Juegos Paralímpicos: 6 puntos para entender la magnitud de sus competencias

(CNN Español) — Si sigues con la nostalgia porque terminaron los Juegos Olímpicos, es momento de que la dejes atrás, pues estamos a un día de que comiencen los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 (2021).

La ceremonia de inauguración de los Juegos Paralímpicos de Tokio se llevará a cabo el martes 24 de agosto a las 07:00 a.m. ET (6:00 a.m. tiempo de México y Colombia; 08:00 a.m. tiempo de Argentina).

Desde el 24 de agosto y hasta el 5 de septiembre, podrás ver competir en 23 deportes diferentes a las 162 delegaciones que van a Tokio.

Serán muchas competencias en esos días y seguramente puede causar un poco de confusión, ya que son múltiples categorías las que están involucradas en cada deporte.

Y no solo se divide por categorías en los Juegos Paralímpicos: también hay una diversidad amplia de discapacidades que se toman en cuenta para que un deportista pueda competir.

Para que puedas entender de mejor manera la magnitud que significa esta justa olímpica, te dejamos los siguientes 6 puntos.

1. Clasificación

Para que los atletas puedan participar en los Juegos Paralímpicos, tienen que ser clasificados por un panel de dos o tres personas, según el Comité Paralímpico Internacional (IPC por sus siglas en inglés).

El panel de clasificación toma en cuenta tres cuestiones para evaluar a los deportistas que buscan competir, según está expresado en la página del IPC:

-¿Tiene el atleta una discapacidad elegible para este deporte?

-¿La discapacidad elegible del atleta reúne el criterio mínimo de discapacidad del deporte?

-¿Qué clase deportiva describe con mayor precisión la limitación en la actividad del atleta?

2. Discapacidades elegibles

El IPC señala que, de acuerdo con la “Política sobre Discapacidades Elegibles en el Movimiento Paralímpico”, existen 10 discapacidades que son elegibles al momento de aceptar a un atleta para competencia.

El panel toma esto como el primer paso en la clasificación: se evalúa a los atletas para saber si cumplen con alguna de estas discapacidades. A continuación te decimos cuáles son y la descripción que indica el IPC para cada una:

Deterioro de la fuerza muscular

“Fuerza reducida generada por los músculos o los grupos musculares, como los músculos de una extremidad o la mitad inferior del cuerpo, causado, por ejemplo, por lesiones en la médula espinal, espina bífida o polio”.

Deterioro en el rango del movimiento pasivo

“Rango de movimiento en una o más articulaciones es reducido permanentemente, por ejemplo debido a la artrogriposis. La hipermovilidad de las articulaciones, la inestabilidad articular y las afecciones agudas, como la artritis, no se consideran discapacidades elegibles”.

Discapacidad en la extremidades

“Ausencia total o parcial de huesos o articulaciones como consecuencia de un trauma (por ejemplo, un accidente automovilístico), enfermedad (por ejemplo, cáncer óseo) o una deficiencia congénita en una extremidad (por ejemplo, dismelia)”.

Diferencia de longitud en las piernas

“Acortamiento óseo en una pierna debido a deficiencia congénita o traumatismo”.

Baja estatura

“Altura de pie reducida debido a dimensiones anormales de los huesos de las extremidades superiores e inferiores o del tronco, por ejemplo debido a una acondroplasia o disfunción de la hormona del crecimiento”.

Hipertonía

“Aumento anormal de la tensión muscular y reducción de la capacidad de un músculo para estirarse, debido a una afección neurológica, como parálisis cerebral, lesión cerebral o esclerosis múltiple”.

Ataxia

“Falta de coordinación en los movimientos musculares debido a una afección neurológica, como parálisis cerebral, lesión cerebral o esclerosis múltiple”.

Atetosis

“Generalmente se caracteriza por movimientos desequilibrados e involuntarios y una dificultad para mantener una postura simétrica, debido a una afección neurológica, como parálisis cerebral, lesión cerebral o esclerosis múltiple”.

Discapacidad visual

“La visión se ve afectada por un deterioro de la estructura del ojo, los nervios ópticos o vías ópticas, o la corteza visual”.

Discapacidad intelectual

“Una limitación en el funcionamiento intelectual y en el comportamiento adaptativo expresado en las habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas, que se originan antes de los 18 años”.

