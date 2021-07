La Academia Estadounidense de Pediatría recomienda el uso universal de mascarillas en las escuelas para todos los mayores de 2 años

CNN - Spanish

Juan Pablo Elverdin

(CNN) — La Academia Estadounidense de Pediatría (APP, por sus siglas en inglés) lanzó el lunes una nueva guía de covid-19 para las escuelas que apoya el aprendizaje en persona y, entre otras cosas, recomienda el uso universal de mascarillas en la escuela para todas las personas mayores de 2 años.

“La AAP cree que, en este punto de la pandemia, dado lo que sabemos sobre las bajas tasas de transmisión en la escuela, cuando se utilizan las medidas de prevención adecuadas, junto con la disponibilidad de vacunas eficaces para los mayores de 12 años, los beneficios de la escuela en persona superan los riesgos en todas las circunstancias”, dice la guía.

Una de las principales intervenciones propuestas por la AAP incluye que todos los estudiantes mayores de 2 años y todo el personal de la escuela deben usar mascarillas en la escuela a menos que tengan una condición médica o de desarrollo que lo prohíba.

Una experta te dice por qué los niños deben vacunarse contra el covid-19 2:24

Más recomendaciones de la APP más allá de la mascarilla en las escuelas

Las razones de esta recomendación incluyen, pero no se limitan, a una proporción significativa de la población estudiantil que aún no es elegible para la vacunación. También, enmascarar la protección de quienes no están vacunados contra el covid-19 y reducir la transmisión; y la dificultad potencial para monitorear o hacer cumplir las políticas de mascarillas para aquellos que no están vacunados.

Además, otras acciones recomendadas por la AAP incluyen que todas las personas elegibles se vacunen; que se disponga de recursos de prueba adecuados y oportunos. Y también que las estrategias que se desarrollen puedan ser revisadas y adaptadas dependiendo de la situación en la comunidad.

¡De una crisis de salud a una crisis educativa! 1:04

“Con los principios anteriores en mente, la AAP aboga firmemente por que todas las consideraciones de política para los planes escolares covid-19 deben comenzar con el objetivo de mantener a los estudiantes seguros y físicamente presentes en la escuela”, dice la guía.

¿Qué significa para los niños la nueva guía sobre covid-19 de los CDC para las escuelas?

“La importancia del aprendizaje en persona está bien documentada y ya hay evidencia de los impactos negativos en los niños debido al cierre de escuelas en 2020”, añade.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.