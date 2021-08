Qué revela el anticipado (pero sorpresivo) tráiler oficial de ‘Spider-Man’

CNN - Spanish

(CNN Español) — Este fin de semana un tráiler de “Spider-Man: No Way Home”, o alguna versión de él, se filtró en internet, y millones de seguidores de la saga acudieron a las redes sociales para buscar algún dato de la nueva película. Este lunes apareció el tráiler oficial, un avance compartido por las redes de la película, y resuelve muchos interrogantes de los espectadores.

No está claro si Sony, el estudio de la película, divulgó el tráiler como respuesta a la supuesta filtración, pero la expectativa por el avance de la producción solo había aumentado en los últimos días. Sony no respondió a la solicitud de comentarios por parte de CNN tras la presunta filtración (que fue borrada de internet). En un tuit, la cuenta de la película dice: “Un reconocimiento a las personas reales que están viendo el tráiler por primera vez en este momento”.

En el tráiler de la tercera película de la actual saga, la identidad de Peter Parker (interpretado por Tom Holland) es revelada al mundo entero y su vida se desmorona.

Parker acude a Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) para que a través de una hechizo esa situación se revierta. A pesar de la advertencia de Wong de no hacerlo, Strange ayuda a Parker, pero en el proceso el joven superhéroe —inquieto por perder la posibilidad de que sus seres queridos sepan su secreto— interviene y, al parecer, afecta el hechizo.

El resultado: “Manipulamos la estabilidad del espacio-tiempo”, dice Strange. “El multiverso es un concepto sobre el cual sabemos aterradoramente muy poco”.

Así, el mundo de la película se muestra con imposibilidades físicas, más propias de la historia de Doctor Strange que de lo que estamos acostumbrados a ver en las películas del Hombre Araña.

Y, como gancho para dejar intrigada a la audiencia, el tráiler muestra la aparición de Dr. Octopus, Otto Octavius, interpretado por Alfred Molina, quien fue el actor que hizo el personaje en la saga original dirigida por Sam Raimi y protagonizada por Tobey Maguire.

Muchas teorías de los fans contemplaban la aparición de los villanos de películas anteriores e incluso de los Spider-Man anteriores, tanto Maguire como Andre Garfield, de la segunda saga. ¿Estarán en la nueva película? Es un misterio.

Pero el multiverso (y que Molina aparezca) abren esa posibilidad, sin duda. Pero en la página de la película en IMDb se confirma que estarán los personajes de las trilogías anteriores: Max Dillon/Electro (Jamie Foxx) y J. Jonah Jameson (J.K. Simmons).

La respuesta la sabremos el 17 de diciembre, la fecha de estreno de la cinta.

La franquicia Spider-Man, que actualmente se comparte entre Sony y Marvel Studios de Disney, es una de las marcas más populares en la historia de la taquilla, con más de US$ 6.300 millones en la taquilla mundial, según Comscore. Eso incluye las dos últimas películas de Sony / Disney, “Spider-Man: Homecoming” de 2017 y “Spider-Man: Far From Home” de 2019, que han ganado US$ 880 millones y US$ 1.100 millones en todo el mundo, respectivamente.

Sony también tuvo éxito con la película animada de 2018 “Spider-Man: Into the Spider-Verse”, que recaudó 375 millones de dólares en todo el mundo y ganó un premio de la Academia. Y esa animación de hecho mostró un multiverso (con varios Spider-Man) que bien podría ser algo similar a lo que ocurre en esta película.

¿Por qué ‘Spider-Man: Into the Spider-Verse’ es revolucionaria? 1:43

Con información de Frank Pallotta

