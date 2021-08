Cómo comprobar tu estado de vacunación contra el covid-19 desde tu teléfono en EE.UU.

CNN - Spanish

(CNN) — La vacunación contra el covid-19 se está convirtiendo cada vez más en el boleto de entrada a restaurantes, gimnasios y espectáculos bajo techo, o todos los anteriores, si eres residente de la ciudad de Nueva York. En lugar de perder tu tarjeta de vacunación, puedes guardar tu estado de vacunación en tu teléfono para usarlo como evidencia para entrar a los espacios públicos. Tienes algunas opciones para confirmar tu estado de vacunación, desde códigos QR escaneables, a documentos que viven entre tus archivos digitales, versiones de “pasaportes digitales” que te pueden dar la entrada a lugares que solo permiten el ingreso a personas vacunadas.

Así es como puedes mantener el registro de tu vacunación en tu teléfono para que tu pequeña tarjeta de vacunación emitida por los CDC se pueda quedar tranquilamente en la seguridad de tu hogar.

Utiliza el proveedor autorizado de tu estado

Algunos estados permiten que sus residentes accedan al registro digital de vacunación: Arizona, Louisiana, Maryland, Mississippi, Dakota del Norte, Washington y Virginia Occidental, así como la ciudad de Washington, utilizan el servicio gratuito MyIR Mobile; los californianos pueden visitar myvaccinerecord.cdph.ca.gov para acceder a sus registros y los neoyorkinos pueden usar la aplicación Excelsior Pass, que utilizaremos como ejemplo.

Para usar Excelsior Pass:

Ingresa tu información personal en epass.ny.gov. Una vez que hayas verificado tu identidad, tendrás acceso a un pase con un código QR exclusivo para ti. Puedes añadir este pase digital a la app Excelsior Pass, disponible para iPhone y Android, o imprimirlo y llevarlo como copia física. Los usuarios de Excelsior Pass y My Vaccine Record de California recibirán un código QR que los negocios pueden escanear para confirmar que están vacunados contra el covid-19. Pero ambos servicios son específicos para sus estados, es decir, si no te vacunaste en California o Nueva York, entonces no podrás tener acceso a tu información desde estas aplicaciones.

Utiliza una aplicación de confianza

Varias aplicaciones que ya están en uso pueden guardar tu registro de vacunación, por ejemplo las que se usan para entrar por la seguridad de los aeropuertos o a eventos deportivos. Insider propone Clear, CommonPass y VeriFly como aplicaciones de buena reputación que pueden almacenar esta información (utilizaremos Clear como ejemplo, a continuación).

Las aplicaciones como Clear dependen de datos biométricos, es decir, escaneos detallados de tu rostro, para verificar la información, por lo que aplican las preocupaciones estándar de privacidad.

Para subir tu tarjeta de vacunación a Clear:

Primero debes crear una cuenta gratuita en Clear, si no cuentas con ella. Ingresa tu correo electrónico. La aplicación te pedirá una identificación con foto y luego escaneará tu rostro. Una vez que has verificado tu identidad, crea tu contraseña e ingresa a la aplicación. En el menú principal de la app, da clic en la opción “Add your Covid-19 vaccination” (“Añadir tu vacunación contra el covid-19″). Existen varias maneras de hacer esto: puedes escanear tu tarjeta directamente o añadir tu código QR si vives en California o Nueva York; puedes acceder con una cuenta de Walmart si te vacunaste en una farmacia del supermercado o puedes ingresar con tu cuenta de algunos proveedores de servicios de salud. Si vas a escanear tu tarjeta de vacunación, colócala de frente dentro de los márgenes que ves en la pantalla. Una vez que tomes la foto, la app te pedirá que llenes la información sobre el nombre de la vacuna que recibiste, las fechas de tus dosis y la ubicación donde te vacunaste. Una vez que ingreses la información, la app generará un código QR escaneable para comprobar tu estatus de vacunación.

Escanea tu tarjeta con tu teléfono

Si tu estado no utiliza una aplicación para verificar el estado de vacunación, Nicole Nguyen del diario The Wall Street Journal sugiere escanear tu tarjeta de vacunación con la cámara de tu teléfono. Los dispositivos iPhone y Android cuentan con capacidad de escaneo.

Los usuarios de iPhone pueden escanear su tarjeta directamente, sin necesidad de descargar una aplicación.

Abre la app Notes. Crea una nueva nota y ponle como título “Vacuna covid-19”, para que sea fácil de encontrar. Bajo el título, da clic en el ícono de la cámara. Saldrá un menú pop up, selecciona “escanear documento”. Posiciona tu cámara sobre el frente de tu tarjeta de vacunación hasta que se enfoque correctamente y escanee la imagen, luego da clic en el botón que se encuentra en el centro de la parte inferior de la pantalla para capturar la imagen. Tu iPhone deberá reconocer el documento escaneado como tu tarjeta de vacunación. La nota se guardará de manera automática.

Los usuarios de Android requieren descargar Google Drive. (Los usuarios de iPhone también pueden usar la app de Google Drive, si cuentan con ella).

Abre Google Drive. Toca el símbolo de “añadir” y luego el ícono de cámara para escanear. Posiciona tu cámara sobre tu tarjeta de vacunación hasta que enfoque correctamente y escanee la imagen. Guarda tu documento haciendo clic en el ícono de paloma.

Los registros digitales de vacunación podrían ser la forma más conveniente de comprobar tu estatus de vacunación contra el covid-19 en el futuro, y tu boleto de regreso a la normalidad.

