¿Cuál multimillonario está ganando la carrera espacial? Depende

(CNN Business) — Jeff Bezos, Elon Musk y Richard Branson tienen un patrimonio neto combinado de US$ 400.000 millones, aproximadamente el tamaño del PIB de toda Irlanda. Y los tres hombres han decidido poner grandes sumas de su riqueza en la persecución de sus sueños de viajes espaciales, creando una carrera espacial moderna en la que los hombres ultrarricos —en lugar de los países— apuntan a las estrellas.

Las empresas espaciales fundadas por los tres multimillonarios tienen objetivos ligeramente diferentes y distintas visiones de cómo alcanzarlos. Pero la dinámica Branson-Musk-Bezos nunca ha parecido tan competitiva como cuando Branson anunció a principios de este mes que se lanzaría al espacio exterior en un viaje suborbital de placer, justo días antes de que Bezos se subiera a su propio cohete.

El vuelo de Branson despegó sin problemas el domingo, mientras que Bezos tiene previsto despegar el 20 de julio.

Pero, ¿qué multimillonario está ganando realmente esta llamada carrera espacial? Todo depende de cómo se mire.

Poniendo las cosas en perspectiva

La prensa ha señalado a Bezos, Branson y Musk como los tres llamados “barones del espacio” por sus similitudes. Todos hicieron sus fortunas en otras industrias antes de poner sus miras en las empresas extraterrestres; Musk en los pagos en línea y los automóviles eléctricos, Bezos con Amazon y Branson con su imperio de empresas de la marca Virgin. Y todos ellos fundaron sus compañías con pocos años de diferencia, convirtiéndose en las caras más reconocidas de la carrera espacial del siglo XXI, en la que los titanes de la industria privada compiten entre sí para llegar al espacio, en lugar de que los gobiernos occidentales compitan con los orientales, como en la carrera espacial del siglo pasado.

Pero ciertamente no son los únicos jugadores en el juego, y puede que no sean los únicos barones del espacio durante mucho tiempo. Hay cientos de empresas espaciales en Estados Unidos y en todo el mundo que se dedican a todo tipo de actividades, desde la tecnología de satélites hasta los hoteles en órbita. SpaceX, Blue Origin y Virgin también se han beneficiado enormemente de las asociaciones con la NASA y el ejército de Estados Unidos, y las tres siguen compitiendo, y asociándose ocasionalmente, con empresas aeroespaciales tradicionales, como Boeing, Northrop Grumman y United Launch Alliance.

Elon Musk

Si hay una carrera de por medio, los aficionados al espacio suelen ser los primeros en declarar que SpaceX es el favorito. La empresa de Musk, fundada en 2002, ha construido cohetes capaces de poner en órbita terrestre satélites y otros tipos de carga, un viaje que requiere velocidades superiores a los 27.300 kilómetros por hora, y ha construido una constelación de 1.500 satélites de transmisión de Internet; ha descubierto cómo aterrizar y reutilizar gran parte de su hardware después del vuelo; y ha conseguido contratos masivos con la NASA y el ejército de Estados Unidos.

Además, creó y voló el cohete más potente en funcionamiento, y realizó aterrizajes sincronizados de sus propulsores, y desarrolló una nave espacial que transportó con éxito a los astronautas a la Estación Espacial Internacional. Ahora SpaceX trabaja en la creación de una nave espacial que llevará a los humanos a la Luna y a Marte.

Mientras tanto, ni las empresas de Branson ni las de Bezos han conseguido llevar astronautas a la órbita. Sus empresas, en términos relativos, apenas han arañado el borde del espacio.

A lo largo del camino, SpaceX ha reunido una base entusiasta de simpatizantes que defienden cada uno de sus movimientos. Pero no se puede negar que SpaceX ha sido con frecuencia la pionera del sector espacial comercial al batir récords, hacer historia y lograr cosas que los profesionales del sector consideraban inviables. A la empresa se le atribuye el mérito de haber trastornado casi por sí sola la industria de los cohetes, considerada bastante estancada y poco interesante durante un par de décadas antes de que llegara SpaceX.

Pero, por otro lado, el propio Musk no ha viajado al espacio, ni ha dicho cuándo lo haría o si está dispuesto a asumir el riesgo en breve. Su comentario más notable al respecto fue que le “gustaría morir en Marte, pero no en el impacto”.

Musk, el segundo hombre más rico del mundo, también ha criticado a sus rivales por intentar generar ganancias, a diferencia de SpaceX, que tiene el objetivo declarado de “hacer la vida multiplanetaria”. Tómelo como quiera.

Jeff Bezos

Si un multimillonario ha hecho del deseo de no fabricar cohetes con prisa una parte de su marca, ese es Bezos. Fundó Blue Origin en 2000, seis años después de fundar Amazon, y le dio el lema “gradatim ferociter”, una frase en latín que se traduce como “paso a paso, ferozmente”. La mascota de la empresa también es una tortuga, en homenaje a la fábula de la tortuga y la liebre que convirtió el mantra “lento y constante gana la carrera” en un elemento básico de la infancia.

“Nuestra mascota es la tortuga porque creemos que lo lento es eficiente y lo eficiente es rápido”, ha dicho Bezos, lo que podría verse como un intento de posicionar a Blue Origin como la anti-SpaceX, que es conocida por abrazar la velocidad y el ensayo y error por encima de los procesos de desarrollo lentos y meticulosos.

