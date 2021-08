ANÁLISIS | ¿Dimitirá Cuomo tras las acusaciones de acoso sexual? Los hombres poderosos tienen un historial de no retroceder

CNN - Spanish

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN) — Hay hombres muy poderosos en la política. Y a menudo son recompensados por no tener vergüenza.

Que el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, un demócrata, aún no haya renunciado a su cargo, pone su ego y su descaro en la liga con Donald Trump y Bill Clinton, otros dos políticos estadounidenses acusados de irregularidades pero que no se echaron atrás, ni renunciaron.

Cuomo es un acosador en serie, según su propia fiscal general estatal, que investigó las denuncias de acoso sexual e intimidación que surgieron por primera vez el año pasado y llevó a cabo una investigación exhaustiva.

Si bien la fiscal general de Nueva York, Letitia James, no recomendó acciones legales penales contra Cuomo, sí identificó un “cuadro profundamente perturbador pero claro” de acoso sexual, un ambiente de trabajo hostil e intimidación para quienes se presentaron.

Eso no es algo único. No es solo acusador. Se trata de un presunto acoso a empleados estatales actuales y anteriores, junto con personas fuera del gobierno. Son 11 afirmaciones creíbles.

“Creo en las mujeres. Y creo en estas 11 mujeres”, dijo James.

Lee el informe completo de 168 páginas aquí en inglés.

Cuomo niega las acusaciones. Respondió a dos de ellas en un discurso grabado, donde dijo que una acusación era un caso de intenciones equivocadas y otra era simplemente falsa. Seguramente tiene una explicación para las otras nueve. También trató de parecer respetuoso con sus acusadores y, al mismo tiempo, negó sus afirmaciones. Respondiendo a una acusación en The New York Times de que besó a una mujer que no quería ser besada en una fiesta, mostró fotos de él mismo besando y tocando a todo tipo de personas y argumentó que besar y tocar son una señal de calidez de la que aprendió de su madre y su padre.

“Hay cientos, si no miles, de fotos mías usando exactamente el mismo gesto. Lo hago con todos. Blancos y negros, jóvenes y viejos, heterosexuales y LGBTQ, personas poderosas, amigos, extraños, personas que conozco en la calle”, dijo el gobernador.

Cuomo puede creer genuinamente que es inocente y el objetivo de un ataque político. Clinton pudo haber creído lo mismo cuando fue demandado por acoso y más tarde, cuando el Informe Starr descubrió su infidelidad en la Casa Blanca. Trump ha dicho que es el objetivo de múltiples “cacerías de brujas”, esa extraña frase a la que se ha aferrado y que usa cuando varias mujeres lo acusan de acoso o algo peor, lo que él niega.

En los casos anteriores, ganó el tribalismo

Clinton se negó a renunciar y salió del proceso de juicio político más fuerte que nunca. Los demócratas en el Senado lo protegieron de la destitución. De hecho, su índice de aprobación aumentó.

Trump usó las acusaciones contra Clinton para desviarse de las acusaciones en su contra en 2016. Luego se negó a retirarse de las elecciones presidenciales de 2016, disparó a la luna y fue elegido después de hablar sobre agarrar a las mujeres por los genitales en un audio filtrado poco antes del día de las elecciones. Sobrevivió a todo.

El libro de jugadas que escribieron Clinton y Trump, y que Cuomo parece estar siguiendo, es algo como esto: negar, desviar, no renunciar ni retroceder.

A diferencia de, digamos, el senador Al Franken, el exsenador de Minnesota que fue empujado a renunciar en el apogeo del ajuste de cuentas #MeToo en 2017, esencialmente poniendo fin a su carrera política a pesar de que afirmó que algunas de las acusaciones no eran ciertas.

La diferencia para Cuomo puede ser que su propio partido se está volviendo contra él, como lo hicieron los demócratas contra Franken.

El presidente Joe Biden pidió a Cuomo que dimitiera tras los hallazgos del informe el martes. Antes que él, lo hicieron fuertes actores del poder demócrata de Nueva York, incluidos ambos senadores, y numerosos miembros del Congreso, incluida la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

El alcalde de la ciudad de Nueva York también ha pedido un juicio político en su contra.

El gobernador de Missouri, Eric Greitens, se encuentra entre los políticos caídos en desgracia que enfrentan acusaciones de conducta sexual inapropiada. Sin embargo, no renunció en 2018 hasta que fue acusado de un delito grave de manipulación de computadoras relacionado con la lista de donantes de su campaña. Los cargos en su contra, que el fiscal de circuito de St. Louis dijo que no habrían sido lo suficientemente graves como para merecer una pena de cárcel, fueron retirados. Admitió haber tenido una aventura, pero negó las acusaciones de chantaje y violencia sexual.

Pero incluso ese no fue el final de la carrera de un hombre caído en desgracia. Greitens se postula para el Senado de Estados Unidos en Missouri este año, con la ayuda de aliados de Trump como Kimberly Guilfoyle, la novia de Donald Trump Jr.

Parece poco probable que Cuomo, en la cima de la política de Nueva York durante años, tenga otro puesto por elección popular en su carrera. Un término medio para él podría ser cumplir el resto de su mandato y no postularse para la reelección el próximo otoño. Eso es asumiendo que la Legislatura estatal no lo impugna y lo destituye primero.

Independientemente, pidió una investigación, quizás esperando que limpiara su nombre. Hizo lo contrario.

Cambiando de tema, ¿qué otra cosa hay en la agenda?

Moratoria de desalojo — La administración Biden anunció que se implementará una nueva moratoria de desalojo selectivo en lugares de alta propagación de covid. Lo impondrán sin el voto en el Congreso solicitado por la Corte Suprema. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. Indican que casi el 58% del país (y sigue creciendo) tiene una transmisión “alta”. Esto podría dar lugar a una interesante sentencia de la Corte.

Viajes — Los CDC agregaron 16 ubicaciones internacionales a su lista de riesgo de viaje por covid-19 “muy alto”.

Hospitalizaciones — Por primera vez desde febrero, más de 50.000 pacientes con covid-19 están hospitalizados, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Eso es el triple de la cifra de hace un mes.

Uso de mascarillas — Utah no requerirá máscaras en las escuelas. Pero está comprando máscaras KN95 para dárselas a los niños.

Mandatos — El distrito escolar del condado de Broward de Florida revierte su mandato de uso de mascarillas después de la amenaza de financiación del gobernador.

Tyson Foods supera los requisitos de vacunas — La mayoría de las empresas, como Walmart, imponían requisitos centrados en su personal corporativo, no en sus trabajadores de primera línea. El productor de carne Tyson Foods, sin embargo, requerirá la vacuna de todos, pero aún debe negociar con los sindicatos en algunas plantas.

La oposición de los sindicatos a los requisitos de vacunas es una historia emergente importante, especialmente entre algunos sindicatos de maestros, que lucharon por regresar al aula cuando no había vacuna, y ahora están luchando contra el requisito de vacunas. ¡Es difícil tener las dos cosas!

