¿Por qué tus videojuegos antiguos pueden valer millones?

(CNN) — Cuando Roberto Dillon empezó a coleccionar videojuegos retro hace más de 12 años, buscó en sitios de subastas y se puso en contacto con grupos de aficionados para crear un archivo personal que ahora cuenta con cientos de títulos. Pero, en aquel momento, los coleccionistas estaban de acuerdo en que la compra de juegos antiguos era “una especie de moda”, dice el académico y desarrollador de juegos.

La mayoría de los coleccionistas eran simplemente “nostálgicos” de los juegos de su infancia, explicó Dillon en una entrevista en video. “No existía la idea de que los juegos pudieran convertirse en artefactos del pasado que quisiéramos conservar y preservar”.

Pero esto parece estar cambiando. A principios de agosto, una copia sin abrir de “Super Mario Bros”, lanzado en 1985, estableció un nuevo récord mundial cuando se vendió por US$ 2 millones en el sitio web de objetos de colección Rally. Producido para la consola Nintendo Entertainment System (NES), era el tercer título antiguo que batía el récord de juego más caro del mundo en menos de un mes.

Unas semanas antes, una copia sellada de “Super Mario 64”, de 1996, se convirtió en el videojuego más caro vendido en una subasta, con un precio de US$ 1,5 millones. Con ello, superó el récord establecido dos días antes por una copia de “The Legend of Zelda”, de 1987, que alcanzó los US$ 870.000.

Una copia de “The Legend of Zelda” se convirtió en el videojuego más caro cuando se vendió por US$ 870.000 en una subasta el mes pasado, pero el récord solo duró dos días. (Crédito: cortesía de Heritage Auctions)

El mercado de los videojuegos antiguos está evolucionando rápidamente. Las casas de subastas ya se dieron cuenta de ello y los servicios de clasificación de juegos, como Wata Games, ofrecen certificaciones para este mercado emergente. (Wata había dado al juego de Mario, que batió el récord, una puntuación casi perfecta de 9,8 sobre 10, basándose en el estado de la caja, el cartucho y el manual).

La aprobación por parte de un experto puede convertir una copia de “Pokémon” en una inversión de cientos de miles de dólares.

Videojuegos: objetos culturales

Coleccionar no es solo una afición de Dillon, sino también parte de su trabajo. Es el fundador y conservador del Museo de Videojuegos y Computadoras de la Universidad James Cook de Singapur, que traza la evolución del sector a través de una colección de 400 objetos de videojuegos.

Según Dillon, los videojuegos retro se han convertido en una especie de reliquia moderna, entrelazada con la nostalgia, la cultura pop y la historia tecnológica.

“Nos muestran realmente cómo evoluciona la tecnología con el tipo de gustos que teníamos hace años en materia de juegos”, dijo.

Un cliente compra juegos de “Pokémon” recién salidos al mercado en 1999 en Tokio. (Crédito: Yoshikazu Tsuno/AFP/Getty Images)

¿Cómo se mide el valor de los videojuegos?

Pero no todos los que conservan sus títulos antiguos de Nintendo o Sega se quedan con una fortuna. Hay muchos factores que determinan el valor de un videojuego, desde el número de unidades producidas y la región en la que se lanzó el juego, hasta si el cartucho viene en su caja original con todos los manuales intactos.

Los “santos griales” son las primeras ediciones sin abrir y envueltas en plástico de títulos emblemáticos. “Si lo abres, el valor del juego se reduce a la mitad”, explica Dillon.

La aparición de la clasificación profesional ha transformado el sector, facilitando a los compradores la evaluación del estado de sus compras. Y mientras que el coleccionismo de juegos era, en el pasado, un pasatiempo confinado a eBay, Reddit, grupos de Facebook y foros, el interés de las casas de subastas de alto perfil está ayudando a impulsar los precios al abrir el mercado a nuevos coleccionistas, desde los inversores de arte tradicionales, hasta los entusiastas de los cómics y las cartas coleccionables.

Según Illiana Bodnar-Horvath, jefa de marketing de la empresa de subastas de objetos de lujo Macey and Sons, el interés por los videojuegos retro refleja el creciente apetito de los inversores online por los “activos no tradicionales”, como los tenis de deporte, las cartas coleccionables y los tokens no fungibles (NFT).

“Recientemente, hemos visto un aumento de las solicitudes más eclécticas de nuestros clientes que buscan coleccionables únicos y raros”, dijo Bodnar-Horvath por correo electrónico, y agregó: “Creemos que la gente siempre invertirá en activos tradicionales como las acciones y los inmuebles, pero los activos alternativos son exactamente eso”.

Características que más llaman la atención y suben el valor

Más que los juegos con tiradas de producción limitadas, son los títulos clásicos de las franquicias más populares los que atraen las ofertas más altas. Dillon afirma que esto puede deberse en parte a que los nuevos coleccionistas están más dispuestos a invertir en personajes conocidos que apelan a su sentido de la nostalgia, como Mario, Cloud Strife de “Final Fantasy VII” o Link, el protagonista de “Zelda”.

La copia de Super Mario 64 de US$ 1,5 millones. (Crédito: cortesía de Heritage Auctions)

En la subasta de julio de Heritage Auctions, que generó US$ 8,4 millones (incluyendo las mencionadas ventas de “Super Mario 64” y “Legend of Zelda”), los títulos de Mario dominaron los lotes más importantes, junto con los primeros juegos de las series “Final Fantasy” y “Tomb Raider”.

Pero las leyes de la oferta y la demanda siguen vigentes. Por muy comunes que sean estos títulos, encontrar copias en condiciones casi perfectas en su envoltorio de plástico y caja originales sin abrir es otra historia. Y hay otros factores que pueden disparar el precio de venta: el cartucho de “Super Mario Bros” de US$ 2 millones para NES, por ejemplo, venía en una caja especial de exhibición con etiqueta, mientras que el juego “Legend of Zelda”, de US$ 870.000, era una copia rara de la primera edición.

El futuro del coleccionismo

Dado que la industria de los videojuegos se orienta hacia la venta digital, ya sea a través de plataformas de terceros como Steam o directamente a través de PlayStation Network y Nintendo Direct, es posible que la posesión de juegos físicos se convierta en algo del pasado.

Pero los desarrolladores de videojuegos ya tienen un ojo puesto en la próxima generación de nostálgicos.

Algunos han creado ediciones digitales para coleccionistas con ilustraciones, bandas sonoras o complementos exclusivos. Otros están mejorando sus ofertas físicas: Ubisoft lanzó recientemente una “Edición Legendaria” de US$ 800 del juego “Assassin’s Creed: Origins”, que incluía una estatua de resina de 29 pulgadas de altura de su protagonista, litografías firmadas por artistas del estudio y un mapa del mundo dibujado a mano, entre otros objetos de colección. Se pusieron a la venta menos de 1.000 copias en todo el mundo.

A medida que las ventas digitales se convierten en la norma, Dillon prevé que estos juegos físicos de edición limitada se conviertan en las próximas grandes piezas de colección. “Dentro de veinte años, los niños de hoy tendrán ingresos disponibles y (querrán) recrear una colección de juegos de cuando eran jóvenes (…), buscarán las ediciones de coleccionista que se lanzaron en su momento, pero que no tuvieron”.

Dillon no venderá sus juegos a corto plazo. “Todavía espero poder pasar mi colección a alguien, en algún lugar, y que alguien la aprecie”, dijo.

