ANÁLISIS | El deportista favorito de Trump se burló de la ‘Gran Mentira’ ante el hombre que venció al expresidente

CNN - Spanish

Alexandra Ferguson

(CNN) — Este martes no fue un buen día para Donald Trump. Su deportista favorito fue a la Casa Blanca a celebrar que había ganado la Super Bowl… y Trump no estaba allí. ¿Y lo que es peor? ¡Se rieron de él!

Sí, Tom Brady, el famoso quarterback de los Tampa Bay Buccaneers, campeones del Super Bowl, estuvo en la Casa Blanca para celebrar dicha victoria con el presidente Joe Biden.

Los Tampa Bay Buccaneers ganan el Super Bowl y Tom Brady amplía su leyenda

Y sí, Brady, que no es precisamente conocido por su sentido de la comedia, se burló de la continua insistencia de Trump en que ganó las elecciones de 2020.

“No hay mucha gente que piense que podríamos haber ganado. De hecho, creo que alrededor del 40% de la gente todavía no cree que hayamos ganado. Lo entiende, señor presidente?”, dijo Brady entre risas. “Lo entiendo”, rió Biden.

¿Sabes quién probablemente no se reía? Donald John Trump. Trump no ha ocultado sus sentimientos por Brady a lo largo de los años.

“¡Qué increíble remontada y victoria de los Patriots!”, tuiteó Trump después de que los Patriots de Nueva Inglaterra ganaran el Super Bowl de 2017. “¡Tom Brady, Bob Kraft y el entrenador B son ganadores totales!”

Trump fue aún más efusivo en un tuit en septiembre de 2015: “Felicidades a Tom Brady por otra gran victoria: ¡Tom es mi amigo y un triunfador total!”. Y en 2014: “¡Tom Brady es un buen amigo mío, un gran jugador, un gran tipo y un ganador total! Fantástica victoria de regreso. ¡Esto es lo que nuestro país necesita!”.

Ya te haces una idea. A Trump le gusta Brady. Muchísimo.

ANÁLISIS | Las nuevas revelaciones sobre Trump subrayan que su peligro sigue intacto

Brady por su parte, ha dicho que los dos hombres son amigos y que apoyó a Trump en 2016. Pero en una entrevista con Howard Stern en la primavera de 2020, pareció retractarse de ese apoyo. Aquí está la parte clave:

“Todo el aspecto político llegó, y creo que quedé metido en muchas de esas cosas porque fue muy polarizante en el momento de las elecciones. Fue incómodo para mí. No puedes deshacer las cosas, no es que vaya a deshacer una amistad, pero el apoyo político es totalmente diferente al apoyo de un amigo”.

Si Brady y Trump siguen siendo amigos o no es difícil de saber. Lo que no es difícil de saber es que Trump se sentirá dolido y ofendido no solo por el hecho de que Brady haya ido a la Casa Blanca a celebrar un Super Bowl con Joe Biden, sino también por el hecho de que “Tom Terrific” lanzara un tiro directo a la “Gran Mentira”.

El punto: Si no crees que Trump a) vio esto o b) se preocupa profundamente por ello, entonces no conoces a Trump.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.