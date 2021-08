Ashton Kutcher y Mila Kunis demuestran que su familia sí está a favor de bañarse

CNN - Spanish

urielblanco

(CNN) — Así es: los hijos de la pareja Kunis-Kutcher se bañaron.

Lo sabemos gracias a un divertido video que Ashton Kutcher publicó el miércoles en su cuenta oficial de Instagram en el que se ve a su esposa Mila Kunis de pie en el baño mientras sus hijos se limpian. (El video es seguro para que lo vean niños).

View this post on Instagram A post shared by Ashton Kutcher (@aplusk)

Esto es importante porque la pareja desató un gran debate después de que revelaran el mes pasado durante una aparición en un episodio del podcast “Armchair Expert” de Dax Shepard que no son muy partidarios de bañarse con frecuencia en su casa.

Ashton Kutcher y Mila Kunis dicen que no creen en bañar demasiado a sus hijos (ni ellos mismos se bañan tanto)

“Si puedes ver la suciedad en ellos, los limpiamos”, dijo Kutcher sobre el baño de sus hijos Wyatt, de 6 años, y Dimitri, de 4. “Si no, no tiene sentido”.

En el video que publicó el miércoles, el pie de foto decía: “Esto del baño se nos va de las manos”.

“Estás poniendo agua a los niños”, bromea Kutcher mientras Kunis se ríe. “¡¿Estás tratando de derretirlos?!”.

Kristen Bell y Dax Shepard “esperan el mal olor” para bañar a sus hijos

Luego hace que Kunis se ría más después de señalar que es la “cuarta vez esta semana”, y añade: “¡Sus grasas corporales van a ser destruidas!”.

Durante la aparición de la pareja en el podcast, el anfitrión Shepard le dijo a la copresentadora Monica Padman que usar jabón todos los días elimina los aceites naturales del cuerpo.

Los expertos se han pronunciado sobre la frecuencia con la que debemos bañarnos.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.