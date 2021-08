Cuatro educadores del Condado de Broward, Florida murieron con 24 horas de diferencia por complicaciones del covid-19

CNN - Spanish

(CNN) — En la semana previa al comienzo de las clases, cuatro educadores del condado de Broward, en Florida, han muerto con unas 24 horas de diferencia por complicaciones relacionadas con el covid-19, según informaron las autoridades educativas locales. Tres profesores y un asistente de enseñanza murieron por complicaciones relacionadas con el covid-19 en el lapso comprendido entre el lunes por la noche y el miércoles por la mañana, dijo a CNN la presidenta del sindicato de profesores de Broward, Anna Fusco.

Al menos tres de los educadores no estaban vacunados, dijo Fusco a WFOR, afiliada de CNN. El estado de vacunación del cuarto no se conocía de inmediato.

La presidenta de la Junta Escolar del Condado de Broward, Rosalind Osgood, estaba al tanto de la muerte de varios profesores, según dijo a CNN el viernes: “Recibimos información el martes que nos fue comunicada. Sé de tres de esos maestros que fallecieron por covid en el condado de Broward”.

“También me dijeron que no estaban vacunados”, dijo Osgood cuando se le preguntó si tres de los profesores no estaban vacunados.

Las muertes de los profesores se producen pocos días antes de que comiencen las clases en el condado de Broward, uno de los mayores distritos escolares del país, y en un momento en que los casos de coronavirus aumentan en Florida y otros estados, impulsados por la variante delta y las bajas tasas de vacunación. La confluencia está reavivando los debates sobre las estrategias de mitigación de covid-19 al comenzar un nuevo año académico.

Las escuelas públicas del condado de Broward han tenido 138 empleados que han dado positivo en la prueba de covid-19 desde el 1 de agosto, según el tablero de control de covid-19 del sistema escolar, que se actualizó el jueves. Las clases están programadas para comenzar la próxima semana, según el calendario escolar; los empleados iniciaron la planificación el miércoles.

El distrito escolar está utilizando fondos para incentivar al personal a vacunarse, dijo Osgood.

“Pero hay mucha gente que todavía no se ha vacunado”, dijo. “Y se está convirtiendo en algo mortal que no se vacunen”.

“Tienes que vacunarte”, dijo Osgood. “Esta enfermedad te matará o te dejará una complicación de por vida que no solo te afectará a ti, sino que también afectará a tu familia y a las personas que quieres y te importan”.

El distrito ya se había encontrado en los titulares en las últimas semanas por las medidas tomadas sobre los mandatos de uso de mascarillas: a principios de esta semana, la junta escolar votó para mantener un mandato de uso de mascarillas aprobado a finales del mes pasado, a pesar del decreto del gobernador Ron DeSantis que prohíbe efectivamente tal requisito en los distritos escolares.

El decreto, objeto de varias demandas, exigía a los departamentos de salud y educación del estado que establecieran normas que dieran a los padres, y no a las escuelas, la capacidad de elegir si sus hijos debían llevar mascarillas.

“Los ocho miembros de nuestra junta directiva estamos firmes en que no podemos tener gente en las escuelas sin mascarillas”, dijo Osgood a CNN este viernes, “porque sufrimos la reacción de la gente que muere por covid”.

“No se puede arriesgar la vida de las personas”, dijo. “Creemos firmemente que las vidas de nuestros estudiantes y del personal tienen un valor incalculable, y no estamos dispuestos a jugar a la ruleta rusa con sus vidas ni a correr el riesgo de perder gente por tener personas en las escuelas sin mascarillas”.