Durante años, la empresa ha operado en casi total secreto. Pero ahora sus objetivos están bastante claros: Bezos, la persona más rica del mundo, quiere enviar a personas a vivir y trabajar en colonias espaciales orbitales giratorias para prolongar la vida humana después de que la Tierra alcance una teórica y lejana crisis de escasez de energía. Y puso en marcha Blue Origin para desarrollar tecnologías de cohetes y naves espaciales más baratas que serían necesarias para crear esas viviendas extraterrestres. La empresa también ha trazado planes para un módulo de alunizaje y para trabajar junto a la NASA y otros organismos para establecer una base lunar.

El New Shepard, el cohete suborbital totalmente autónomo y reutilizable de Blue Origin, pretendía ser un primer paso hacia la creación de la tecnología del módulo de aterrizaje lunar, ayudando a enseñar a la empresa cómo aterrizar con seguridad una pequeña nave espacial en la Luna. Pero la empresa también convertirá su vehículo New Shepard en un negocio de turismo espacial suborbital en el que puede vender pasajes a ricos buscadores de emociones, y eso es el centro del último ciclo de noticias. Bezos y otras tres personas serán los primeros pasajeros que realicen un viaje de alta velocidad de 11 minutos a bordo de una cápsula New Shepard.

Pero en segundo plano, Blue Origin sigue trabajando en tecnologías más ambiciosas. La empresa ha elaborado planes para un gigantesco cohete orbital llamado New Glenn. También está vendiendo los motores de su cohete New Glenn a la empresa aeroespacial United Launch Alliance, que es una empresa conjunta de Lockheed Martin y Boeing. Y ha presentado un concepto de Blue Moon, su módulo de alunizaje.

Sin embargo, SpaceX aventajó a Blue Origin en las licitaciones de varios lucrativos contratos gubernamentales que ayudan a financiar este tipo de proyectos, incluido un contrato de alunizaje de la NASA, que Blue Origin está disputando actualmente.

Por otra parte, Amazon también ha anunciado sus planes de crear una constelación de satélites de transmisión de Internet, muy similar a Starlink de SpaceX. Aunque Starlink se basa en realidad en ideas que se intentaron por primera vez en la década de 1990, Musk ha acusado frecuentemente a Bezos de ser un “imitador”.

Entre los otros incidentes en los que Bezos y Musk han discutido: Musk hizo un chiste de “bolas azules” sobre la nave espacial “Blue Moon” de Bezos, un tira y afloja sobre quién descubrió cómo aterrizar primero los cohetes propulsores y una discusión sobre si Marte es un planeta habitable.

Richard Branson

Sin embargo, últimamente la rivalidad entre Branson y Bezos ha cobrado protagonismo.

Virgin Galactic, de Branson, se fundó prácticamente con el mismo plan de negocio que Blue Origin con New Shepard: llevar a clientes de pago en vuelos supersónicos al borde del espacio. La tecnología de Virgin Galactic es muy diferente, ya que utiliza un avión espacial alado impulsado por un cohete en lugar de un cohete y una cápsula lanzados verticalmente, pero el objetivo a corto plazo es prácticamente idéntico.

Branson desató una oleada de especulaciones en el sentido de que Virgin Galactic había reorganizado sus planes de vuelos de prueba para llevar a Branson al espacio antes del vuelo de Bezos del 20 de julio.

Aunque Branson lleva mucho tiempo prometiendo ser el primer “barón del espacio” en viajar realmente al espacio, Virgin Galactic se había encontrado con varios obstáculos importantes que han retrasado sus planes durante años. Un trágico percance durante un vuelo de prueba del SpaceShipTwo de la compañía en 2014 provocó la muerte de un copiloto. Y una serie de otras dificultades técnicas han tenido que ser subsanadas antes de que la empresa estuviera preparada para considerar la nave espacial lo suficientemente segura como para hacer volar a Branson.

Sin embargo, en la batalla entre Branson y Bezos, Branson tiene un derecho a presumir que Bezos no tiene: Virgin Galactic ya ha convertido a personas en astronautas. Dado que el vehículo requiere dos pilotos y ha hecho volar a algunos empleados de Virgin Galactic como miembros de la tripulación en los vuelos de prueba, la compañía ya ha convertido en astronautas a ocho personas, incluidos cuatro pilotos, Branson y un grupo de empleados de Virgin Galactic que volaron como miembros de la tripulación, mientras que en todos los vuelos de Blue Origin hasta ahora no han sido tripulados.

Por no mencionar que Branson también ha enviado un cohete a la órbita. De nuevo, eso requiere mucha más velocidad y potencia de cohete que los viajes suborbitales.

Virgin Orbit de Branson, que se escindió de Virgin Galactic en 2017, envió su primer lote de satélites a la órbita en enero. Aunque el LauncherOne de Virgin Orbit, que despega desde debajo del ala de un avión Boeing 747, no es tan potente como los Falcon 9 de Musk o los cohetes New Glenn previstos por Bezos, se considera un líder del sector en una carrera de nicho para desarrollar cohetes diseñados específicamente para transportar pequeños satélites, o smallsats, al espacio, ya que han aumentado su popularidad.

Virgin Galactic también tiene algunas visiones audaces a largo plazo, como la creación de un avión suborbital supersónico que pueda transportar a las personas entre ciudades a velocidades vertiginosas.

En resumen: los tres multimillonarios tienen ambiciones extraterrestres similares pero distintas, y el objetivo es que el sector privado lleve satélites, personas o carga al espacio de forma más barata y rápida de lo que ha sido posible en décadas pasadas. Pero la carrera, si podemos considerarla como tal, también puede tener que ver con las personalidades excéntricas y el egocentrismo de algunos de los hombres más ricos del mundo.