3. Criterios mínimos de discapacidad

Una vez que un deportista es elegible en una de las 10 discapacidades diferentes, se llega al siguiente paso de la clasificación: los criterios mínimos de discapacidad.

“Las reglas de clasificación paralímpica de cada deporte describen qué tan grave debe ser una discapacidad elegible para que un atleta sea considerado elegible. Estos criterios se conocen como los criterios mínimos de discapacidad”, detalla el IPC.

Esto quiere decir que no todos los competidores se ven impactados de la misma forma por su discapacidad, por lo que se establecen criterios mínimos para establecer una competencia justa y similar en condiciones.

El IPC pone como ejemplo la discapacidad de estatura baja, donde se establece el criterio de una altura máxima para poder competir; o también un nivel de amputación para los atletas con deficiencia en las extremidades.

“Los criterios mínimos de discapacidad deben definirse sobre la base de la investigación científica, que evalúa el impacto de las discapacidades en las actividades deportivas. En este sentido, se puede garantizar que una discapacidad impacta en el rendimiento en un deporte determinado. Los criterios mínimos de discapacidad son específicos del deporte, porque las actividades son diferentes”, añade el IPC.

Los criterios son definidos por cada deporte paralímpico. Tomando esto en cuenta, el panel de clasificación determina si el atleta es eligible para la competencia. Es posible que el deportista cumpla los requisitos para un deporte pero para otros no.

4. No todos los deportes incluyen las 10 discapacidades

Antes de pasar al último punto de la clasificación, cabe destacar que, según el IPC, cada uno de los deportes paralímpicos define a qué discapacidades da oportunidad para la competencia.

Por tanto, encontraremos deportes donde podremos ver competir a personas de todas las discapacidades y otros donde solo está limitado a algunas.

Por ejemplo, en el atletismo se seleccionan a personas de todas las discapacidades, mientras que en el gólbol solamente compiten personas ciegas o con discapacidad visual.

5. División por clases deportivas

Si el panel de clasificación determina que el atleta es elegible en una de las 10 discapacidades y además cumple con los criterios mínimos en su deporte, llega el siguiente paso: la división por clases deportivas.

Esto se hace con el fin de que los deportistas compitan en las condiciones más justas y similares posibles.

“El panel de clasificación evaluará en qué clase deportiva competirá. Una clase deportiva agrupa a atletas con una limitación similar en la actividad para la competencia, de modo que puedan competir equitativamente”, explica el IPC.

Las clases deportivas pueden estar conformadas por personas con discapacidades diferentes. El punto a tomar en cuenta es que, si dicha discapacidad provoca una limitación similar, pueden formar parte de la misma clase deportiva.

Deportes como el hockey sobre hielo o powerlifting solo tienen una clase deportiva. En contraste, tenemos el atletismo: debido a que incluye múltiples disciplinas y a todas las discapacidades, encontraremos un total de 52 clases deportivas.

6. Un ejemplo sobre las clases deportivas

Pongamos un ejemplo para entender lo anterior. En los Juegos Paralímpicos, el atletismo se divide en tres tipos de eventos: velocidad; saltos y lanzamientos; y maratón.

En el caso de la carrera de 100 metros (uno de los eventos de velocidad en el atletismo), hubo 16 clases deportivas masculinas y 14 clases deportivas femeninas en los Juegos de Río 2016.

Por lo tanto, hubo 30 finales diferentes de carreras de 100 metros en Río 2016, “con un total de 30 medallas de oro para esa prueba en concreto”, menciona la página oficial de los Juegos Paralímpicos.

Una de las carreras que podremos ver en Tokio 2020, por ejemplo, será la de 100 metros T11 (categoría masculina/femenina). ¿Qué significa el T11? “Las clases deportivas de velocidad se expresan con la letra T, seguida de un número de dos dígitos. El dígito de las decenas indica el tipo de discapacidad, mientras que el dígito de las unidades expresa el alcance de la discapacidad (los valores más bajos indican discapacidades más graves)”, indica el IPC. La clase deportiva T11, por ejemplo, hace referencia a las personas con discapacidad visual total, mientras que la T12 se refiere a los competidores con poca visión. Los atletas en la clase T11 corren junto con un guía, y los que están en la T12 pueden hacerlo con o sin guía.

