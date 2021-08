Peligroso calor récord “hornea” a EE. UU. en las dos costas

CNN - Spanish

Juan Pablo Elverdin

(CNN) — “Sí, es verano, pero este tipo de calor puede matar”.

Un severo recordatorio del Servicio Meteorológico Nacional, mientras el calor peligroso envuelve las costas este y oeste hasta el comienzo del fin de semana, coloca a casi la mitad del país bajo alertas de calor y potencialmente rompiendo temperaturas récord diarias.

“El noroeste y el noreste del Pacífico pueden esperar que se rompan los máximos históricos diarios tanto el jueves como el viernes, mientras que incluso más ubicaciones tienen una mejor oportunidad de observar temperaturas mínimas cálidas récord diarias”, dijo el Centro de Predicción del Tiempo.

Casi 58 millones de personas están bajo advertencias de calor excesivo, con las principales ciudades como Nueva York, Filadelfia, St. Louis, Kansas City, Seattle y Portland, incluidas en esta alerta de nivel más alto.

“Hoy presenta numerosos avisos de calor y algunos avisos de calor excesivo desde las llanuras centrales hasta el noreste. Los índices de calor en estas áreas oscilarán entre 37,8 y 43,3° C, con algunas ubicaciones de hasta 46 grados”, dijo el WPC.

El noroeste del Pacífico se enfrenta a otra ronda de calor seco

El calor está en toda la costa oeste, concentrándose en el noroeste del Pacífico una vez más. Se pronostica que las temperaturas en la región subirán de 6 a 12° C por encima del promedio y el calor seco y caliente persistirá hasta el comienzo del fin de semana.

“Las temperaturas del jueves incluso desafiarán algunos máximos históricos diarios en el noreste y el noroeste del Pacífico”, dijo el WPC.

Seattle estará alrededor de los 32° C el jueves y viernes y Portland incluso podría alcanzar los 38° C hasta el final de la semana. Esto creará condiciones especialmente peligrosas en una región donde muchos no tienen aire acondicionado.

Será la segunda gran ola de calor en el noroeste del Pacífico este verano. En junio, las temperaturas récord de todos los tiempos fueron superadas cuando en ciudades como Seattle se dispararon a 42° C, mientras que Portland se horneó bajo un opresivo y sin precedentes 46,6°C. Durante ese período, se informaron cientos de visitas a la sala de emergencias por síntomas relacionados con el calor y muertes de lo habitual.

Muchos pueden dirigirse al agua para buscar alivio del calor, pero al hacerlo, podrían enfrentar un nuevo peligro.

“El aire caliente no siempre significa agua caliente en lagos, arroyos u océanos. El agua a 13° C puede no parecer muy fría, pero puede ser mortal. Sumergirse en agua fría de cualquier temperatura se vuelve peligroso si no estás preparado para qué la exposición repentina puede afectar su cuerpo y cerebro”, advierte el NWS.

El calor corporal se pierde 25 veces más rápido en agua fría y puede resultar rápidamente en hipotermia. En las regiones costeras del noroeste del Pacífico, donde las altas temperaturas son poco comunes, muchas personas acuden en masa a las costas.

“Las altas tasas de visitas a la playa ocurrieron durante la ola de calor de junio y resultaron en un aumento de las tasas de rescate y muertes”, dijo el Servicio Meteorológico Nacional en Portland, Oregon.

Las temperaturas del aire más altas aumentan la posibilidad de sufrir un golpe de frío al entrar en el agua, lo que puede provocar que los músculos se pongan rígidos y las personas se ahoguen.

El récord de Seattle para la mayor cantidad de días consecutivos a 35°C o más es cuatro, y si el pronóstico de esta semana se mantiene, llegará a cinco.

Temperaturas sofocantes del noreste

En la otra costa, las alertas de calor abarcan el noreste desde Carolina del Norte hasta Maine hasta el final de la semana.

Los máximos de 32°C con valores de humedad relativa lanzan índices de calor por encima de los 38°C y traen un calor sudoroso y sofocante que podría romper récords diarios.

Las advertencias de calor excesivo incluyen las principales ciudades de Filadelfia, Nueva York y Boston hasta el viernes. Las temperaturas reales en Nueva York estarán alrededor de los 35°C y no caerán por debajo de los 32°C hasta el sábado. Washington podría alcanzar los 38°C el jueves y no ver temperaturas altas por debajo de los 32°C hasta el domingo.

“Un tramo de varios días de calor y humedad opresivos a peligrosos continúa hoy, y se espera al menos hasta el viernes. Hoy será el más peligroso en términos de calor y humedad con índices de calor que se pronostican hasta 43°C”, dijo el NWS de Boston el jueves.

La humedad en la región aumentará los valores de humedad relativa y hará que el clima cálido se sienta aún más caluroso.

“La principal preocupación de esta noche es la falta de alivio del calor. Es posible que partes de Filadelfia no caigan por debajo de los 27° C”, dijo el jueves NWS Filadelfia.

El calor persistente durante la noche puede ser peligroso y mortal, lo que aumenta las posibilidades de contraer enfermedades relacionadas con el calor.

“Esto es un problema porque estas temperaturas no permiten que el cuerpo se enfríe con éxito durante la noche”, dijo la meteoróloga de CNN Allison Chinchar. “La temperatura debe descender por lo menos a 27°C para que comience la recuperación. De hecho, una persona puede perder hasta 2 litros de líquido durante la noche a través del sudor si la temperatura no desciende por debajo de los 29°C”, agregó.

Las olas de calor costeras se producen después de un verano azotado por temperaturas récord. No están fuera de lo común, pero la magnitud de los eventos recientes tiene a los científicos del clima advirtiendo de lo que está por venir.

Las olas de calor son cada vez más calientes debido a la crisis climática. Con 2° Celsius de calentamiento global, las temperaturas más altas alcanzarían casi 3 grados Celsius (5 grados Fahrenheit) más altas que las olas de calor anteriores.

Abrasador en el sur y el medio oeste

El valle del río Mississippi también enfrentará temperaturas superiores a los 33°C durante los próximos días. El índice de calor incluso estará por encima de los 43°C en algunos lugares.

El índice de calor tiene en cuenta la humedad y la temperatura, creando una “sensación de temperatura”. El cuerpo humano produce sudor cuando se calienta para refrescarse, la humedad se evapora y enfría la piel. Pero cuando las condiciones son excesivamente húmedas, el sudor tiene problemas para evaporarse y se siente más caliente.

St. Louis y Kansas City están incluidos en las advertencias de calor excesivo el jueves debido a que los valores del índice de calor subieron a los 38°C. Las regiones cercanas del Medio Oeste cuentan con avisos de calor, donde el efecto de isla de calor urbano es menos intrusivo.

Los vecindarios con poca cobertura de árboles, pocas áreas con césped y mucho concreto pueden estar entre 6 y 9 grados más calientes que las áreas circundantes.

Kansas City verá “condiciones peligrosamente calientes con valores de índice de calor de hasta 43°C”, según el Servicio Meteorológico Nacional. Se pronostica que los mínimos nocturnos se mantendrán en los 27°C, lo que dará muy poco alivio al calor implacable.

