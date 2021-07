Simone Biles: “No quería arriesgar una medalla por mis errores”

CNN - Spanish

César López

Centro de Gimnasia de Ariake Gymnastics Center, Tokio (CNN) Simone Biles se retiró del evento por equipos de gimnasia femenina, confirmó el Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos a CNN. Estados Unidos se quedó con la medalla de plata.

Un equipo de CNN que asistió al evento vio a Biles sentada al margen en un chándal con el pie en el cinturón. Después del evento Biles aseguró que no tiene un problema físico y su salida fue para beneficiar al equipo.

“Afortunadamente no me lesioné y por eso di un paso atrás porque no quería hacer algo tonto y lesionarme. Pensé que era mejor si las chicas se hicieran cargo e hicieran el resto del trabajo, lo cual hicieron absolutamente”.

Biles reconoció la presión que han significado estos Juegos, los cuales calificó de estresantes y acusó a difernetes variables como la flata de público y lo largo que ha sido el proceso para llegar hasta Tokio como factores incidentes en la presión que cargan los atletas.

“Han sido realmente estresantes estos Juegos Olímpicos. Creo que, en general, no tener una audiencia: hay muchas variables diferentes que entran en juego. Ha sido una semana larga, un largo proceso olímpico. Ha sido un año largo, así que muchas variables diferentes. Creo que estamos demasiado estresados. Deberíamos estar aquí divirtiéndonos”.

Biles estaba buscando sumar a su botín de cuatro medallas de oro ganadas en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

El momento del retiro

Biles se retiró de la final por equipos femeninos después de dejar el campo para ser atendida por el entrenador. Regresó con un pie fuertemente atado, pero no calentó para barras asimétricas, el segundo aparato de EE. UU. Jordan Chiles empezó a calentar para tomar el lugar de Biles. Biles estaba buscando sumar a su botín de cuatro medallas de oro ganadas en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

“Simplemente sentí que sería un poco mejor hacerme a un lado y trabajar en mi atención plena. Sabía que las chicas harían un gran trabajo y no quería arriesgar una medalla por mis errores, porque ellas trabajaron demasiado duro para eso “, aseguró la múltiple campeona del mundo en una conferencia de prensa después del evento.

Estados Unidos buscaba por tercera ocasión consecutiva quedarse con la prueba femenina por equipos, pero la salida de Biles impactó el desempeño del equipo. Las gimnastas rusas en representación del Comité Olímpico Ruso, se quedaron con el oro y Gran Bretaña aseguró el bronce en una decisión apretada ante las italianas.

