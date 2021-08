El pesimismo ante la pandemia vuelve a aumentar en EE.UU., de acuerdo con una nueva encuesta

CNN - Spanish

(CNN) — La preocupación de los estadounidenses por el coronavirus vuelve a aumentar tras haber alcanzado su punto más bajo en la pandemia, según dos encuestas publicadas el lunes.

Aun así, la preocupación sigue siendo mucho menor que durante gran parte del año pasado, y en muchos casos, los que ya están vacunados expresan una preocupación más aguda que los que aún no se han vacunado.

Según una nueva encuesta de Gallup, solo el 45% de los estadounidenses afirma que la situación del coronavirus en EE.UU. está mejorando, lo que supone un descenso significativo con respecto al 89% que pensaba que las cosas estaban mejorando en junio. Los resultados marcan la primera vez este año que el pesimismo de los estadounidenses sobre la pandemia supera su optimismo, aunque la creencia de que la situación está mejorando sigue siendo más alta que en cualquiera de las encuestas de Gallup sobre la cuestión el año pasado. En junio, solo el 17% del público esperaba que la interrupción de los viajes, la escuela, el trabajo y los eventos públicos en EE.UU. continuara en 2022; ahora, el 42% lo hace.

Las preocupaciones personales de los estadounidenses sobre el covid-19 también han aumentado, según la encuesta, aunque de forma menos dramática. Solo el 29% dice estar algo preocupado por contraer el virus, lo que supone un aumento con respecto al 17% del mes pasado, pero muy por debajo de las mayorías que dijeron lo mismo durante la mayor parte del año pasado.

Los resultados se producen en medio de un nuevo aumento de los casos impulsado por la rápida propagación de la variante delta, que ha enviado a los hospitales una oleada de pacientes, en su mayoría no vacunados, y ha estimulado la vuelta a la obligación de usar mascarilla en algunos lugares. El ritmo de nuevas vacunaciones también repuntó en las últimas dos semanas.

En particular, la encuesta encuentra “pocos indicios de que la gente esté modificando su comportamiento” con respecto a principios de este verano para evitar el virus, ya que los porcentajes de público que se aíslan actualmente, que evitan las multitudes o los lugares públicos, que optan por no asistir a pequeñas reuniones y que no utilizan el transporte público se mantienen similares a los de junio. En la encuesta más reciente, por ejemplo, el 40% dice que está evitando eventos con grandes multitudes, prácticamente idéntico al 39% que se mantenía alejado de esos eventos el mes anterior.

Aunque el virus supone un peligro mucho mayor para los que no están vacunados que para los que sí lo están, un tercio de los estadounidenses vacunados dicen estar al menos algo preocupados, frente al 20% de los que no están vacunados.

Los resultados de Gallup reflejan en gran medida los de un sondeo de la Universidad de Monmouth publicado también el lunes, según el cual el 65% de los estadounidenses dicen ahora estar al menos algo preocupados por la nueva oleada provocada por las bajas tasas de vacunación, lo que supone un aumento con respecto al 57% que dijo lo mismo en junio. Alrededor de la mitad de los estadounidenses, el 53%, dice estar al menos algo preocupado por la posibilidad de que alguien de su familia enferme gravemente a causa del brote de coronavirus, frente al 42% de la encuesta anterior de Monmouth.

La preocupación específica por las nuevas variantes del coronavirus es mayor entre quienes ya están vacunados: el 48% de los estadounidenses dicen estar al menos algo preocupados por la posibilidad de contraer una nueva variante, cifra que se eleva al 57% entre las personas que han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el covid y se reduce a solo el 16% entre los que dicen que se niegan a vacunarse. Pero el 47% de los que no están vacunados y planean vacunarse o están indecisos también expresan su preocupación por las nuevas variantes, un hallazgo que coincide con el reciente aumento de las tasas de vacunación en los estados en los que la vacunación se ha retrasado.

Alrededor de la mitad del público, el 52%, dice que apoyaría que su estado instituyera o reinstituyera las normas sobre mascarillas y distanciamiento social en su estado, mientras que el 46% se opone, un resultado alcanzado antes de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) anunciaran la semana pasada las guías actualizadas sobre el uso de mascarillas.

Una escasa mayoría de estadounidenses sigue diciendo que tanto el presidente Joe Biden como el gobernador de su estado están haciendo un buen trabajo al enfrentarse a la pandemia, según Monmouth. Una mayoría del 55% de los estadounidenses dice que Biden está haciendo un buen trabajo en la lucha contra el brote de coronavirus, un 54% dice lo mismo del gobernador de su estado y un 57% valora positivamente las agencias sanitarias del gobierno federal. Sin embargo, solo un tercio de los encuestados afirma que el público estadounidense está haciendo un trabajo comparable.

Un poco menos de la mitad del público, el 46%, dice que la mayor parte del aumento del número de casos de covid-19 se debe a que las personas no se han querido vacunar, y aproximadamente siete de cada 10 creen que el rechazo a las vacunas ha influido al menos en cierta medida.

Gallup encuestó a 3.475 adultos estadounidenses entre el 19 y el 26 de julio, utilizando un panel en línea representativo a nivel nacional, con un margen de error de muestreo de ±2 puntos porcentuales. Monmouth encuestó a 804 adultos del 21 al 26 de julio, mediante llamadas telefónicas realizadas por entrevistadores en directo, con un margen de error de muestreo de +/- 3,5 puntos porcentuales.

