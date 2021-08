Roberta Kaplan, copresidenta de la junta directiva de Time’s Up, dimite a la luz del escándalo del gobernador Cuomo

CNN - Spanish

Alexandra Ferguson

(CNN) — La copresidenta de la junta directiva de Time’s Up, Roberta Kaplan, renunció a su cargo en la organización por los derechos de las mujeres después de que saliera a la luz que revisó el borrador de una carta que cuestionaba el carácter de Lindsey Boylan, una de las acusadoras de Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York.

“Nos hacemos responsables. Los acontecimientos de la última semana han dejado claro que nuestro proceso debe ser evaluado y tenemos la intención de hacerlo”, dijo la organización en un comunicado el lunes por la mañana.

“Robbie Kaplan, copresidenta de la junta directiva, abandonó la junta. Tanto nosotros como ella estamos de acuerdo en que es lo correcto y apropiado”, señalaron. CNN se puso en contacto con Kaplan para pedirle comentarios.

Kaplan, una destacada abogada progresista que representó al demandante en el caso de la Corte Suprema de Estados Unidos de 2013 que anuló una ley federal que definía el matrimonio como entre un hombre y una mujer, ha sido una figura clave de Time’s Up desde que se fundó a raíz de un reconocimiento nacional del acoso sexual y el maltrato a las mujeres en el lugar de trabajo. Fue cofundadora del fondo de defensa legal de la organización.

La semana pasada, la Fiscalía General de Nueva York, Letitia James, se refirió a ella en un informe en el que se detallan las acusaciones de 11 mujeres de acoso sexual a manos de Cuomo, quien ha negado cualquier infracción.

Los hallazgos clave del informe sobre acoso sexual del gobernador Andrew Cuomo y lo que sigue

Según el informe, Cuomo y un grupo de asesores trabajaron en una carta a principios de este año en respuesta a las acusaciones de Boylan.

Por indicación de Cuomo, su principal asesora, Melissa DeRosa, envió la carta a Kaplan para que la revisara. El informe dice que DeRosa, en ese momento, buscaba desacreditar a Boylan filtrando supuestamente registros de personal y participando en un esfuerzo por cuestionar el carácter de Boylan. La carta nunca se hizo pública.

“Según la Sra. DeRosa, la Sra. Kaplan leyó la carta al jefe del grupo de defensa Times Up, y ambos supuestamente sugirieron que, sin las declaraciones sobre las interacciones de la Sra. Boylan con colegas masculinos, la carta estaba bien”, dice el informe de la Fiscalía.

DeRosa, que dimitió a última hora del domingo, no ha respondido públicamente al informe de la Fiscalía ni a ninguna de las acusaciones sobre su papel. El comunicado del lunes de Time’s Up no aborda directamente ninguna de las conclusiones del informe del fiscal general, aunque dice: “Nos hacemos responsables”.

Cuomo dice que está “realmente arrepentido” por los comentarios que dice que fueron “malinterpretados como un coqueteo no deseado” tras denuncias de acoso sexual

“Los acontecimientos de la última semana han dejado claro que nuestro proceso debe ser evaluado y tenemos la intención de hacerlo. Necesitamos más transparencia sobre nuestra visión del cambio y necesitamos un proceso más inclusivo para involucrar a la comunidad de supervivientes en general, muchos de los cuales han pasado años haciendo el noble trabajo de luchar por las mujeres”, dice el comunicado.

CNN se puso en contacto con Boylan para conocer su reacción a la dimisión de Kaplan.

Cuomo niega las acusaciones contenidas en el informe y, hasta ahora, ha resistido las peticiones generalizadas de dimisión. El Comité Judicial de la Asamblea del estado de Nueva York se reunió el lunes para discutir los posibles pasos hacia la impugnación del gobernador de largo historial.

–Elizabeth Joseph de CNN contribuyó con este reportaje.

