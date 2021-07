Cuánto suman, de dónde provienen y cuál es la importancia de las remesas para la economía de Cuba

CNN - Spanish

Germán Padinger

(CNN Español) — Tras una serie de protestas históricas por la situación económica y la escasez en Cuba, que tuvieron lugar la semana pasada en diferentes ciudades del país, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó este lunes examinar la política de su gobierno sobre las remesas enviadas desde su país a la isla, en un intento de paliar la situación.

Biden había dicho la semana pasada que bajo las circunstancias actuales, las remesas –los envíos de dinero desde el extranjero a sus parientes cubanos en la isla– terminarían en manos del gobierno de Cuba. Desde finales de 2020 las remesas oficiales han estado bloqueadas por las sanciones de Estados Unidos.

Cómo “Patria y Vida” se convirtió en el himno de las protestas antigubernamentales en Cuba

La Casa Blanca ha estado presionada desde hace tiempo para relajar la dura política contra Cuba implementada por el expresidente Donald Trump, quien promulgó algunas de las medidas económicas más estrictas contra la isla en décadas, restableció las restricciones de viaje y, antes de dejar el cargo, nombró a Cuba como un Estado patrocinador del terrorismo.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha culpado a estas medidas y en general al embargo de Estados Unidos por las recientes protestas ante la situación económica. En declaraciones en la televisión cubana, Díaz-Canel dijo que se le explicó a la población que iban a “entrar en un período difícil, de dificultades y carencias económicas” desde el 2019 cuando se comenzaron a aplicar las “medidas restrictivas” y una “política de sanciones” en el gobierno de Trump.

Bajo la administración de Obama, en la que Biden sirvió como vicepresidente, se había visto un deshielo de las relaciones, con reapertura de embajadas y la relajación de algunas restricciones vigentes, y muchos esperaban lo mismo del actual gobierno, especialmente en lo referido a las remesas.

El peso de las remesas

¿Pero, en concreto, a cuánto ascienden estas remesas, de qué países provienen y qué tan importantes son para la economía de Cuba?

Según estimaciones de Diálogo Interamericano, un “think tank” de asuntos internacionales con sede en Washington, que fueron enviadas a CNN en Español por el analista Manuel Orozco, Cuba recibió en 2019 remesas por un valor de más de US$ 2.055 millones,, lo que constituye un 2% de PIB de Cuba, según datos oficiales.

La Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba no publica informes sobre remesas formales e informales en el país.

De un total de casi 4 millones de hogares en Cuba, 1.042.451 recibieron remesas en el período (aproximadamente un 26%), a un promedio de US$ 2.210 por hogar, según Diálogo Interamericano.

Estados Unidos es el origen principal de estas remesas, concentrando poco más de US$ 1.721 millones, o un 83,72% del total. Le sigue España, donde se originan remesas por un valor de US$ 178,2 millones (8,67%), mientras que del resto del mundo llegan remesas por un valor de US$ 156,4 millones (7,61%).

La economía de la isla, gobernada por el régimen comunista, se ha visto afectada tanto por la pandemia como por el aumento de las sanciones impuestas por Estados Unidos.

El informe señala además que del total de 1.654.684 de cubanos (según estimaciones de 2019) viviendo en Estados Unidos, el 65% de los adultos envía remesas a familiares en Cuba, según Diálogo Interamericano.

Envíos informales

El analista Manuel Orozco, miembro de Diálogo Interamericano, recordó este miércoles a Café CNN que más del 60% de las remesas enviadas a Cuba ocurren de manera informal, a través de lo que se conoce en la isla como “mulas” o “viajeros”, y no aportan dinero al gobierno.

“Hay alrededor de 800.000 transacciones de remesas mensualmente, de las cuales unas 300.000 ocurren oficialmente, a través de medios como Western Union o MoneyGram, entre otras”, señaló. “El gobierno se queda, a través de esas transacciones, con unos US$ 2 por cada una, es decir pueden estar haciendo máximo US$ 1 millón mensual”.

Las transferencias de remesas oficiales son además controladas por Fincimex, empresa financiera perteneciente al Estado de Cuba, resalta Orozco. Sancionada en 2020 por Estados Unidos, es por esta razón que las remesas han sido afectadas por la reciente política de Washington.

El analista recuerda, al respecto, que Fincimex es una “autoridad financiera que ejecuta y controla todo el pago de transferencias financieras internacionales, y eso incluye operaciones que realizan el ejército cubano, la policía y otras entidades estatales”.

Cubanos piden a Biden medidas para regular remesas a la isla perspectivas buenos aires 4:29

El impacto de la pandemia

Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la economía de Cuba se habría contraído un 8,5% en 2020 por causa de las restricciones y la caída en la actividad económica producto de la pandemia de covid-19.

Omar Everleny Pérez Villanueva, doctor en Ciencias Económicas y profesor titular de la Universidad de la Habana, remarcó a CNN Radio Argentina especialmente el golpe al turismo.

“Una de las variables clave era el desarrollo del turismo internacional y de pronto eso desapareció. En 2020 recibimos apenas el 6% de los turistas que se recibían anteriormente. Para este año, se esperan aún muchos menos. Las fuentes se han cortado”, señaló.

Además de las sanciones a Fincimex, las restricciones de viaje han golpeado con fuerza especialmente al envío de remesas, al impedir el movimiento de dinero a través de las “mulas” o “viajeros”.

Orozco dijo a CNN que la caída en remesas en 2020 se estima en 16%, aunque podría ser más debido al cierre de aeropuertos y fronteras y su impacto en el movimiento de personas.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.