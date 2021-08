Los números de streaming de ‘Black Widow’ echan leña al fuego en medio de la demanda de Scarlett Johansson vs. Disney

CNN - Spanish

Nueva York (CNN Business) — Disney está dando a conocer más detalles sobre el desempeño financiero de “Black Widow” mientras la compañía presiona para que una demanda que presentó Scarlett Johansson –la estrella de la película– sea sometida a arbitraje.

La compañía reveló en un expediente judicial el viernes que la película de superhéroes de Marvel obtuvo más de US$ 125 millones en streaming e ingresos en línea hasta el 15 de agosto. La película, que se puso a la venta para los suscriptores de Disney+ por US$ 29,99 a partir del 9 de julio, también ha ganado más de US$ 367 millones en la taquilla de las salas de cine en el mundo, según la compañía.

Disney incluyó estas cifras en su moción solicitando un arbitraje confidencial en Nueva York en lugar de un juicio público.

John Berlinski, el abogado de Johansson, dijo en un comunicado a CNN Business: “¿Por qué Disney tiene tanto miedo de litigar este caso en público?”

“Porque sabe que las promesas de Marvel de darle a Black Widow un estreno teatral típico ‘como sus otras películas’ tienen mucho que ver con garantizar que Disney no canibalizaría los ingresos de taquilla para aumentar las suscripciones a Disney +”, dijo. “Sin embargo, eso es exactamente lo que sucedió, y esperamos presentar la abrumadora evidencia que lo prueba”.

Daniel Petrocelli, el abogado de Disney y Marvel que presentó la presentación el viernes, dijo a CNN Business en un comunicado el lunes que “simplemente estamos pidiendo al tribunal que haga cumplir el acuerdo de las partes que requiere el arbitraje de todas las disputas”.

Johansson presentó una demanda en la Corte Superior de Los Ángeles el mes pasado que alegaba que Disney violó su contrato al lanzar “Black Widow” en Disney + el mismo día que se estrenó en los cines. Esto, según la demanda, redujo la participación financiera de Johansson en la película porque había acordado que su salario se basaría, en gran parte, en la taquilla de la película.

Disney respondió diciendo que “no hay ningún mérito en esta argumentación”. El estudio agregó en ese momento que la compañía “cumplió completamente con el contrato de la Sra. Johansson y, además, el lanzamiento de ‘Black Widow’ en Disney+ con Premier Access ha mejorado significativamente su capacidad para ganar una compensación adicional además de los US$ 20 millones que ha recibido hasta la fecha.”

Johansson vs. Disney ha sido un foco de tensión en un Hollywood en evolución. La demanda llega en un momento crucial en el que la industria se enfrenta a preguntas sobre cómo las audiencias consumirán entretenimiento en el futuro y cómo se compensará a quienes lo creen.

“Black Widow” recaudó US$ 80 millones en la taquilla de Norteamérica en su primer fin de semana. Eso era lo que esperaba la industria y también fue un récord para la era de la pandemia. La película también ganó US$ 60 millones a nivel mundial en Disney+ ese fin de semana, según el estudio.

