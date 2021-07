La variante delta es tan contagiosa que es muy probable que quienes no se han vacunado la contraigan, dice experto

CNN - Spanish

(CNN) — Millones de estadounidenses están poniendo en peligro su salud, libertad y finanzas al no vacunarse y al exponerse al riesgo de la cepa de coronavirus más infecciosa hasta el momento, dicen funcionarios de salud federales actuales y de administraciones anteriores.

“La mayoría de las personas o se vacunan o se han infectado previamente, o contraerán esta variante delta”, dijo el domingo el Dr. Scott Gottlieb a “Face the Nation” de CBS.

“Y para la mayoría de las personas que contraen esta variante de delta, será el virus más grave que contraigan en su vida en términos del riesgo de llevarlos al hospital”, dijo Gottlieb, quien fue comisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) durante la administración Trump.

Para aquellos que no están completamente vacunados, “la calidad de las mascarillas marcará la diferencia con una variante que se propaga de manera más agresiva, como lo hace delta, donde las personas son más contagiosas y exudan más virus”, dijo.

En una investigación publicada en línea, los científicos que examinaron 62 casos de la variante delta encontraron cargas virales aproximadamente 1.260 veces más altas que las encontradas en 63 casos de la ola epidémica temprana en 2020.

La variante delta también está enviando a los hospitales a personas más jóvenes y previamente sanas —la gran mayoría de los cuales no han sido vacunados— dicen médicos en varios estados que sufren oleadas de covid.

“El virus de este año no es el virus del año pasado”, dijo la Dra. Catherine O’Neal, especialista en enfermedades infecciosas del Centro Médico Regional Our Lady of the Lake en Baton Rouge, Louisiana.

“Está atacando a personas de 40 años. Está atacando a nuestros padres y abuelos jóvenes. Y se está apoderando de nuestros hijos”, dijo O’Neal. Dijo que su unidad covid-19 ahora tiene más pacientes de 20 años que antes estaban sanos.

“Tienes que vacunarte”, dijo O’Neal. “Esa es la única forma de acabar con esto. Mascarillas y mitigación, no lo van a detener. Va a ser la vacunación”.

Las vacunas pueden salvar vidas

Desde febrero, el 97% de los casos y las muertes relacionadas con covid-19 en Louisiana se produjeron entre personas que no estaban completamente vacunadas, dijo el viernes el gobernador John Bel Edwards.

Como con cualquier vacuna, un pequeño porcentaje de personas vacunadas puede contraer una infección irruptiva. Pero es literalmente imposible contagiarse de covid-19 con cualquiera de las vacunas que se usan en Estados Unidos porque ninguna de ellas tiene ningún coronavirus.

“Incluso si tiene una infección estando vacunado, que, nuevamente, ocurre en una minoría muy pequeña de personas, es probable que sea una infección leve o asintomática”, dijo a CNN el Dr. Vivek Murthy, director de servicios de Salud de Estados Unidos.

Pero la mayoría de los estadounidenses no están completamente vacunados. Hasta el domingo, solo el 48,6% de los estadounidenses estaban completamente vacunados, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC).

Muchos estadounidenses no han sido vacunados debido a la desinformación, lo que “nos quita nuestra libertad y nuestro poder para tomar decisiones (informadas) para nosotros y nuestras familias”, dijo el director de servicios de Salud.

Ahora, las infecciones de la variante delta se han extendido a los 50 estados.

En el condado de Los Ángeles, la tasa de nuevos casos de covid-19 ha aumentado un 300% desde el 4 de julio, dijo el Departamento de Salud del condado. Las hospitalizaciones por covid-19 se han más que duplicado con respecto al mes anterior.

El aumento de nuevos casos de covid-19 y hospitalizaciones llevó a los funcionarios del condado a restablecer un mandato de mascarilla para interiores.

‘Estaba en la mejor condición física de su vida’, luego murió de covid-19

Rachel Maginn Rosser perdió recientemente a su madre de 63 años a causa de covid-19. Rosser, una enfermera, dijo que cree que su madre todavía estaría viva si hubiera sido vacunada.

“Estaba en la mejor forma de su vida. Hacía ejercicio cinco veces a la semana con un entrenador personal”, dijo Rossner el sábado. “Le encantaba salir y divertirse. Era una mariposa social. Y se enfermó, y fue un lento declive a partir de ahí”.

