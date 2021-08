Situación en Afganistán con los talibanes: esto es lo que debes saber

CNN - Spanish

(CNN) — Los talibanes se acercaron más a consolidar el control de Afganistán el domingo, un escenario que incluyó la entrada al palacio presidencial en Kabul horas después de que el expresidente Ashraf Ghani huyera del país.

La situación en rápida evolución ha provocado confusión y preocupación mientras Estados Unidos y gobiernos de todo el mundo contemplan el amargo final de casi dos décadas de guerra.

Esto es lo que necesitas saber sobre lo que sucedió este fin de semana y cómo llegamos aquí.

Así están las cosas

El palacio presidencial en Kabul fue entregado a los talibanes después de haber sido desocupado unas horas antes por funcionarios del gobierno respaldado por Estados Unidos. Los talibanes reclamaron el palacio con la presencia de tres funcionarios del gobierno afgano, según Al Jazeera, que transmitió los eventos en vivo. Un funcionario de seguridad de los talibanes dijo que se estaba llevando a cabo un “traspaso pacífico de instalaciones gubernamentales en todo el país”.

Otro habló brevemente en inglés para decir que anteriormente había estado detenido por Estados Unidos en Guantánamo, una afirmación que CNN no puede verificar de forma independiente.

¿Cómo es que los talibanes ganaron terreno tan rápido en Afganistán?

El presidente afgano huyó. Ghani salió del país el domingo rumbo a Tayikistán, dijeron dos fuentes a CNN.

El ministro de Defensa en funciones de Afganistán, el general Bismillah Mohammadi, criticó al presidente que huía en un breve tuit el domingo, escribiendo: “Nos ataron las manos a la espalda y vendieron la patria, maldito sea el rico y su pandilla”.

Embajada de Estados Unidos, evacuada. La madrugada del domingo, dos fuentes familiarizadas con la situación le dijeron a CNN que el plan era retirar a todo el personal estadounidense de la embajada en Kabul durante las próximas 72 horas. Pero horas más tarde, la mayoría del personal de la embajada de Estados Unidos había sido trasladado al aeropuerto de Kabul para volar fuera del país. La bandera de Estados Unidos ya no ondea sobre el edificio.

Gobiernos extranjeros luchan. El aeropuerto se ha convertido en el foco de mucha atención internacional a medida que los gobiernos extranjeros trabajan para evacuar a los ciudadanos.

Tras los informes de disparos en el aeropuerto, la embajada de Estados Unidos ordenó a todos los ciudadanos estadounidenses que aún se encontraban en el país que se refugiaran. “La situación de seguridad en Kabul cambia rápidamente, incluso en el aeropuerto”, dijo en una alerta de seguridad. “Hay informes de que el aeropuerto se incendió; por lo tanto, estamos instruyendo a los ciudadanos estadounidenses que se refugien en el lugar”.

Cómo llegamos aquí

La salida de Estados Unidos del país abrió un camino claro para que los talibanes se enfrentaran y derrotaran a las fuerzas de seguridad afganas. Muchas ciudades importantes cayeron con poca o ninguna resistencia, incluida la ciudad clave de Jalalabad, que los talibanes tomaron el domingo.

Los funcionarios de Biden admiten un error de cálculo. La rápida caída de las fuerzas nacionales y el gobierno de Afganistán ha sido un shock para el presidente Joe Biden y los altos miembros de su gobierno, quienes solo el mes pasado creían que podrían pasar meses antes de que cayera el gobierno civil en Kabul, lo que permitiría un período de tiempo después de que las tropas estadounidenses se marcharan para que se pusieran al descubierto todas las consecuencias de la salida.

El movimiento Talibán en Afganistán, en datos

Ahora, los funcionarios reconocen francamente que están sorprendidos por lo sucedido. “El hecho es que hemos visto que esa fuerza no ha podido defender el país”, dijo el secretario de Estado Antony Blinken a Jake Tapper de CNN en el programa “State of the Union”, refiriéndose a las fuerzas de seguridad nacional de Afganistán. “Y eso ha sucedido más rápido de lo que esperábamos”.

Qué viene después

El país se enfrenta ahora al regreso de los talibanes al poder, lo que, si es como lo fue en la década de 1990, significaría un deterioro de las libertades civiles, particularmente para las mujeres y niñas cuyas libertades crecieron bajo el gobierno civil.

Los grupos terroristas podrían reconstituirse pronto. En una sesión informativa para senadores el domingo por la mañana, el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley, dijo que los grupos terroristas como al Qaeda podrían reconstituirse en Afganistán antes de los dos años que los funcionarios de defensa habían estimado previamente en el Congreso debido a la reciente y rápida toma de poder de los talibanes, según un asistente del Senado informado sobre los comentarios.

La situación podría resultar en una creciente amenaza antiterrorista, justo cuando se acerca el vigésimo aniversario de los ataques de Al Qaeda del 11 de septiembre de 2001.

Tropas estadounidenses adicionales se dirigen a Afganistán. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, aprobó el domingo la entrada de 1.000 soldados estadounidenses más en Afganistán, indicó un funcionario de defensa a CNN, para un total de 6.000 soldados estadounidenses que estarán en el país pronto. Su misión principal es asegurar el aeropuerto de Kabul.

Los próximos pasos aún se debaten. Entre los principales asesores de la Casa Blanca se están llevando a cabo discusiones sobre cómo Biden debería abordar la crisis cada vez más profunda, dijeron funcionarios el domingo. Aún no se ha tomado una decisión final sobre si el presidente regresará a Washington desde Camp David, donde estaba de vacaciones.

Todo lo que debes saber sobre Afganistán, la “tumba de imperios”

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá el lunes. Se espera que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, informe al Consejo, con consultas privadas a continuación.

En declaraciones el viernes, Guterres pidió a los talibanes que detuvieran su ofensiva en Afganistán y no respondió directamente cuando se le preguntó qué les diría a quienes sienten que Afganistán ha sido abandonado por la comunidad internacional.

Espera el escrutinio del Congreso. Algunos legisladores ya exigen más información al gobierno sobre cómo su inteligencia pudo haber juzgado tan mal la situación en el terreno, o por qué no existían planes de contingencia más sólidos para evacuar a los estadounidenses y sus aliados.

Clarissa Ward, Tim Lister, Angela Dewan y Saleem Mehsud de CNN contribuyeron a este informe.

