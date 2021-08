Estados Unidos pronto podría llegar a más de 200.000 nuevos casos de coronavirus por día, advierte el director de los NIH

CNN - Spanish

Luis Ernesto Quintana Barney

(CNN) — Estados Unidos pronto podría ver más de 200.000 nuevos casos de covid-19 todos los días a medida que la variante delta se propague a un ritmo rápido, particularmente entre las personas no vacunadas, predijo el director de los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés).

“Me sorprendería si no superamos los 200.000 casos por día en las próximas dos semanas, y eso es desgarrador considerando que nunca pensamos que estaríamos de regreso en ese espacio nuevamente”, dijo el Dr. Francis Collins en Fox News Sunday.

“Eso fue enero, febrero, eso no debería ser agosto. Pero aquí estamos con la variante delta, que es tan contagiosa, y esta situación desgarradora donde 90 millones de personas aún no están vacunadas, que son presa fácil de este virus, y eso es el lío en el que estamos”.

¿Qué tiene de diferente la variante delta? Esto es lo que se sabe

Esa marca aún está muy lejos. Hasta el sábado, EE.UU. promedió alrededor de 129.000 casos nuevos diarios durante los últimos 7 días, un número que ha aumentado todos los días desde el 5 de julio, según datos de la Universidad Johns Hopkins. El país promedió por última vez más de 200.000 casos diarios en enero, antes de que las vacunas contra el covid-19 estuvieran ampliamente disponibles.

Entonces como ahora, el alarmante repunte ha reducido los recursos de salud a medida que muchos hospitales luchan por satisfacer la demanda de quienes necesitan atención médica crucial.

El mayor problema no es la falta de camas

“El sistema se está rompiendo”, dijo el sábado el analista médico de CNN, el Dr. Jonathan Reiner, a Jim Acosta de CNN.

“No son solo las camas. Muchos hospitales pueden encontrar camas en lugares como estructuras de estacionamiento o cafeterías. Pero se requiere de personas calificadas para atender esas camas. Y Estados Unidos tiene una escasez crítica de enfermeras de UCI, por lo que encontrar el personal calificado para cuidar de manera crítica los pacientes enfermos se vuelve cada vez más difícil”, explicó Reiner, profesor de medicina y cirugía en la Universidad George Washington.

Debido a que las personas mayores tienen tasas de vacunación mucho más altas (más del 90% de las personas de 65 años o más han recibido al menos una inyección) este aumento ha afectado particularmente a las poblaciones más jóvenes.

La tasa de nuevas hospitalizaciones entre personas de 30 años incrementó en casi un 300% durante el último mes, según un análisis de datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés). Las nuevas admisiones hospitalarias por covid-19 entre personas de 30 años son ahora las más altas desde que comenzó la pandemia, según los datos.

Los expertos en salud dicen que la solución es vacunar a la mayor cantidad de personas posible, porque las vacunas brindan una buena protección contra las enfermedades graves. Hasta el domingo, el 50,7% de la población de EE.UU. estaba completamente vacunada. Eso es el 59,3% de los elegibles para recibir una vacuna, según muestran los datos de los CDC.

“Vamos a tener que seguir vacunando a las personas para que ahora mismo, incluso en los estados en los que hay una buena proporción relativa de personas vacunadas, se tenga que hacer que la abrumadora proporción de personas se vacunen”, dijo el Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, el domingo en “Face the Nation” de CBS.

Inyección de vacuna adicional para los inmunodeprimidos y posiblemente otros

Los médicos trabajan en la intubación de un paciente con covid-19 en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Lake Charles Memorial Hospital el 10 de agosto de 2021 en Lake Charles, Louisiana.

También habrá más vacunas disponibles para algunas personas ya vacunadas.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) autorizó el jueves que se administre una dosis adicional de vacuna a personas con sistemas inmunitarios comprometidos, que pueden no tener una respuesta inmunitaria adecuada a la vacuna.

Los asesores de vacunas de los CDC votaron por unanimidad para recomendar la dosis adicional para algunas personas inmunodeprimidas el viernes. La directora de los CDC, la Dra. Rochelle Walensky, apoyó rápidamente la votación, lo que significa que las personas pueden recibir estas terceras dosis de inmediato.

La FDA autoriza dosis de refuerzo de la vacuna contra el covid-19 para ciertas personas inmunodeprimidas

Las vacunas de refuerzo también pueden estar disponibles pronto para otras personas, como las personas mayores, las personas en hogares de ancianos o incluso la población en general. A algunos funcionarios les preocupa que la variante delta pueda evadir parte de la protección de la vacuna.

“Existe la preocupación de que la vacuna pueda comenzar a disminuir en su efectividad durante meses, y delta es un problema desagradable para nosotros”, afirmó Collins. “La combinación de esas dos significa que es posible que necesitemos refuerzos, tal vez comenzando primero con los proveedores de atención médica, así como con las personas en hogares de ancianos y luego avanzando gradualmente”.

Fauci dijo que las vacunas aún brindan una fuerte protección, pero los funcionarios estudian el tema para determinar si se necesitan tales refuerzos.

“Entonces, si resulta que, a medida que ingresan los datos, vemos que necesitamos dar una dosis adicional a las personas en hogares de ancianos, en realidad, o personas mayores, estaremos absolutamente preparados para hacerlo muy rápidamente”, aseguró Fauci.

La manera en la que usas tu máscara es importante, dicen los expertos

A medida que las órdenes para usar máscaras en las escuelas se convierten en un tema polémico en los distritos del sur, los expertos quieren que los estadounidenses sepan la forma más segura en que los estudiantes deben enmascararse.

La analista médica de CNN, la Dra. Leana Wen, dijo que regresar a las escuelas de manera segura es posible.

“La calidad de las máscaras realmente importa”, le dijo a Pamela Brown de CNN el sábado. “No envíes a tu hijo a la escuela con una cubierta de tela para la cara. Utiliza al menos una mascarilla quirúrgica de tres capas e, idealmente, una N95 o KN95 si tu hijo tiene la edad suficiente y puede tolerarlo”.

Lo que hemos aprendido de la reapertura de las escuelas: las mascarillas funcionan

Michael Osterholm, director del Centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota, comentó algo similar.

“Utiliza una máscara con los medios más eficientes y efectivos que tiene. Estas son las máscaras N95”, le dijo a CNN.

Añadió que si bien Estados Unidos tuvo una escasez de suministro de esas máscaras durante el inicio de la pandemia, ahora hay una gran cantidad de ellas.

“Úsalas. Y cuando las uses, por favor no las uses debajo de la nariz … Eso no es más que un pañal para la barbilla. Y no te brinda ninguna protección”, afirmó.

Osterholm indicó que el covid-19 se transmite en gran medida por aerosoles, que son partículas diminutas en el aire. Explicó que si puedes oler el humo de un cigarrillo a 6 metros de distancia mientras usas la máscara, entonces necesitas una máscara de mayor calidad para una seguridad óptima.

