, Turín, tiffosi bianconeri, siempre estarás en mi corazón”, concluyó Cristiano en sus redes sociales.

