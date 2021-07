Nueva York se encuentra bajo advertencia por altas temperaturas. La sensación térmica será de 37,7°C

CNN - Spanish

Alexandra Ferguson

(CNN) — Más de 15 millones de personas están bajo aviso de calor en partes de Nueva York y Nueva Jersey este jueves y el viernes, cuando se espera que las temperaturas asciendan varios grados por encima de lo habitual.

“Se esperan valores de índice de calor de hasta 37,2 °C hoy y de hasta 39,4 °C el viernes”, dijo la Oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Nueva York.

El aviso de calor comienza a las 11 de la mañana de este jueves y se mantendrá durante el viernes hasta las 8 de la noche.

El servicio meteorológico de Nueva York también dijo que el viernes será el más caluroso de los dos días.

“Las zonas urbanas podrían registrar índices de calor que alcancen los 37,2°C -39,4°C por la tarde. Las zonas circundantes, como la parte baja del valle del Hudson y el sur de Connecticut, probablemente registrarán índices de calor de entre 33,8 °C y los 37,2 °C durante el día”, precisó el servicio meteorológico.

Newark y la ciudad de Nueva York, ambas con advertencias de calor el jueves, también se encuentran entre las tres peores ciudades en cuanto a calor urbano.

Aunque otras zonas del noreste no tengan avisos de calor, eso no significa que no vayan a sentir el calor y la humedad.

El servicio meteorológico de Filadelfia dijo que las máximas superarán en unos cuantos grados los promedios estacionales, combinados con niveles de humedad muy altos. Como resultado, los valores del índice de calor probablemente alcanzarán los 32,2 °C, pero no llegarán a los 37,7 °C.

Los altos niveles de humedad también ayudarán a potenciar algunas tormentas eléctricas por la tarde en la zona, aunque no se esperan tormentas severas.

Por si el calor no fuera suficiente, también hay alertas de calidad del aire en cinco estados del noreste debido a las altas concentraciones de contaminación del aire.

“El Departamento de Protección Ambiental de Nueva Jersey ha emitido una alerta de calidad del aire de código naranja el jueves”, dijo la oficina del servicio meteorológico en Filadelfia en su declaración de alerta. “Una alerta de calidad del aire de código naranja significa que las concentraciones de contaminación del aire dentro de la región pueden llegar a ser insalubres para los grupos sensibles”.

Los grupos sensibles incluyen a los menores, los ancianos o las personas que sufren de asma, enfermedades del corazón u otras enfermedades pulmonares.

“Los efectos de la contaminación atmosférica pueden minimizarse evitando las actividades extenuantes o el ejercicio al aire libre”.