Kim Maginn tuvo dolor de garganta y fiebre durante aproximadamente una semana, dijo su hija Rosser, que vive en Arkansas. Maginn se “sorprendió” cuando fue al médico el mes pasado y descubrió que no era estreptococo, sino covid-19.

Arkansas tiene una de las tasas de vacunación más bajas del país, según los CDC.

Y con los pacientes de covid-19 llenando camas de hospital, Rosser dijo que se sentía “impotente” porque no pudo visitar a su madre cuando estaba en una unidad de cuidados intensivos.

“Tuve que quedarme fuera de su habitación y llamarla a su teléfono celular para hablar con ella”, dijo. “Se veía muy pequeña en la cama. Le costaba hablar porque le costaba respirar”.

Rosser dijo que su madre no se vacunó porque creía que, como no se había infectado hasta el momento, no se iba a enfermar.

Dijo que le suplicó a su mamá que se vacunara.

“Probé varias tácticas diferentes. Le expuse todos los hechos. Traté de suplicarle a su lado emocional: ‘¿Qué haríamos sin ti? ¿Podrías imaginar nuestra vida sin ti?'”, dijo Rosser.

“Una parte de mí desearía haberme esforzado más. Pero ella era realmente obstinada. Era obstinada, pero no estúpida. Creo que eventualmente habría podido convencerla, pero se enfermó y contrajo a covid. Y así que no hubo más tiempo para intentar convencerla”.

Rosser dijo que espera que compartir la historia de su familia ayude a animar a otras personas que dudan en vacunarse.

“Este virus … no discrimina. No le importa si eres viejo o joven, o estás sano o no. Una vez que lo contraes, puede ser devastador para tu familia”, dijo Rosser.

Animó a la gente a “seguir hablando con sus seres queridos y seguir tratando de convencerlos porque no me gustaría que nadie más tuviera que pasar por esto”.

El coronavirus se ha propagado entre los niños en los campamentos

Si bien las posibilidades de que los niños mueran por covid-19 son bajas, más niños y adolescentes son hospitalizados con covid-19 o sufren complicaciones a largo plazo.

Ha habido numerosos casos de brotes de covid-19 en campamentos de verano.

En Utah, los funcionarios están investigando casos de covid-19 en más de una docena de campamentos de verano para niños, dijo Aislynn Tolman-Hill, portavoz del Departamento de Salud del condado de Utah.

“Estamos escuchando y sabemos que hay MUCHOS casos en los que los campistas sintomáticos son enviados a casa pero no se hacen la prueba”, dijo Tolman-Hill a CNN en un correo electrónico.

“Obviamente, esto es una gran preocupación. Si no somos conscientes de estas situaciones, no podemos rastrear y notificar a los expuestos”.

Los registros de salud locales en el condado de Utah mostraron que menos del 30% de los niños de 12 a 18 años están completamente vacunados. La ley estatal prohíbe que el Departamento de Salud del condado de Utah requiera que los campamentos sigan las reglas o procedimientos relacionados con el coronavirus, dijo Tolman-Hill.

“Todo lo que podemos hacer es educar y promover”, dijo.

En Carolina del Norte, tres campistas fuera del estado en el Campamento de exploración del campamento Daniel Boone en el condado de Haywood dieron positivo por coronavirus, dijeron funcionarios de salud locales.

El campamento canceló sus sesiones restantes y notificó a los funcionarios de salud cuando estas personas dieron positivo el 14 de julio, según un comunicado del Consejo Daniel Boone, Boy Scouts of America. El campamento también informó a todos los que asistieron al campamento durante ese tiempo de su posible exposición.

El campamento había estado siguiendo su “Plan de mitigación de covid-19”, que fue aprobado por los funcionarios de salud del condado, según el comunicado. Las medidas de mitigación incluyeron una lista de verificación de detección médica previa al evento, controles diarios de temperatura, distanciamiento físico, un requisito de usar mascarillas para ambientes interiores y de grupo y estaciones de lavado y desinfección de manos en todo el campamento.

“Estos eventos revelan que covid-19 todavía prevalece en nuestra comunidad”, dijo Sarah Henderson, directora de salud pública del condado de Haywood.

“No se ha ido, y esto no ha terminado. Seguimos viendo un aumento en los casos positivos a medida que las personas se reúnen en grandes grupos y permanecen sin vacunar”.

— Ben Tinker, Andy Rose y Rebekah Riess de CNN contribuyeron a este informe.

