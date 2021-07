Frida Kahlo, de la leyenda a la experiencia multimedia

CNN - Spanish

(CNN Español) — El 6 de julio se celebró el 114° aniversario del nacimiento de la pintora mexicana y emblema de la cultura pop, Frida Kahlo.

Como parte de los festejos, el Frontón México de la capital presenta “Frida Inmersiva”, una experiencia interactiva que cautivará a los amantes de la vida y obra de esta gran artista mexicana.

View this post on Instagram A post shared by Frida, la experiencia (@fridainmersiva) Frida Kahlo, mujer rebelde que rompió barreras Considerada rebelde, valiente, revolucionaria y ejemplo de resiliencia, Frida cruzó los límites de la convención social y rompió barreras para transformarse en una artista y mujer que representó su propia verdad. De acuerdo a la semblanza oficial del Museo Frida Kahlo en la Ciudad de México, “ella no pintaba sus sueños, sino su realidad. Su personalidad ha sido adoptada como una de las banderas del feminismo, de la discapacidad, de la libertad sexual y de la cultura mexicana”. Se dice que era una mujer adelantada a su época. E, incluso, que buena parte de su obra anticipa lo que hoy llamamos “selfies”. Sin embargo, por lo general, las “selfies” muestran los instantes felices de las personas. En cambio, Frida utilizaba el recurso autobiográfico para exhibir, sin tapujos, los momentos tristes y difíciles de su vida. Durante 30 minutos, los visitantes escucharán a la propia Frida Kahlo hablar de sua pinturas y lo que sentía al momento de pintar los lienzos (Foto: OCESA / Lulú Urdapilleta) Frida cobra vida y narra sus sentimientos A través de unas majestuosas proyecciones animadas sobre muros y pisos, “Frida inmersiva” transporta al espectador al maravilloso y fascinante mundo de esta creadora tan especial. Los mundos en los que vivía la pintora a partir de su arte aparecen, así, más visibles que nunca. Además, la música es un elemento de suma importancia en “Frida inmersiva”. Realizada por mujeres intérpretes de música regional y tradicional mexicana, procedentes de Oaxaca, Chiapas, Toluca y Ciudad de México, profundiza en el paisaje personal y artístico de Frida. Los visitantes se adentrarán a las más de 26 piezas de Frida Kahlo (Foto OCESA / Lulú Urdapilleta) Color, sentimiento y pasión Los visitantes pueden interactuar y tomarse la foto del recuerdo en espacios interactivos como “Criaturas fantásticas” y “Trazo libre” a lo largo del paseo. “Frida Inmersiva” presenta más de 26 piezas, algunas clásicas como “La columna rota”, “Niña con máscara de muerte” y “Las dos Fridas”. Se podrá ver por una breve temporada y aún no se sabe si llegará a otras ciudades de México y el resto del mundo.

